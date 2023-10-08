አዲስ የክትትል ስብስብ CubeSats ከፕሮፐልሽን ሲስተም ይልቅ ክንፎችን ይጠቀማሉ

CubeSats, ትንንሽ ሳተላይቶች ምድርን በርቀት ለመከታተል ጥቅም ላይ የሚውሉ, በጣም የተለመዱ እየሆኑ መጥተዋል እና አሁን በተለያዩ የመቀስቀሻ ዘዴዎች የታጠቁ ናቸው. ነገር ግን፣ በስፔን የኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (ኢንታ) የተገነባው አዲስ የክትትል CubeSats ስብስብ የላቀ ናኖሳቴላይት ሲስተም ፎር ምድር-ምልከታ ጥናትና ምርምር (ANSER) ልዩ አቀራረብን ይወስዳል - ከባህላዊ የመገፋፋት ስርዓቶች ይልቅ ክንፎችን ይጠቀማሉ።
ANSER CubeSats ስፔን አካል በሆነችበት በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን እና ሀይቆችን ለመቆጣጠር የተነደፉ ናቸው። የሚገርመው ነገር የሳተላይቱ ስም በምስረታ ለመብረር ባለው ችሎታ ከሚታወቀው እንስሳ የዱር ዝይ ከሚለው የስፔን ቃል የተገኘ ነው።
የANSER CubeSats ክንፎች ከተነሱ በኋላ ይሰፍራሉ እና በግምት 10 ኪ.ሜ ርቀት ላይ እርስ በእርስ ይለያሉ። ምንም እንኳን ቅርበት ቢኖራቸውም, CubeSats ከመሬት በ 500 ኪ.ሜ ከፍታ ላይ ይሽከረከራሉ. ክንፎቹ በዚህ ከፍታ ላይ ያለውን ትንሽ የከባቢ አየር መጠን ተጠቅመው የሚጎተቱ እና ሃይሎችን ለማንሳት ይጠቅማሉ፣ ይህም CubeSats ወደፈለጉት ቦታ እንዲንቀሳቀሱ ያስችላቸዋል።
አንዴ ምህዋር ከገባ በኋላ ANSER CubeSats ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የሀይቆች እና የውሃ ማጠራቀሚያ ምስሎችን ለመቅረጽ ሃይፐርስፔክተራል ምስሎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ ምስሎች የውሃ መጠንን ለመከታተል እና እንደ አልጌ አበባ ያሉ አደጋዎችን ለመለየት ያስችላቸዋል. በአንፃራዊነት ዝቅተኛ ወጪያቸው፣ CubeSats የውሃ አካላትን ለመቆጣጠር ተመጣጣኝ መፍትሄን ይሰጣሉ።
ይህ ተገብሮ የሚገፋፋ ስርዓት የተልእኮውን የህይወት ዘመን ቢቀንስም፣ የANSER CubeSats ገንቢዎች ለወደፊቱ የተሻሻሉ ስሪቶችን ለመጀመር እንደ እድል አድርገው ይመለከቱታል። የሃርድዌር አቅም እየገሰገሰ ሲሄድ እና የማስጀመሪያ ወጪዎች እየቀነሱ ሲሄዱ፣ ትልልቆቹ ዲኦርቢት ሲያደርጉ በየ2-3 ዓመቱ አዲስ CubeSats ለመጀመር አቅደዋል።
በአሁኑ ጊዜ የቪጋ በረራ VV23 ከታጠበ በኋላ ፍተሻዎችን ሲያደርግ የANSER CubeSats ስራ ተይዟል። በአዲስ የማስጀመሪያ ቀን ላይ ዝማኔዎች ገና ይፋ አይደሉም። ተስፋ እናደርጋለን፣ በቅርቡ ANSER CubeSats በረራውን ወስዶ የሳተላይት መራመጃ መንገድ ክንፎችን ውጤታማነት ያሳያል።
ምንጮች:
– ኢዜአ – ከቪጋ ነዳጅ-ነጻ CubeSats በክንፎች መፈጠርን ለማስቀጠል
– UT – አንድ ኩብሳት ውኃን እንደ ፕሮፑልሽን ሲስተም ይፈትሻል
– UT – የመጀመሪያው Cubesat ከአዳራሽ-ተፅዕኖ ጋር ወደ ጠፈር ሄዷል
– UT – የጠፈር መንኮራኩሮች ውኃን ለፕሮፔላንት በሚጠቀሙ ትንንሽ ግፊቶች ሊታጠቁ ይችላሉ።