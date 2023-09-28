ጥቂት አስፈላጊ የጄኔቲክ ልዩነቶች ለንብ ወይም ለሃሚንግበርድ የአበባ ዘር አበባዎች የአበባ ቅርጽ.

በሳውዝ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ በካሮሊን ቬሲንገር እና በቡድንዋ የተካሄደ ጥናት እንዳመለከተው የተወሰኑ የጄኔቲክ ልዩነቶች የተለያዩ የአበባ ብናኞችን የሚስቡ የአበቦችን ልዩ ባህሪያት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በ PLOS ባዮሎጂ መጽሔት ላይ የታተመው ግኝቱ ልዩ የጄኔቲክ ልዩነቶች ለንብ ወይም ለሃሚንግበርድ የተበጁ የአበባ ባህሪዎች እድገት እንዴት አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ብርሃን ፈነጠቀ።
በእንስሳት የአበባ ዱቄት ላይ የሚተማመኑ ተክሎች ልዩ የአበባ ባህሪያትን ያዘጋጃሉ, "የአበባ ብናኝ ሲንድረም" በመባል ይታወቃሉ, በተለይም የአበባ ዱቄቶችን ያቀርባል. ለምሳሌ, በፔንስተሞን ዝርያ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ተክሎች ለንቦች ማረፊያ ሆነው የሚያገለግሉ ሰፊ ሰማያዊ አበቦች አሏቸው. ይሁን እንጂ አንዳንድ ዝርያዎች ለሃሚንግበርድ የአበባ ዱቄት ተስማሚ የሆኑ ጠባብ ቱቦ የሚመስሉ ቀይ አበባዎች ፈጥረዋል.
እነዚህ የአበባ ዱቄት ሲንድረምስ እንዴት በጄኔቲክ እንደሚጠበቁ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ ከሶስት ተዛማጅ የፔንስቴሞን ዝርያዎች የ229 እፅዋትን ዲ ኤን ኤ ተንትነዋል። ለንብ የአበባ ዱቄት (P. neomexicanus እና P. Virgatus) እና ለሃሚንግበርድ የአበባ ዘር ስርጭት (P. Barbatus) ተስማሚ የሆኑ ሁለት ዝርያዎች ላይ አተኩረው ነበር። በሚያስደንቅ ሁኔታ, በአበቦች ባህሪያት ውስጥ ከፍተኛ ልዩነት ቢኖራቸውም, ፒ.ባርባተስን ከንብ-የተዳቀሉ ዘመዶቻቸው የሚለዩት ጥቂት የጄኔቲክ ልዩነቶች ብቻ አግኝተዋል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የዚሁ ክልል ተክሎች ዝርያቸው ምንም ይሁን ምን ከሩቅ ቦታዎች ካሉ ግለሰቦች የበለጠ የዘረመል ተመሳሳይነት አሳይተዋል። ይህ የሚያሳየው ለተለያዩ የአበባ ዱቄቶች ተስማሚ በሆኑ የዱር አበቦች መካከል የዘረመል ውህደት ነው። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ልዩ የአበባ ዘር ባላቸው ዝርያዎች መካከል 21 ተከታታይ የጄኔቲክ ልዩነቶችን ለይተው አውቀዋል. እነዚህ ልዩነቶች በጂኖም ውስጥ ተሰራጭተዋል, ይህም የአበባው ባህሪያት ስብስብ ጋሜት በሚፈጠርበት ጊዜ በሚፈጠረው የጄኔቲክ ዳግም ውህደት ሊስተጓጎል ይችላል.
ሦስቱ የጄኔቲክ ልዩነቶች ከአበባ ቀለም ፣ ስፋት እና የአበባ ማር መጠን ጋር በተያያዙ ጂኖሚክ ክልሎች አቅራቢያ ይገኛሉ - ለተለያዩ የአበባ ብናኝ በሽታዎች ልዩ ባህሪዎች። ተመራማሪዎቹ በአጎራባች ንብ በተበከሉ እና በሃሚንግበርድ የአበባ ዱቄት በፔንስተሞን ዝርያዎች መካከል የሚፈጠሩት ብርቅዬ የማዳቀል ክስተቶች፣ከጠንካራ ምርጫ ግፊቶች ጋር ለእያንዳንዳቸው የአበባ ዘር አውጪዎች የተበጁ የአበባ ባህሪያትን ለመጠበቅ፣እነዚህን ግኝቶች ሊያብራሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
ዶ/ር ቬሲንገር በንብ እና በሃሚንግበርድ የተበከሉ ዝርያዎች በሜዳው ላይ በቀላሉ የሚለዩት በአበቦች እና በእጽዋት አወቃቀራቸው ምክንያት ቢሆንም፣ እነዚህን ዝርያዎች በጄኔቲክ ደረጃ የሚለዩት ጥቂት ቁጥር ያላቸው የጄኔቲክ ክልሎች ብቻ ናቸው ብለዋል።
ይህ ጥናት አበባዎችን ለተለያዩ የአበባ ዘር ማዳረሻ አካላት መላመድ ላይ ስላሉት የጄኔቲክ ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል። እነዚህን የዘረመል ልዩነቶች መረዳቱ የአበባ እፅዋትን እና ተያያዥ የአበባ ዱቄቶችን በመጠበቅ እና በማስተዳደር ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ምንጭ፡- "ጥቂት አስፈላጊ የሆኑ የዘረመል ሎሲዎች የፔንስቴሞን ዝርያዎችን በንብ ወይም በሃሚንግበርድ ለማዳቀል ተስማሚ የሆኑ አበቦችን ይለያሉ፣" PLOS Biology።