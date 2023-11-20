የዞምቢ ኮከብ የህይወት ምልክቶችን ይልካል፡ እንግዳ የሆነ ክስተት ተገለጸ

ሳይንቲስቶች ከሞት ተነስቶ “የሕይወት ምልክቶችን” በጉልበት በሚፈነጥቀው የሩቅ ኮከብ ሲመለከቱ አንድ አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። ይህ ያልተለመደ ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ዓይነት ክስተት ሲከሰት የሚያመለክት ሲሆን በከዋክብት አስከሬን ተፈጥሮ ላይ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል.
አስደናቂው የዞምቢ ኮከብ ትንሳኤ የተገኘው በሴፕቴምበር 2022 ላይ ሳይንቲስቶች በካሊፎርኒያ ካለው ተቋም የተሰበሰቡ መረጃዎችን ሲቃኙ ነው። በታህሳስ ወር መጨረሻ ላይ ተመራማሪዎች በፍጥነት ደብዝዞ የጠፋ ፍንዳታ የሚመስለውን ከኮከቡ ኃይለኛ የብሩህነት ፍንዳታ አስተዋሉ። በሚያስደንቅ ሁኔታ ነበልባቶቹ ከ100 ቀናት በኋላ እንኳን ከኮከቡ የመጀመሪያ ፍንዳታ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ጥንካሬ እያበሩ ለብዙ ወራት ቆዩ።
አሁን ሳይንቲስቶች የሚያምኑት እነዚህ ሚስጥራዊ እና ጽንፈኛ ፍንዳታዎች የሚመነጩት ከራሱ ከኮከብ ቅሪት ነው። ከሞተ በኋላ አንድ ኮከብ ከጥቁር ጉድጓድ ወይም ከኒውትሮን ኮከብ በስተጀርባ መተው ይችላል, ይህም እንቅስቃሴን ያሳያል. የታየው ኃይለኛ የእሳት ነበልባል ከእነዚህ ከዋክብት አስከሬኖች ውስጥ ይወጣል ተብሎ ይታሰባል።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት ሊገለጽ አይችልም. የሥነ ፈለክ ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር አና YQ ሆ “ይህ ፍንዳታ ምን ኃይል እንዳለው ለዓመታት የተካሄደውን ክርክር እልባት የሚያደርግ እና ያልተለመደ ቀጥተኛ የከዋክብት አስከሬን እንቅስቃሴን የሚያጠናበትን ዘዴ ያሳያል” ሲሉ አብራርተዋል። የእነዚህ ፍንዳታዎች ልዩ ባህሪያት የተለመዱ ማብራሪያዎችን ይፈታተናሉ, ይህም ተመራማሪዎች ቀደም ሲል በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ይህን ክስተት እንዲፈሩ አድርጓቸዋል.
የሳይንስ ሊቃውንት የግኝታቸውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ መረጃውን በጥልቀት መርምረው ከ70 በላይ ተባባሪ ደራሲያን እና የ15 ቴሌስኮፖች ድጋፍ ጠይቀዋል። የኮከቡ አነቃቂ ባህሪ በ14 ቀናት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 120 ጊዜ ሲደጋገም ተስተውሏል፣ ይህም ምናልባት ከዚህ የበለጠ ክስተቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ይህ የጥናት ምርምር በተከበረው ሳይንሳዊ ጆርናል ኔቸር ውስጥ 'የደቂቃ ቆይታ የጨረር ፍሌርስ ከሱፐርኖቫ ሉሚኖስቲቲስ' በሚል ርዕስ አዲስ በታተመ ጽሁፍ ላይ ተመዝግቧል። ምንም እንኳን ይህ ትልቅ እድገት ቢኖረውም ሳይንቲስቶች አንድ የሞተ ኮከብ በሚያስገርም ሁኔታ እንዲቀጥል የሚያደርጉትን ዋና ዋና ሂደቶች ለመረዳት እየጣሩ ነው።
ስለ ዞምቢ ኮከቦች ባህሪ ተጨማሪ ግንዛቤዎች የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች የመፍታት እና ውስብስብ በሆነ የከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ስራዎች ላይ ብርሃን የመስጠት ተስፋን ይይዛሉ። የእነዚህ አዲስ የተፈጠሩ አስከሬኖች ጥናት ስለ ንብረታቸው እና ስለሚያሳዩት ያልተለመደ ክስተት በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ሊሰጥ ይችላል።
በየጥ
የዞምቢ ኮከብ ምንድን ነው?
የዞምቢ ኮከብ የሞተውን ኮከብ ነው የሚያመለክተው ነገር ግን እንደ የብርሃን ፍንጣቂዎች ያሉ የእንቅስቃሴ ምልክቶችን ማሳየቱን ይቀጥላል።
በዞምቢ ኮከቦች ላይ የታዩትን ብሩህ እሳቶች የሚያመጣው ምንድን ነው?
የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ ደማቅ እብጠቶች የሚመነጩት ከኮከቡ አስከሬን ነው, እሱም በጥቁር ጉድጓድ ወይም በኒውትሮን ኮከብ መልክ ሊሆን ይችላል.
የዚህ ግኝት ጠቀሜታ ምንድነው?
ይህ ግኝት በዞምቢ ኮከቦች ላይ ስለሚታየው የፈንጂ እንቅስቃሴ ተፈጥሮ ለዓመታት የፈጀ ሳይንሳዊ ክርክርን የሚያስተካክል እና የከዋክብትን አስከሬን ባህሪ ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል።
የሳይንስ ሊቃውንት ግኝቶቻቸውን ትክክለኛነት ያረጋገጡት እንዴት ነው?
የሳይንስ ሊቃውንት መረጃውን በጥልቀት በመመርመር ከብዙ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የእሳቱን መከሰት እና ተደጋጋሚነት ለማረጋገጥ ብዙ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም።
የዞምቢ ኮከቦችን ለማጥናት የሚቀጥሉት እርምጃዎች ምንድናቸው?
የሳይንስ ሊቃውንት የሟች ከዋክብትን ያልተለመደ ባህሪ እና እንደዚህ አይነት ኃይለኛ የብርሃን ፍንጣቂዎችን የማመንጨት ችሎታቸውን የሚነዱትን መሰረታዊ ዘዴዎች ለመረዳት ጥናታቸውን ቀጥለዋል።