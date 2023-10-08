ጥንታዊ የሶሪያ መንደር በኮስሚክ ተጽእኖ ተደምስሷል ይላል ጥናት

በቅርቡ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው ከ12,800 ዓመታት በፊት ገደማ ምድርን በመምታቱ በሰሜን ሶሪያ የምትገኝ የጠፋች መንደር በአንድ ትልቅ ኮሜት ልትፈርስ እንደምትችል ያሳያል። የኮሜት ተጽኖው በመንደሩ የአኗኗር ዘይቤ ላይ ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ከአደን ወደ ግብርና በመሸጋገር በመጨረሻም የዱር እንስሳትን መቆጣጠር ችሏል።
ተመራማሪዎቹ ይህ ግኝት የሰው ሰፈራ በአሰቃቂ ሁኔታ በኮስሚክ ተፅእኖ ክስተት የተጎዳው የመጀመሪያው ምሳሌ እንደሆነ ይገልጻሉ። ትንታኔው የተካሄደው በቅድመ ታሪክ አቡ ሁሬይራ መንደር በቁፋሮ የተካሄደ ሲሆን አሁን በሰሜን ሶሪያ በአሳድ ሀይቅ ስር ወድቋል።
ኮሜት ከመሬት ጋር በተጋጨችበት ወቅት በአካባቢው የአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንደነበረም ጥናቱ አመልክቷል። ሴንተር በመባል የሚታወቀው ኮሜት 62 ማይል ስፋት ያለው በረዷማ አካል ነበር ወደ ፕላኔቷ ከባቢ አየር ሲገባ የተበታተነ። እነዚህ ነገሮች እንደ አስትሮይድ በሚመስል መልኩ ተለይተው ይታወቃሉ ነገር ግን የጋዝ ጭራ እና አቧራ እንደ ኮሜት ይተዋል.
እጅግ በጣም ሞቃት የነበረው የኮሜት ስብርባሪዎች አንዱ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ከፍ ብሎ ሲፈነዳ የአየር ፍንዳታ ተከስቷል። የተፈጠረው አስደንጋጭ ማዕበል መንደሩን ጠራርጎ ክልሉን በአቧራ ሸፍኖታል፣ በዚህም ቀዝቃዛና ደረቅ ክረምት አስገኝቷል። ይህ ክስተት የወጣቱ ድርያስ ተጽእኖ መላምት ተብሎ ይጠራል።
ኮሜት ከመምታቱ በፊት ሰፋሪዎች በዋነኝነት የዱር ፍራፍሬዎችን፣ ቤሪዎችን እና ጥራጥሬዎችን ይመገቡ ነበር። ይሁን እንጂ የድህረ-ክስተቱ ቅሪቶች በአመጋገባቸው ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመለክታሉ, ወደ እህሎች እና ምስር መቀየር. ይህ ለውጥ በግብርና ላይ ቀደምት ሙከራዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል.
በተለይም በጥናቱ ድርቅን የሚቋቋሙ ሰብሎች መበራከታቸውንና ወደ ደረቅ የአየር ጠባይ መሸጋገራቸውን የሚያመለክት ነው። የመንደሩ ነዋሪዎች ገብስ፣ ስንዴ እና ጥራጥሬዎችን ማልማት ጀመሩ፤ እነዚህም ማስረጃዎች የተደገፉ ናቸው።
እነዚህ ግኝቶች እ.ኤ.አ. በ2007 ከታቀደው መላምት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ በርካታ የኮሜት አየር ፍንዳታ በአህጉራት ተከስተዋል። በአምስት አህጉራት ከ50 የሚበልጡ የታወቁ ቦታዎች የሶሪያን መንደር በመምታቱ የኮሜት ስብርባሪዎች ተጎድተዋል።
በአየር ላይ በሚፈነዳው ፍንዳታ ምክንያት በመሬት ላይ የሚታዩ ጉድጓዶች ባይኖሩም, የምርምር ቡድኑ ተፅዕኖን ለማረጋገጥ አንድ ጉድጓድ አስፈላጊ እንዳልሆነ አጽንኦት ሰጥቷል. ብዙ ተቀባይነት ያላቸው ተጽእኖዎች የሚታዩ ጉድጓዶችን አይተዉም.
በማጠቃለያው፣ ጥናቱ ከ12,800 ዓመታት በፊት ገደማ በኮሜት ተጽዕኖ የተወደመችውን የሶሪያን ጥንታዊ መንደር ብርሃን ፈንጥቋል። ይህ አደጋ በመንደሩ የአኗኗር ዘይቤ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አስከትሏል፣ ይህም ለእርሻ ስራ ተቀባይነት ማግኘቱ እና የተለያዩ ሰብሎችን ማልማት አስከትሏል። ግኝቶቹ በተጨማሪም በዚህ ወቅት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከሰቱ በርካታ የኮሜት አየር ፍንዳታዎች ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ።
ምንጮች:
- የአየር ፍንጣቂዎች እና የፍጥነት ውጤቶች (ጆርናል)
- “ከእንግሊዝ የባህር ጠረፍ ራቅ ብሎ ከስቶንሄንጅ የሚበልጥ መንደር” (አንቀጽ)