አዲስ ድንበር፡ ከተማን በማርስ ላይ የመገንባት ፈተናዎችን ማሰስ

በማርስ ላይ ከተማ ለመገንባት ምን እንደሚያስፈልግ አስበህ ታውቃለህ? የጠፈር አሰፋፈር መማረክ የብዙዎችን አእምሮ የሳበ ቢሆንም ጥቂቶች ግን ከእንደዚህ አይነቱ ታላቅ ጥረት ጋር የሚመጡትን ተግባራዊ እና የማይታወቁ ነገሮች ላይ ገብተዋል። ኬሊ እና ዛክ ዌይንርስሚዝ ኤ ከተማ ኦን ማርስ በተሰኘው መጽሐፋቸው ሀሳባቸውን የሚቀሰቅስ ጉዞ ጀመሩ፣ በህዋ ቅኝ ግዛት ዙሪያ ያሉትን ብሩህ ተስፋዎች ተከራክረዋል።
Weinersmiths ከሚያነሷቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አንዱ ሰዎች በህዋ ውስጥ ማደግ እና መባዛት ይችሉ እንደሆነ ነው። ዝቅተኛ የስበት ኃይል በፅንስ እድገት እና በሰው ልጅ ባዮሎጂ ላይ ስለሚያስከትላቸው ውጤቶች ዙሪያ ያለው የእውቀት ማነስ አስደናቂ ነው። ወደ ስራ ከመውጣታችን በፊት፣ ከምድር በጣም በተለየ አካባቢ መኖር የረጅም ጊዜ እንድምታዎችን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
በተጨማሪም፣ ዌይነርስሚዝስ በማርስ ወይም በጨረቃ ላይ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ሰፈራዎችን የመገንባት እንቅፋት ላይ ብርሃን ፈነጠቀ። በሚገርም ሁኔታ ለረጅም ጊዜ መኖሪያነት ዝርዝር እቅዶች እጥረት አለ. lava tubes እና regolith ጋሻ የመጠቀም ሀሳቦች ቢበዙም፣ ዲያቢሎስ በዝርዝሮቹ ውስጥ አለ። አውሮፓ ከቅኝ ግዛት ጋር ባደረገው ታሪካዊ ተጋድሎዎች ተመሳሳይነት እንደ ማስጠንቀቂያ ተረት ሆኖ ያገለግላል፣ ወደዚህ ታላቅ ተልእኮ ከመጀመራችን በፊት የተሟላ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
የጠፈር ህግ፣ ብዙ ጊዜ ችላ የሚባል ገጽታ፣ በWeinersmiths አሰሳ ውስጥም ቦታውን ያገኛል። ደራሲዎቹ የነባር ህጎችን መጠን እና እነሱን ችላ ማለት የሚያስከትለውን መዘዝ ያሳያሉ። የጠፈር ሰፈራ አድናቂዎች ከህጎች ነፃ እንደሆኑ ወይም ክፍተቶችን ሊያገኙ ይችላሉ ብለው ያስባሉ፣ ነገር ግን እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች ያልተጠበቁ ውጤቶች ይከሰታሉ። በህዋ ላይ የይገባኛል ጥያቄ በሚያነሱት የግል ዜጎች እና በኒውክሌር የታጠቁ ሀገራት መካከል ያለው ግጭት ከመሬት ውጭ ባለው ግዛት ያለው ደካማ የሃይል ሚዛን ስጋትን ይፈጥራል።
በመጽሐፋቸው ውስጥ፣ ዌይነርስሚዝስ በህዋ ሰፈራ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የነጻነት አመለካከት ገልጠዋል። የጠፈር እጥረትን ያስወግዳል የሚለው አስተሳሰብ ማራኪ ቢሆንም እውነታው ግን ከዚህ የራቀ ነው። እንደ ምግብ፣ ውሃ እና ኦክሲጅን ያሉ መሰረታዊ ፍላጎቶችን የማፈላለግ ተግዳሮቶች በጥንቃቄ ማሰብ አለባቸው። የሃይል ተለዋዋጭነት እና የሃብት እጥረት ከምድር ቀደምት ተሞክሮዎችን ሊያንፀባርቁ የሚችሉ የኩባንያ ከተሞች ህዋ ላይ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ደራሲዎቹ ትኩረትን ይስባሉ።
ከዚህም በላይ የማዕድን አስትሮይድን ለሀብት ማውጣት ትርፋማ ጥረት ሊመስል ይችላል ነገር ግን ትርፋማነቱ እርግጠኛ አይደለም. ዌይነርስሚዝስ ጨረቃ ብዙ ዋጋ እንዳላት ይከራከራሉ፣ ይህም የተበሳጩ የማዕድን ቆፋሪዎች ወደ ምድር ላይ ጉልህ የሆነ ሸክም የማስጀመር ችሎታ ያላቸውን የማይናወጥ ተስፋ ያሳድጋል።
በድርጊት ማጠቃለያ ጥሪያቸው፣ ዌይነርስሚዝስ የደረጃ በደረጃ አቀራረብን ይደግፋሉ። የባዮሎጂካል፣ የምህንድስና እና የሎጂስቲክስ ተግዳሮቶችን ባጠቃላይ ለመፍታት የምንችልባቸውን የሙከራ ተቋማትን በምድር ላይ የመገንባት አቅማችንን ከፍ ለማድረግ ያምናሉ። ቴክኖሎጂዎቻችንን በማጥራት እና በመረዳት፣ አደጋዎችን በመቀነስ ለወደፊቱ በማርስ ላይ ስኬታማ እንዲሆን መንገድ መክፈት እንችላለን።
ከተማን በማርስ ላይ መገንባት ጠንካራ ምርምር፣ ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ ማውጣት እና የማይታወቁትን ተጨባጭ ግምገማ የሚጠይቅ ድፍረት የተሞላበት ግብ ነው። በማርስ ላይ ያለች ከተማ ወደ ጠፈር ጥልቀት ከመግባታችን በፊት ልናሸንፋቸው የሚገቡን መሰናክሎች ወሳኝ ዳሰሳ ሆኖ ያገለግላል። የሰው ልጅ የሚቻለውን ሁሉ ድንበር እየገፋ ሲሄድ፣ በሃላፊነት ስሜት እና አርቆ አስተዋይነት ማድረጋችን በጣም አስፈላጊ ነው።
በየጥ
ጥ፡- ሰዎች በጠፈር ላይ መራባት ይችላሉ?
መ፡ ዝቅተኛ የስበት ኃይል የስነ ተዋልዶ ጥናት ባለመኖሩ ተጨባጭ መልሶች ባይኖረንም፣ የጠፈር ቅኝ ግዛት ከመጀመራችን በፊት በሰው ልጅ መራባት ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅዕኖዎች መረዳት ወሳኝ ነው።
ጥ፡- በማርስ ላይ ለመኖሪያ የሚሆኑ ሰፈራዎችን የመገንባት ፈተናዎችን እንዴት እናሸንፋለን?
መ: እንደ lava tubes እና regolith shielding ያሉ ሀሳቦች ቢኖሩም፣ ለማርስ ወይም ጨረቃ የረዥም ጊዜ መኖሪያነት ዝርዝር ዕቅዶች ይጎድላሉ። እንደዚህ አይነት ግዙፍ ተልእኮ ከመጀመራችን በፊት በደንብ መዘጋጀት እና ያልታወቁትን መፍታት አስፈላጊ ነው።
ጥ፡ የጠፈር ሕጎች በጠፈር አሰፋፈር ላይ ያላቸው አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ የጠፈር ሰፈራ አድናቂዎች አሁን ያሉት ህጎች ከመሬት ውጭ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተፈጻሚ መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው እና እነሱን ችላ ማለት ያልተፈለገ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። በግል ተነሳሽነቶች እና በአለም አቀፍ ደንቦች መካከል ሚዛናዊ ሚዛን ማምጣት አስፈላጊ ነው.
ጥ፡- በጠፈር ሰፈራ ውስጥ መሰረታዊ ፍላጎቶች እንዴት ሊገኙ ይችላሉ?
መ፡ ምግብን፣ ውሃ እና ኦክሲጅንን ከመሬት ውጭ በሆነ አካባቢ የማፈላለግ ተግዳሮቶች ጥንቃቄን ይፈልጋሉ። የኩባንያዎች ከተሞች ብቅ ማለት እና የአስፈላጊ ሀብቶች እጥረት ተጨባጭ እና ዘላቂ መፍትሄዎችን ይፈልጋል።
ጥ፡- ማዕድን አስትሮይዶች ትክክለኛ የሀብት ምንጭ ነው?
መ፡ የማዕድን አስትሮይድስ ትርፋማነት እርግጠኛ አልሆነም እና የጨረቃ ሃብት ዋጋ አከራካሪ ነው። እነዚህን እድሎች ማሰስ አጠቃላይ የአደጋ ግምገማዎችን እና ሊከሰቱ የሚችሉ ውጤቶችን በጥንቃቄ መመርመርን ማካተት አለበት።
ጥ፡- በማርስ ላይ ከተሞችን ለመገንባት የሚመከረው አካሄድ ምንድ ነው?
መ፡ ዌይነርስሚዝስ ባዮሎጂካል፣ ምህንድስና እና ሎጅስቲክስ ተግዳሮቶችን የሚፈቱ የሙከራ መገልገያዎችን በምድር ላይ ከመገንባት ጀምሮ ደረጃ በደረጃ አቀራረብን ይደግፋሉ። ይህ የመጨመር ሂደት በጠፈር ሰፈራ ጥረቶች ውስጥ የስኬት እድላችንን ከፍ ያደርገዋል።