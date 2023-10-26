በኮሙዩኒኬሽን Earth & Environment ላይ በቅርቡ የወጣ አንድ ጥናት ከምድር አቅራቢያ ባለው አስትሮይድ እና በእኛ ጨረቃ መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነት የሚያመለክቱ አዳዲስ መረጃዎችን አግኝቷል። ካሞኦአሌዋ በመባል የሚታወቀው ይህ አስትሮይድ እ.ኤ.አ. በ9 ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ በየሚያዝያ ወር ከመሬት በ2016 ሚሊየን ማይል ርቀት ላይ ይሽከረከራል ።ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች በ2021 ብቻ ከጨረቃ ጋር ያለውን አስደናቂ መመሳሰል ያገኙት።
በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ዋና ደራሲ ሬኑ ማልሆትራ፣ ይህ አዲስ ትንታኔ ጨረቃን የካሞኦአሌዋ ምንጭ መሆኗን ይጠቁማል፣ ይህም በሃዋይኛ “የሚንቀጠቀጥ ቁርጥራጭ” ተብሎ ይተረጎማል። የአስትሮይድ ልዩ የምህዋር ባህሪያት ተጨማሪ ምርመራ አደረጉ። በመጀመሪያ፣ ካሞኦአሌዋ ምንም እንኳን ትክክለኛው አጋር ፀሐይ ቢሆንም ምድርን እየዞረ ይመስላል። በሁለተኛ ደረጃ፣ ከአብዛኞቹ የምድር ቅርብ ቁሶች በተለየ አጭር የህይወት ዘመናቸው፣ ይህ አስትሮይድ ከመሬት ጋር በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት እንደሚቆይ ይገመታል።
የካሞኦአሌዋ ስፔክትራ ተጨማሪ ምርመራ የአስትሮይድ የብርሃን ልቀት እና የመምጠጥ ባህሪያቱ የጨረቃን አለት የሚያመለክቱ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይህ ያልተጠበቀ ግኝት ተመራማሪዎቹ በጨረቃ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉትን የአስትሮይድ ተጽእኖዎች እንዲመስሉ ገፋፍቷቸዋል, ይህም የጨረቃን ቁርጥራጮች ወደ ምድር ቅርብ ምህዋር የሚያስወጡትን ተከታይ የስበት ሃይሎች በማሰስ ነው። የሚገርመው ነገር ከእነዚህ የድንጋይ ፍርስራሾች ውስጥ የተወሰነ ክፍል ወደ ምድር ከማረፍ ወይም ወደ ጨረቃ ገጽ ከመመለስ ይልቅ በፀሐይ ዙሪያ በሩቅ ምህዋር ውስጥ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ከካሞኦአሌዋ አመጣጥ ባሻገር ይዘልቃል። ለሳይንስ ሊቃውንት በአደገኛ የምድር-ቅርብ አስትሮይድ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ በሰለስቲያል አካላት መካከል ስላለው ውስብስብ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋሉ። ወደ ፊት ስንሄድ ቡድኑ የዓለቱ ሽግግር ወደ አሁን ያለበት ምህዋር ትክክለኛ ሁኔታዎችን ለመግለጥ እና የተፅዕኖ ክስተት ትክክለኛ ጊዜን ለመለየት ያለመ ነው።
በማጠቃለያው የካሞኦአሌዋ ግኝት ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን የሚከፍት ሲሆን የጨረቃን ታሪክ እና የአስትሮይድ አመጣጥን በተመለከተ በኮስሚክ ሰፈራችን ውስጥ አስደሳች ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በየጥ
ጥ፡ የአስትሮይድ ካሞኦአሌዋ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: አስትሮይድ ካሞኦአሌዋ ጉልህ ነው ምክንያቱም ከጨረቃ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቅንብር ስላሳየ ለሳይንቲስቶች ስለ ጨረቃ አመጣጥ ፍንጭ ይሰጣል።
ጥ፡ ካሞኦአሌዋ የምድር “ኳሲ-ሳተላይት” የሆነው ለምንድነው?
መ፡ ካሞኦአሌዋ የምድር ኳሲ-ሳተላይት ተደርጎ ይቆጠራል ምክንያቱም ወደ ፕላኔታችን ቅርብ ስለሚዞር ምንም እንኳን ትክክለኛው አጋር ፀሐይ ቢሆንም።
ጥ፡ የካሞኦአሌዋ ልዩ ባህሪያት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ትኩረት የሳቡት የትኞቹ ናቸው?
መልስ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ካሞኦአሌዋ ይሳቡ የነበረው በመሬት ዙሪያ ባላት ያልተለመደ ምህዋር እና ለፕላኔታችን ባለው የረጅም ጊዜ ቅርበት ምክንያት ነው።
ጥ፡- ካሞኦአሌዋ ከጨረቃ ዐለት የተሠራ መሆኑን ሳይንቲስቶች እንዴት አረጋገጡ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች በካሞኦአሌዋ የሚወጣውን እና የሚዋጠውን ብርሃን ተንትነዋል፣ እሱም አፃፃፉን እንደ ጨረቃ ድንጋይ አመልክቷል።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች ከምድር አቅራቢያ ባሉ አስትሮይዶች ግንዛቤ ላይ ምን አንድምታ አላቸው?
መ፡ ግኝቶቹ ወደ ምድር-ቅርብ-አስትሮይዶች ውስብስብ ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይሰጣሉ እና ሊኖሩ ስለሚችሉት አደጋዎች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።
ጥ፡ ለተመራማሪዎች የሚቀጥሉት እርምጃዎች ምንድናቸው?
መ፡ የሚቀጥሉት እርምጃዎች የካሞኦአሌዋ ወቅታዊ ምህዋር እንዲመሩ ያደረጓቸውን ሁኔታዎች መመርመር እና የተወገደውን የጨረቃ ክፍልፋይ የፈጠረውን ተፅዕኖ ትክክለኛ ጊዜ መወሰንን ያካትታሉ።