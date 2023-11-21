አዲስ ትንታኔ ከጨረቃ ጋር በተጋጨ ነገር ላይ ተጨማሪ ሚስጥራዊ ጭነት ያሳያል

በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በታነር ካምቤል፣ በአዳም ባትል፣ በቢል ግሬይ እና በቡድናቸው የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት በመጋቢት 4 ቀን 2022 ከጨረቃ ጋር በተጋጨው ሚስጥራዊ ነገር ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ተጽዕኖ ላይ መፍረስ. ይልቁንስ ምን አልባትም ያልተገለጸ ተጨማሪ ክፍያ ተሸክሞ ሊሆን ይችላል።
የዚህ ነገር ጉዞ መጀመሪያ የጀመረው በመጋቢት 2015 በካታሊና ሰማይ ዳሰሳ በተገኘ ጊዜ ነው። መጀመሪያ ላይ ወደ ምድር ቅርብ የሆነ አስትሮይድ ነው ተብሎ ሲታሰብ፣ ተጨማሪ ምልከታዎች የጠፈር ቆሻሻ እንደሆነ አረጋግጠዋል። በኋላ ላይ ነገሩ በየካቲት 2015 የጨረቃ በረራ እንዳለው በመረጋገጡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ናሳ ለዲፕ ስፔስ የአየር ንብረት ታዛቢ ተልዕኮ የተወነጨፈው ፋልኮን 9 ሮኬት አካል ሊሆን እንደሚችል እንዲጠረጥሩ አድርጓቸዋል።
ነገር ግን በ Earth flybys በኩል ተጨማሪ መረጃዎች ሲሰበሰቡ የነገሩን አካሄድ እና የጊዜ መስመር በጥቅምት 5 ከቻይና ቻንግ 1-ቲ 2014 የጨረቃ ተልዕኮ ጋር መጣጣሙ ግልጽ ሆነ። በሚያስገርም ሁኔታ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተባብሏል። ዕቃው ከተልዕኳቸው መሆኑን። ቢሆንም፣ በቅርቡ በካምቤል እና ሌሎች የወጣው ወረቀት ነገሩ በእርግጥ የLong March 3C ሮኬት አካል ከቻንግ 5-ቲ 1 ተልዕኮ መሆኑን ያረጋግጣል።
በጨረቃ ላይ ያለው ግጭት ለጠፋው የሮኬት መድረክ የሚጠበቁትን በመቃወም እንግዳ የሆነ ድርብ ጉድጓድ አስከትሏል። ይህም ባለሙያዎች የሮኬቱ አካል ተጨማሪ ጭነት ሊኖረው ይገባል የሚል መደምደሚያ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ማርክ ሮቢንሰን፣ የጨረቃ የዳሰሳ ኦርቢተር ካሜራ ዋና መርማሪ፣ የሁለት እሳተ ገሞራውን ልዩ ተፈጥሮ አጉልቶ ገልጾ ከሌሎች የሮኬት አካላት አንድ ነጠላ እሳተ ገሞራ ተጽዕኖ ጋር አወዳድሮታል።
የቻይና ባለስልጣናት ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳልነበራቸው ቢክዱም፣ የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስቴር የጠፈር ኮማንድ ኮማንድ ፖስት እንደተነገረው የተጠቀሰው ሮኬት አልበረደም ሲል አረጋግጧል። የቦታ ፍርስራሹን እና ክፍያውን በሚመለከት ግልጽነት የጎደለው አሰራር በህዋ ኤጀንሲዎች እና በማስጀመሪያ አቅራቢዎች የተሻሻሉ የክትትል ሂደቶችን አስፈላጊነት ያጎላል። እንደነዚህ ያሉት እርምጃዎች በጠፈር ውስጥ የማይታወቁ ነገሮችን በተመለከተ ግራ መጋባትን እና ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ይከላከላል። በቦርዱ ላይ የተጫኑትን ጭነቶች ብዛት እና ባህሪ የበለጠ ይፋ ማድረግ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እና ወደፊት ደህንነቱ የተጠበቀ የቦታ አሰሳ እና ጉዞን ያረጋግጣል።
በየጥ
ጥ፡ ከጨረቃ ጋር የተጋጨው ነገር ምን ነበር?
መ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ነገሩ ከቻይና ቻንግ 3-ቲ 5 ተልዕኮ ወደ ጨረቃ የመጣው የሎንግ ማርች 1ሲ ሮኬት አካል መሆኑን ወስነዋል።
ጥ፡ እቃው ተጨማሪ ጭነት ይዞ ነበር?
መ፡ አዎ፣ በቅርብ የተደረገው ጥናት ነገሩ ያልተገለጸ ተጨማሪ ጭነት ተሸክሞ እንደነበር ይጠቁማል፣ ይህም በተፅዕኖ ላይ ያለውን ልዩ ድርብ እሳተ ጎመራን ያብራራል።
ጥ፡ በእቃው ማንነት ዙሪያ ግራ መጋባት ለምን ተፈጠረ?
መ፡ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነገሩ ከተልዕኳቸው ነው በማለት መጀመሪያ ላይ ውድቅ በማድረግ ወደ ጥርጣሬ እና መላምት ዳርጓል። ሆኖም ግን, ቀጣይ ትንታኔ እና መረጃ አመጣጥ አረጋግጧል.
ጥ፡ የዚህ ክስተት አንድምታ ምንድን ነው?
መ: ይህ ክስተት ግራ መጋባትን ለማስወገድ እና የጠፈር ፍለጋን ደህንነት ለማረጋገጥ ለጠፈር ኤጀንሲዎች የተሻሉ የመከታተያ ሂደቶችን ማዘጋጀት እና ኩባንያዎችን ማስጀመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። በቦርዱ ላይ የሚጫኑ ሸክሞችን ብዛት እና ተፈጥሮን ለመግለፅ የበለጠ ግልፅነት እንደሚያስፈልግም ያሳያል።