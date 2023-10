የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሮሲ ቀይ ኔቡላ አስደናቂ ፎቶ ያዙ

By

ከአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ኢኤስኦ) የመጡ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች IC1284 በመባል የሚታወቀው ቀይ ቀይ ኔቡላ የሚያሳይ አስደናቂ አዲስ ፎቶግራፍ በቅርቡ ይፋ አድርገዋል። በምስሉ መሀል ላይ የሚገኘው ይህ ልቀት ኔቡላ በነቃ የኮከብ አፈጣጠር እና በክልሉ ውስጥ ባለው የሃይድሮጅን ውህደት ምክንያት ደማቅ ቀይ ቀለም ያመነጫል። ብሩህነቱ የራሱ ብርሃን የሚያመነጨው ionized ጋዝ ውጤት ነው።

የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ የቪኤልቲ ዳሰሳ ቴሌስኮፕ የከዋክብትን የሕይወት ዑደት ለመረዳት ቀጣይነት ያለው ጥረት አካል ሆኖ ይህን አስደናቂ ምስል ቀርጿል። እንደ IC1284 ያሉ ኔቡላዎችን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ከዋክብት እንዴት እንደሚወለዱ፣ እንደሚኖሩ እና በመጨረሻም እንደሚሞቱ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ኔቡላዎች ለአዳዲስ ኮከቦች እንደ መገንቢያ ሆነው የሚያገለግሉ እጅግ በጣም ብዙ የአቧራ እና የጋዝ ስብስቦች ናቸው። በጋላክሲዎች መወለድ እና ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. በ IC1284 ምስል ውስጥ፣ ከታች በቀኝ ጥግ ላይ የሚገኙትን ሁለት ሰማያዊ ነጸብራቅ ኔቡላዎችን፣ NGC6589 እና NGC6590 ማየት ይችላል። ነጸብራቅ ኔቡላዎች ከሚለቀቁት ኔቡላዎች በተለየ በከዋክብት መካከል የሚነሱ የአቧራ ደመናዎችን ያቀፈ ሲሆን ይህም በአቅራቢያው ከዋክብት የሚወጣውን ብርሃን የሚያንፀባርቅ ሲሆን ይህም የተለየ ሰማያዊ ቀለም ይኖረዋል.

ይህ ፎቶ የተቀረፀው በቺሊ ፓራናል ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ በሚገኘው በVLT ሰርቬይ ቴሌስኮፕ ላይ የተገጠመውን የአውሮፓ ሳውዘርላንድ ኦብዘርቫቶሪ ሰፊ ካሜራ በመጠቀም ነው። ምስሉ የVST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+) አካል ሆኖ ኔቡላዎችን እና ኮከቦችን የሚታይ ብርሃን ለማጥናት ያለመ።

የESO ህዝባዊ ዳሰሳ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የከዋክብትን የህይወት ዑደቶች እና ኔቡላዎችን አፈጣጠር የበለጠ ለመረዳት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች እነዚህን የሰማይ አካላት በሚታየው ብርሃን በመመልከት አጽናፈ ዓለማችንን በሚቀርጹ ሂደቶች ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሊያገኙ ይችላሉ።

