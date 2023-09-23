OSIRIS-REx: የናሳ ተልዕኮ ወደ አስትሮይድ Bennu

በታሪካዊ ክንዋኔ፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 8 ቀን 2016 ዓ.ም ተነስቷል፤ አላማውም የናሳ የመጀመሪያ ተልእኮ ለመሆን በቅርብ ርቀት ላይ ካለ አስትሮይድ ናሙና አውጥቶ ወደ ምድር መልሶ ለማምጣት ነበር። ለዚህ ተልእኮ የታለመው አስትሮይድ ቤንኑ ይባላል፣ እና የ OSIRIS-REx ጉዞ በዓለም ዙሪያ ያሉትን የሳይንስ ማህበረሰብ እና የጠፈር ወዳጆችን ቀልቧል።
OSIRIS-REx የመነሻ፣ የስፔክትራል ትርጓሜ፣ የንብረት መለያ፣ ደህንነት፣ Regolith Explorer ምህጻረ ቃል ነው። ይህ የታመቀ የጠፈር መንኮራኩር የቤንኑ ፊት ለማጥናት እና አስትሮይድን የሚሸፍነውን ልቅ የሆነ የሪጎሊት ናሙናዎችን ለመሰብሰብ በተራቀቁ መሳሪያዎች የታጀበ ነው።
ይህን ተልእኮ በጣም የሚያስደስት የሚያደርገው ትልቅ ግኝቶች የማግኘት እድል ነው። እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድ ከቀደምት የፀሀይ ስርዓት ቅሪት ተደርገው ይወሰዳሉ እናም በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ እና ስለ ስርዓታችን አደረጃጀት አደረጃጀት በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። ሳይንቲስቶች የቤንኑ ናሙናዎችን በማጥናት በአስትሮይድ ላይ ስላለው ኦርጋኒክ ውህዶች እና ውሃ የበለጠ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ፣ ይህም ከመሬት በላይ የመኖር እድልን ሊፈጥር ይችላል።
የተፈለገውን ናሙና ለመሰብሰብ፣ OSIRIS-REx Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) የተባለ የሮቦት ክንድ ይጠቀማል። ይህ ክንድ ከቤንኑ ወለል ጋር ግንኙነት ይፈጥራል እና የናይትሮጂን ጋዝ ፍንዳታ ያስወጣል፣ ይህም የ regolith ቅንጣቶች እንዲነቃቁ እና በናሙና መያዣ ውስጥ እንዲያዙ ያደርጋል።
ናሙናው አንዴ ከተረጋገጠ OSIRIS-REx ወደ ምድር የመመለሻ ጉዞውን ይጀምራል። መንኮራኩሩ በሴፕቴምበር 2023 ተመልሶ ውድ የሆነውን ጭነት ለተጨማሪ ትንተና እና ጥናት እንደሚያደርስ ይጠበቃል። ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ስለ አጽናፈ ዓለማችን ለሚነሱት በጣም ጥልቅ ጥያቄዎች መልስ እንደሚሰጥ ተስፋ በማድረግ የናሙናውን መምጣት በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ምንጮች:
- CNN: [ምንጭ ርዕስ]
- ናሳ: [ምንጭ ርዕስ]