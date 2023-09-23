የ OSIRIS-REx Probe ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ወደ ምድር ይመለሳል

የናሳ OSIRIS-REx ፍተሻ በምድር ላይ ሲበር እና ውድ ናሙናውን ከምድር አቅራቢያ ካለው አስትሮይድ ቤንኑ ላይ ሲያወርድ ተልዕኮውን ሊያጠናቅቅ ነው። የናሙና ካፕሱሉ በዚህ ቅዳሜና እሁድ የምድርን ከባቢ አየር ውስጥ ዘልቆ በዩታ በረሃ ውስጥ ለመዝለቅ የታቀደ ሲሆን ናሳ የዝግጅቱን የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል። ናሙናው ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለበለጠ ትንተና ወደ ንጹህ ክፍል ሲወሰድ፣ OSIRIS-REx አስትሮይድ አፖፊስን ለማሰስ ጉዞውን ይቀጥላል።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ ያልተጠበቁ ፈተናዎች እና የመመዝገቢያ ጊዜዎች የተሞላ ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ ናሙና ለመሰብሰብ ወደ ቤንኑ በቀረበ ጊዜ የአስትሮይድ ገጽ ልክ እንደ ፕላስቲክ ኳሶች ጉድጓድ መሆኑን አወቀ። ይህ መገለጥ በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ስጋት ሊፈጥር ይችል ነበር ነገርግን በፍጥነት ወደ ደህንነት ተመለሰ። አሁን፣ የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ቤንኑ ዓለቶች እና አፈር ትንታኔ በጉጉት ይጠባበቃሉ፣ ይህም ስለ ስርዓታችን አጀማመር እና ከምድር አቅራቢያ ስላሉት አስትሮይድ ንጥረ ነገሮች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከ OSIRIS-REx መፈተሻ መመለሻ በተጨማሪ ሌሎች አስደናቂ የሳይንስ ግኝቶች አርዕስተ ዜናዎችን እያደረጉ ነው። የ2023 ኢግ ኖቤል ሽልማቶች አሸናፊዎች ታውቀዋል፣የሞቱ ሸረሪቶችን እንደገና ከማንሳት ጀምሮ በእያንዳንዱ ሰው አፍንጫ ውስጥ ያለውን የአፍንጫ ፀጉሮች ብዛት እስከመወሰን የሚደርሱ የምርምር ፈተናዎችን አክብረዋል። እነዚህ ሽልማቶች፣ ከኖቤል ሽልማቶች ጋር ግንኙነት ባይኖራቸውም፣ ዓላማቸው በሳይንስ፣ በሕክምና እና በቴክኖሎጂ ያለውን ምናባዊ እና ቀስቃሽ ፍላጎት ለማክበር ነው።
በኦስትሪያ መንደር ውስጥ በተደረጉ ቁፋሮዎች በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ በማይታመን ሁኔታ የተጠበቀ የቆዳ ጫማ አሳይተዋል። የጫማው ማሰሪያ ከ2,000 ዓመታት በላይ ሳይበላሽ የቆየው በብረት ዘመን በመንደሩ ውስጥ የሚመረተውን የሮክ ጨው የመጠበቅ አቅም ያሳያል። ይህ ቁፋሮ ስለ ብረት ዘመን ቆፋሪዎች ህይወት ለመማር የተደረገው ሰፊ ጥረት አካል ሲሆን በዋጋ ሊተመን የማይችል የሌሎች እቃዎችን ቁፋሮ አግኝቷል።
በመጨረሻም ሳይንቲስቶች ታይላሲን በመባልም ከሚታወቀው የታዝማኒያ ነብር ሙዚየም የዘረመል ቁሳቁሶችን በተሳካ ሁኔታ ለይተዋል። የመጨረሻው ህይወት ያለው የታዝማኒያ ነብር በ 1936 ሞተ, ነገር ግን በጄኔቲክ ቁሳቁስ ተመራማሪዎች ስለ ዝርያው ጂኖች የበለጠ የተሟላ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ. ይህ እውቀት የታዝማኒያ ነብርን ለማንሳት እና ከመጥፋት ለመመለስ ለሚደረገው ጥረት አስተዋጽዖ ሊያደርግ ይችላል።
እነዚህ አስደናቂ እድገቶች እና ግኝቶች በሳይንስ እና በአሰሳ ዓለም ውስጥ የሰውን እውቀት ድንበር እየገፉ እና በዙሪያችን ስላለው ዓለም ያለንን የማወቅ ጉጉት ይቀጥላሉ።
ምንጮች:
- የ CNN መጣጥፍ፡- “OSIRIS-REx: NASA የጠፈር መንኮራኩር በአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ትመለሳለች” በአሽሊ ስትሪክላንድ
- "የ2023 ኢግ የኖቤል ሽልማቶች በሸረሪት ፣ በአፍንጫ ፀጉር እና በመላሳ ድንጋይ ላይ ምርምርን ያከብራሉ" በሃርሜት ካውር
- “የ2,000 አመት እድሜ ያለው ጫማ ያልተነካ ዳንቴል ያለው በኦስትሪያ የጨው ማውጫ ቁፋሮ ተገኝቷል” በራቸል ትሬንት
- "ሳይንቲስቶች ለክሎኒንግ ጥረቶች ግኝት የታይላሲን ጂኖችን ይለያሉ" በአና ሃይስ