የ150 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው የዳይኖሰር አጽም በፓሪስ በጨረታ ሊሸጥ ነው።

በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ የካምፕቶሳውረስ አጽም በፍቅር ቅጽል ስም ባሪ በሚቀጥለው ወር በፓሪስ ይሸጣል። በ1990ዎቹ በዋዮሚንግ ዩኤስኤ የተገኘዉ ዳይኖሰር መጀመሪያ ላይ በቅሪተ አካል ተመራማሪ ባሪ ጀምስ እ.ኤ.አ. በቅርቡ የጣሊያን ላቦራቶሪ ዞይክ አጽሙን አግኝቷል እና ተጨማሪ የማገገሚያ ሥራዎችን አከናውኗል. 2000 ሜትር ቁመት እና 2.10 ሜትር ርዝመት ያለው ባሪ ለየት ያለ ያልተነካ ናሙና ነው፣ 5% የራስ ቅሉ እና 90% አጠቃላይ አፅሙ ተጠብቆ ይገኛል።
የሆቴል Drouot ሀራጅ አቅራቢ አሌክሳንደር ጊኬሎ እንዳለው የባሪ ሙሉነት እጅግ በጣም ያልተለመደ ግኝት ያደርገዋል። በኪነጥበብ ገበያ ላይ ያሉ የዳይኖሰር ናሙናዎች ብዙ ጊዜ አይገኙም፣ በአለም ዙሪያ በየዓመቱ ጥቂት ሽያጮች ብቻ ይከሰታሉ። በእርግጥ በዚህ አመት በሚያዝያ ወር ላይ ከሶስት የተለያዩ ቲ-ሬክስስ የተገኙ 293 አጥንቶችን ያቀፈው የግዙፉ ታይራንኖሳርረስ ሬክስ ስብስብ አፅም በ9.4 ሚሊዮን ዶላር በዙሪክ ተሽጧል። ይህ በእንደዚህ ያሉ ቅሪተ አካላት ላይ ያለውን ከፍተኛ ፍላጎት እና ዋጋ ያሳያል።
ካምፕቶሳውረስ በጁራሲክ መገባደጃ ላይ እስከ መጀመሪያው የክሪቴሴየስ ክፍለ-ጊዜዎች የነበረ ትልቅ እፅዋት ዳይኖሰር ነበር። የባሪ የሚጠበቀው የጨረታ ዋጋ እስከ 1.2 ሚሊዮን ዩሮ (1.98 ሚሊዮን ዶላር)፣ ብርቅዬነቱ እና ልዩ ጥበቃው ለዋጋው አስተዋፅኦ ያደርጋል። ይህ ሽያጭ ለፓሊዮንቶሎጂ አድናቂዎች እና ሰብሳቢዎች አስደናቂ የተፈጥሮ ታሪክን እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። አጽሙ ከጨረታው በፊት በይፋ ይታያል፣ ይህም ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች በዚህ የ150 ሚሊዮን አመት ድንቅ ነገር እንዲደነቁ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ሮይተርስ
– ኢቢሲ ዜና