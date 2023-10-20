የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አንድ አስደሳች ግኝት አድርጓል - እስካሁን ታይቶ የነበረውን በጣም ሩቅ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ማግኘታቸውን ይናገራሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ በሰኔ 2022 በአውስትራሊያ ስኩዌር ኪሎሜትር አራይ ፓዝፋይንደር (ASKAP) ቴሌስኮፕ የተገኘው ፍንዳታ ከጋላክሲዎች ስብስብ የመጣ ነው ተብሎ ይታመናል። በዚህ የጠፈር ክስተት ወቅት የሚለቀቀው ሃይል ከፀሀይ አጠቃላይ ልቀት 30 አመት ጋር እኩል እንደሚሆን ይገመታል፣ ወደ ሚሊሰከንድ ክፍልፋይ።
ተመራማሪዎቹ ከሬዲዮ ቴሌስኮፕ ጋር የተገናኙ ምግቦችን በመጠቀም የሬዲዮ ፍንዳታ ምንጭን ማጥበብ ችለዋል። ከዚያም ፍንዳታው የተፈጠረበትን ጋላክሲ ለመፈለግ በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ ተጠቀሙ። ይህ ግኝት የዚህ ዓይነቱ ፍንዳታ ቀደም ሲል ከተገኘ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የበለጠ የቆየ እና የራቀ ሆኖ ሲገኝ የመጀመሪያ ነው።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ፣ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ኃይለኛ የሬዲዮ ልቀት መጠን፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለአመታት ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። እስካሁን ወደ 50 የሚጠጉ ሰዎች ተለይተው የታወቁ ሲሆኑ፣ ሳይንቲስቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ ለማወቅ እየጠበቁ እንዳሉ ያምናሉ። በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ ፍንዳታዎች የአጽናፈ ዓለሙን ብዛት ለመለካት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
የአጽናፈ ሰማይን ብዛት ለመገመት አሁን ያሉት ዘዴዎች የኮስሞሎጂ ደረጃውን የጠበቀ ሞዴል የሚቃወሙ ውጤቶችን አስገኝተዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ ግኝት በስተጀርባ ያሉት ተመራማሪዎች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎችን ማጥናት የጎደሉትን የእንቆቅልሽ ክፍሎችን ለመሙላት ይረዳል. በተለይም ሳይንቲስቶች እነዚህን ፍንዳታዎች በመመልከት በጋላክሲዎች መካከል ያለውን “የጠፋውን” ጉዳይ መለካት እና ስለ አጽናፈ ዓለማት ስፋት የበለጠ ትክክለኛ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
የጥናቱ ተባባሪ መሪ ፕሮፌሰር ሪያን ሻነን እንዳሉት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከሚጠበቁት መደበኛ ነገሮች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጠፍተዋል. ይህ ጉዳይ በጋላክሲዎች መካከል ባለው ክፍተት ውስጥ እንደሚገኝ ይታመናል, ነገር ግን የተበታተነ እና ሞቃት ባህሪው የተለመዱ ቴክኒኮችን በመጠቀም ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል. የቡድኑ ግኝቶች እ.ኤ.አ. በ 2020 የበለጠ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በጋላክሲዎች መካከል የተንሰራፋ ጋዞችን እንደሚያሳየው ከሟቹ አውስትራሊያዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዣን ፒየር ማኳርት ስራ ጋር ይስማማል።
ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በኮስሞስ ውስጥ መስፋፋቱን ያረጋግጣል እና የአጽናፈ ዓለሙን አወቃቀር ለማጥናት ያላቸውን ጠቀሜታ ያጎላል። ነገር ግን ቡድኑ አሁን ያለው የቴሌስኮፕ ትውልድ የበለጠ ራቅ ያሉ ፍንዳታዎችን በመለየት አቅማቸው ላይ ሊደርስ እንደሚችል አምኗል። የእነዚህን የጠፈር ክስተቶች ሚስጥራዊነት ለመግለጥ ወደፊት የበለጠ ኃይለኛ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ።
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