Fibonacci Spiral ለጨረቃ አሰሳ ጥቅም ላይ ይውላል

ሳይንቲስቶች በጨረቃ ላይ ላለው የጂፒኤስ መሰል ስርዓት ምርጥ መለኪያዎችን ለማስላት ፊቦናቺ ስፒራልን በመጠቀም ለጨረቃ አሰሳ አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ፈጠራው አካሄድ የጨረቃን ተሽከርካሪ አሰሳ ለማዘመን ይረዳል፣ ይህም በጨረቃ ልዩ የሆነ ኤሊፕሶይድ ቅርፅ ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ የካርታ ስራን ያቀርባል።
የኢዮትቭስ ሎራንድ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ተማሪ ካሚላ ዛራኪ ከፕሮፌሰር ጋቦር ቲማር ጋር በመተባበር የሒሳብ ሊቅ ፊቦናቺን ለጨረቃ የምድርን የጂፒኤስ ስርዓት ለማላመድ። የእነሱ ግኝቶች Acta Geodaetica et Geophysica በተባለው መጽሔት ላይ ታትመዋል.
የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ ለመመለስ ሲዘጋጅ፣ የጨረቃ አሰሳ ዘዴዎችን ለማግኘት ትኩረት ተሰጥቷል። ምናልባት ወደፊት የጨረቃ ተሽከርካሪዎች በምድር ላይ ካለው ጂፒኤስ ጋር በሚመሳሰል የሳተላይት አሰሳ ዘዴ መታገዝ ይችላሉ። ይሁን እንጂ አሁን ያሉት የጂፒኤስ ስርዓቶች የፕላኔታችንን ቅርፅ ግምት ውስጥ አያስገባም, ይልቁንም ከጂኦይድ ጋር የሚስማማ ሽክርክሪት ኤሊፕሶይድ ይጠቀሙ.
የጂፒኤስ ሶፍትዌር መፍትሄዎችን በጨረቃ ላይ ለመተግበር የተወሰኑ መለኪያዎች መገለጽ አለባቸው። የጨረቃን ገጽታ በተሻለ ሁኔታ የሚስማማው የኤሊፕሶይድ ቅርጽ እና ከፊል-ዋና እና ከፊል-ጥቃቅን መጥረቢያዎች አስፈላጊ ነገሮች ናቸው. የጨረቃ ቅርጽ ፍፁም ክብ አይደለም ነገር ግን የሚሽከረከር ellipsoid ተብሎ ሊገመት ይችላል።
ሲራኪ እና ቲማር በጥናታቸው የጨረቃን ፅንሰ-ሃሳባዊ ቅርፅ በተሻለ ሁኔታ የሚመጥን የሚሽከረከር ellipsoid መለኪያዎችን ጨረቃ ሴሊኖይድ የተባለውን የመረጃ ቋት አስሉ። በጨረቃ ወለል ላይ የናሙና ነጥቦችን ለማዘጋጀት የፊቦናቺን ሉል ተጠቅመዋል፣የመለኪያ እሴቶቹን ለማረጋጋት ቀስ በቀስ የናሙና ነጥቦችን ቁጥር ጨምረዋል።
በሂሳብ ሊቅ ሊዮናርዶ ፊቦናቺ የተቋቋመው የፋይቦናቺ ጠመዝማዛ ዘዴ የተመረጠው በቀላል ኮድ ሊተገበር የሚችል እና ትክክለኛ ውጤቶችን ስለሚሰጥ ነው። ይህ ዘዴ በጂፒኤስ ጥቅም ላይ የዋለውን የWGS84 ellipsoid ጥሩ ግምት እንደገና በመገንባት በምድር ላይ ተተግብሯል።
ይህ አዲስ የጨረቃ አሰሳ አካሄድ ለወደፊት የጨረቃ አሰሳ ተልእኮዎች ተስፋ ይሰጣል፣ ይህም በጨረቃ ልዩ ቅርፅ ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ የካርታ ስራን ይሰጣል። የጨረቃ ተሽከርካሪ አሰሳ ስርዓቶችን በማዘመን እና ስለ ጨረቃ ወለል ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል ጉልህ እርምጃን ይወክላል።
ማጣቀሻ፡- “በGRAIL የሰለኖይድ ሞዴል ላይ የተመሰረተ ምርጥ ተስማሚ የጨረቃ ellipsoid መለኪያዎች” በካሚላ ቺራኪ እና በጋቦር ቲማር፣ 27 ሰኔ 2023፣ Acta Geodaetica et Geophysica። DOI፡ 10.1007/s40328-023-00415-ወ