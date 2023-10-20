የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሚስጥራዊ የሬዲዮ ሞገዶች ፍንዳታ ከ8 ቢሊዮን አመታት በፊት ደርሰውበታል።

በቅርቡ የወጣው CNN.com ዘገባ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደናቂ የሆነ ግኝት ማድረጋቸውን ያሳያል - ወደ ምድር ለመድረስ 8 ቢሊዮን ዓመታት የፈጀውን ሚስጥራዊ የሬዲዮ ሞገድ ፍንዳታ መለየት። እነዚህ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች (FRBs) በሚያስደንቅ ሁኔታ ሩቅ ብቻ ሳይሆን በሚያስደንቅ ጉልበትም ጭምር።
FRBዎች በሚሊሰከንዶች ብቻ የሚቆዩ ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገዶች ናቸው። መነሻቸው ብዙም አይታወቅም ነገር ግን ከውጪ የራዲዮ ሞገዶች ጊዜያዊ ብልጭታዎች እንደሆኑ ይታመናል። አንዳንድ FRBዎች የተለያዩ የቆይታ ጊዜዎች ሲኖራቸው ተስተውለዋል፣ አንዳንዶቹ ንዑሳን ፍንዳታዎች የማይክሮ ሰከንዶች የሚቆዩ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ለብዙ ሰከንዶች ሊቆዩ ይችላሉ።
FRB 20220610A በመባል የሚታወቀው በጣም የቅርብ ጊዜው FRB የታየው ቀይ ፈረቃ ዋጋ 1.016 ± 0.002 ወዳለው ውስብስብ አስተናጋጅ ጋላክሲ ሥርዓት ተወስኗል። የእነዚህ FRBዎች ምንጭ ለረጅም ጊዜ የግምታዊ እና የንድፈ ሃሳቦች ርዕስ ሆኖ ቆይቷል, አንዳንዶች ፑልሳርስ በሩቅ የከዋክብት ስርዓቶች ውስጥ ከአስትሮይድ ጋር በመጋጨታቸው ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን የማይታወቁ የጠፈር ፍንዳታዎች ለመፈለግ እና ለማጥናት በምዕራብ አውስትራሊያ እንደ ASKAP ድርድር ባሉ የሬዲዮ ቴሌስኮፖች ላይ ተመርኩዘዋል። የASKAP ድርድር ሰኔ 2022 FRBን በመለየት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ይህም ተመራማሪዎች ምንጩን እንዲያውቁ አግዟል። የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕን በመጠቀም የተከታታይ ምልከታዎች እንደሚያሳዩት የFRB ምንጭ ጋላክሲ ከዚህ ቀደም ከተገኙት የFRB ምንጮች ሁሉ የረዘመ እና የራቀ፣ ምናልባትም የጋላክሲዎች ውህደት ቡድን አካል ሊሆን ይችላል።
የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በFRBs እና እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ እና የፀሐይ ግርዶሽ ባሉ የተፈጥሮ ክስተቶች መካከል አስደሳች ትይዩዎችን ፈጥረዋል። FRBs ከፀሃይ ነበልባሎች ጉልህ ልዩነቶችን ሲያሳዩ፣ ከመሬት መንቀጥቀጦች ጋር ጉልህ የሆነ ተመሳሳይነት አላቸው። ይህ ግኝት FRBs የሚከሰቱት በኒውትሮን ኮከቦች ላይ በሚከሰቱ “የኮከብ መንቀጥቀጦች” ነው የሚለውን ንድፈ ሃሳብ ይደግፋል። የከፍተኛ መጠጋጋትን ባህሪ እና የኑክሌር ፊዚክስ ገፅታዎችን መረዳት በFRBs ተጨማሪ ጥናት በእጅጉ ሊረዳ ይችላል።
ምንም እንኳን ከእነዚህ ፍንዳታዎች መካከል አንዳንዶቹ ከመሬት ውጭ የሆነ መነሻ ሊኖራቸው ይችላል ተብሎ ቢገመትም የFRBs መንስኤ እንቆቅልሽ ነው። ነገር ግን፣ አሁን ያለው ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው ቢያንስ አንዳንድ FRBs በማግኔትተርስ የሚለቀቁ ሲሆን እነዚህም እጅግ በጣም ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮች ያላቸው የኒውትሮን ኮከቦች ናቸው።
የሚገርመው፣ የ8 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው FRB መገኘቱ የአጽናፈ ሰማይን የጎደለ ነገር ምስጢር ለመፍታት ሊረዳ ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት በዛሬው ጊዜ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ሊኖሩ ከሚገባቸው ጉዳዮች መካከል ግማሽ የሚሆኑት በትክክል እንደጠፉ ያምናሉ። ይህ "የጠፋው ጉዳይ" በፕሮቶን እና በኒውትሮን የተሰራውን ተራ ነገር ባሪዮን ያቀፈ ነው። FRBs ሰፊ ርቀት ሲጓዙ፣ ጨረራቸው በዚህ የጎደለ ነገር ተበታትኗል። ለተወሰኑ FRBs ያለውን ርቀት በመለካት ተመራማሪዎች የአጽናፈ ዓለሙን ጥግግት ለማወቅ እና የጎደለውን ባሪዮኒክ ቁስን ሊያገኙ ይችላሉ።
ምንጮች: CNN.com, ሳይንስ ዳይሬክት, አዲሱ ሳይንቲስት, SciTechDaily, Space.com