የኮስሚክ ቋጥኞች፡ የተደበቀ የኮከብ መወለድን ይፋ ማድረግ

በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በቅርቡ የተቀረጸው ምስል ጨካኝ ተራሮች ሳይሆኑ NGC 3324 እየተባለ በሚጠራው በካሪና ኔቡላ ውስጥ ያለ ወጣት ኮከቦች አካባቢ ዳርቻ ስለሆኑት ኮስሚክ ገደሎች አስደናቂ እይታን ይሰጣል። ቀደም ሲል በከዋክብት መወለድ የተደበቀባቸው ቦታዎች.
“ኮስሚክ ገደሎች” የሚለው ስም ከምድር በ7,600 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን የዚህ ክልል ገጽታ ይገልጻል። ይሁን እንጂ እነዚህ ቋጥኞች ከጠንካራ ድንጋይ የተሠሩ እንዳልሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል. በምትኩ፣ በNGC 3324 ውስጥ ያለውን ግዙፍ የጋዝ ጎድጓዳ ወሰን ያመላክታሉ።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ቅርብ ኢንፍራሬድ ካሜራ ይህን አስደናቂ ምስል በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ነበረው። የኢንፍራሬድ ብርሃን በአቧራ እና በጋዝ ውስጥ ዘልቆ ለመግባት ያገለግል ነበር ፣ ይህም እንደዚህ ያሉ ክልሎችን በሚደብቅ ፣ ይህም የኮከብ ምስረታ ሂደትን ድብቅ ውበት እንድንመለከት አስችሎናል።
ካሪና ኔቡላ ኃይለኛ አውሎ ነፋሶችን እና ኃይለኛ የአልትራቫዮሌት ጨረሮችን የሚለቁ በርካታ ግዙፍ ከዋክብትን ስለሚያስተናግድ በከፍተኛ የከዋክብት እንቅስቃሴው ይታወቃል። እነዚህ የኃይል ምንጮች በNGC 3324 ውስጥ የተስተዋሉ አስደናቂ መዋቅሮችን በመፍጠር ዙሪያውን ጋዝ እና አቧራ ይቀርፃሉ።
የኮከብ አፈጣጠርን መረዳት የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሾች ለመፍታት ወሳኝ ነው። እንደ NGC 3324 ያሉ ክልሎችን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች የራሳችንን ፀሀይ እንዲፈጠር ያደረጉ ሂደቶችን እና በዙሪያችን ስላለው የጋላክሲዎች እድገት ግንዛቤን ማግኘት ይችላሉ።
ይህ ምስል በኮስሚክ መልከአምድር ውስጥ ላለው አስደናቂ ውበት እና እንዲሁም የከዋክብትን መወለድ የሚያራምዱ ውስብስብ ዘዴዎችን በተመለከተ ያለን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ላለው ውበት እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
– የኢንፍራሬድ ብርሃን፡- የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች የሞገድ ርዝመቶች ከሚታየው ብርሃን የሚረዝሙ ሲሆን ይህም በአቧራ እና በጋዝ የተደበቁ ነገሮችን ለመለየት ያስችላል።
- ካሪና ኔቡላ፡ ከምድር በ7,500 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በካሪና-ሳጂታሪየስ ክንድ ውስጥ የሚገኝ ሰፊ ኢንተርስቴላር ደመና።
ምንጮች:
- የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ