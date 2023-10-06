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በቅርቡ የሚመጣ የፀሐይ ግርዶሽ፡ “የእሳት ቀለበት” በሰሜን አሜሪካ ለሚሊዮኖች ይታያል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 6, 2023
በቅርቡ የሚመጣ የፀሐይ ግርዶሽ፡ “የእሳት ቀለበት” በሰሜን አሜሪካ ለሚሊዮኖች ይታያል

ቅዳሜ ጥቅምት 14 ቀን 16፡15 በዩኒቨርሳል ሰአት አቆጣጠር የፀሃይ ግርዶሽ በመባል የሚታወቀው ብርቅዬ የሰማይ ክስተት ይከናወናል። ብዙውን ጊዜ "የእሳት ቀለበት" ተብሎ የሚጠራው ይህ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ የፀሐይን መሃከል በከፊል ስትሸፍን እና በጨረቃ ዙሪያ የሚታይ የቀለበት ቅርጽ ያለው ብርሃን ሲኖር ነው። ግርዶሹ ለ4 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ያህል ይቆያል።

ከ70 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ይህን አስደናቂ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል ሲል ናሳ ዘግቧል። ግርዶሹ በኦሪገን፣ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ዩታ እና ቴክሳስን ጨምሮ በዘጠኝ የአሜሪካ ግዛቶች በተዘረጋው 125 ማይል ስፋት ባለው መንገድ ውስጥ ይታያል። በዚህ መንገድ ከ6.6 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ይኖራሉ።

ከመንገድ ውጭ ላሉ፣ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ፣ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል። “የእሳት ቀለበት” ወይም ከፊል ግርዶሹ ምንም ይሁን ምን ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ሁል ጊዜ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ማድረግ አስፈላጊ ነው።

በዩኤስ ውስጥ ካለፉ በኋላ ግርዶሹ በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ ከበርካታ አገሮች እንደ ሜክሲኮ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል ባሉ አገሮች ይታያል።

ምርጥ የእይታ ልምድ ለማግኘት በግርዶሹ መንገድ ላይ ብዙ ያልተጨናነቀ ቦታ መፈለግ ተገቢ ነው። በመንገዱ ላይ ያሉ ታዋቂ ብሔራዊ ፓርኮች፣ እንደ ክሬተር ሌክ ብሔራዊ ፓርክ በኦሪገን እና በዩታ የሚገኘው ብራይስ ካንየን ብሔራዊ ፓርክ፣ ብዙ ጎብኚዎችን ሊስቡ ይችላሉ። አስቀድመው ማቀድ እና የእይታ ቦታ ላይ ቀደም ብለው መድረስ ይመከራል።

የሃኒፖት ቦታዎች፣የሀውልት ሸለቆ የናቫሆ ጎሳ ፓርክ፣አራት ኮርነሮች ናቫጆ ጎሳ ፓርክ እና የካንየን ደ ቼሊ ብሄራዊ ሀውልት ክፍሎች በናቫሆ ባህል ባለው ጠቀሜታ በግርዶሹ ወቅት ይዘጋሉ።

"የእሳት ቀለበት" አስደናቂ እይታን ይሰጣል, ከመንገድ ውጭ ያሉት አሁንም በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ሊመሰክሩ ይችላሉ. በጨረቃ የተደበቀችው የፀሐይ መጠን እንደየአካባቢው ይለያያል። ከመንገዳው ርቀው ያሉ እንደ ኒውዮርክ ያሉ ከተሞች 22 በመቶ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል፣ እንደ ኦስቲን ቴክሳስ ያሉ ከተሞች ደግሞ ከመንገዱ በ70 ማይል ርቀው የ88% ግርዶሽ ይታይባቸዋል።

የጉዞ እና የመኝታ አማራጮችን ጨምሮ የፀሐይ ግርዶሹን በሚመለከት የቅርብ ጊዜውን መረጃ ከታማኝ ምንጮች እንደ WhenIsTheNextEclipse.com እና The Complete Guide to The Great North American Eclipse ሚያዝያ 8, 2024 እንደተዘመኑ ለመቆየት ያስታውሱ።

ምንጮች:

- ናሳ
- መቼ IsTheNextEclipse.com

By ቪኪ Stavropoulou

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