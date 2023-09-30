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ስለ ናሳ የስነ ልቦና ተልዕኮ ማወቅ ያለብዎት 7 ነገሮች

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
ስለ ናሳ የስነ ልቦና ተልዕኮ ማወቅ ያለብዎት 7 ነገሮች

ናሳ በጥቅምት 5 ሊጀምር ያለው የሳይኬ ተልዕኮ ከ10,000 ኳድሪሊየን ዶላር ግምት በላይ ከሆነው ዋጋ በላይ በተለያዩ ምክንያቶች ትኩረትን እየሳበ ነው። ስለ’ዚ ዓቢይ ተልእኮ ንሰባት ሓቅታት፡ ኣብ ውሽጢ XNUMX ዓ.ም.

  1. አስትሮይድ የፕላኔት ዋና አካል ሊሆን ይችላል፡- በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና ቀበቶ ውስጥ የሚገኘው ሳይኪ በፀሐይ ስርዓት ውስጥ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነገር ነው ተብሎ ይታመናል። ሳይኪ ያልተሳካለት ፕላኔት የተጋለጠ አስኳል ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶች ይገምታሉ።
  2. 10,000 ኳድሪሊየን ዶላር የሚያስቆጭ አይደለም፡ የመጀመሪያ ግምት ለሳይኪ የስነ ፈለክ እሴት ቢሰጥም ፣ ለእኔ ለእኔ ወይም አስትሮይድን ወደ ምድር ለማምጣት የማይቻል ነው። የእሴት ስሌት ለተልዕኮው የሚዲያ ሽፋን ለመፍጠር ቀላል መንገድ ነበር።
  3. አስትሮይድ ወርቃማ-አረንጓዴ ሊሆን ይችላል; የሳይኪው ገጽ በሰልፈር መገኘት ምክንያት ወርቃማ-አረንጓዴ ቀለም ሊኖረው ይችላል, ይህም ያለፈውን የሰልፈር እሳተ ገሞራዎች የመከሰት እድልን ይጠቁማል.
  4. ከ'አፖሎ ፓድ' ይጀምራል፡- የሳይኪ ተልዕኮ የሚጀምረው የአፖሎ ሚሲዮኖች እና የጠፈር መንኮራኩር መርሃ ግብር ማስጀመሪያ ቦታ በመሆን በታሪካዊ ጠቀሜታው ከሚታወቀው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል የማስጀመሪያ ውስብስብ 39A ነው።
  5. ሁለት እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሮኬቶች በታንዳም ውስጥ ይወድቃሉ፡- ከተተኮሱ በኋላ፣ ከ SpaceX's Falcon Heavy ተሽከርካሪ ሁለት ድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሮኬቶች ተለያይተው በኬፕ ካናቨራል የጠፈር ወደብ ጣቢያ አብረው ያርፋሉ።
  6. የጠፈር መንኮራኩሮቹ ሞተሮች በጣም ደካማ ናቸው፡- የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይል መቆጣጠሪያ ስርዓት በ xenon ጋዝ በተቃጠሉ ደካማ ion ግፊቶች ላይ የተመሠረተ ነው። ዝቅተኛ ግፊት ቢኖራቸውም ሞተሮቹ ያለማቋረጥ ይሠራሉ, ቀስ በቀስ የእጅ ሥራውን ፍጥነት ይጨምራሉ.
  7. እ.ኤ.አ. በ 2026 ማርስን በጥይት ይመታል፡- ከተልዕኮው ቁልፍ መንገዶች አንዱ በ 2026 ከማርስ የስበት ኃይል እገዛ ይሆናል።

በአጠቃላይ፣ የሳይኪ ተልዕኮ ስለ አስትሮይድ ቅንብር እና አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ቃል ገብቷል፣ በፀሀይ ስርዓታችን ታሪክ ላይ ብርሃን በማብራት እና ስለ ፕላኔቶች ኮሮች ተፈጥሮ አዲስ ፍንጭ ያሳያል። ስለ የሰማይ አካላት ያለን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እርምጃ ነው።

ምንጮች፡- ናሳ፣ አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ ጄት ፕሮፑልሽን ላብራቶሪ

By ገብርኤል Botha

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