ናሳ ክትትል ወደ ምድር እየቀረበ ያለው ኮሎሳል አስትሮይድ

ናሳ 1998 HH49 በመባል የሚታወቀውን ግዙፍ አስትሮይድ አቀራረብ በቅርበት ይከታተላል። በ600 ጫማ ከፍታ ላይ ያለው ሕንፃ የሚያክለው ይህ አስትሮይድ ነገ ኦክቶበር 17 በምድር ላይ ለመብረር ተዘጋጅቷል። ወደ 1.17 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ቅርበት ያለው፣ ናሳ ይህን አስትሮይድ በመጠኑ ምክንያት አደገኛ ብሎ መድቦታል።
የአፖሎ የአስትሮይድ ቡድን አባል የሆነው፣ ምድርን የሚያቋርጡ እና ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን የሚፈጥሩ፣ 1998 HH49 ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በኤፕሪል 28 ቀን 1998 ነው። በሰአት 53,233 ኪሎ ሜትር አንጻራዊ በሆነ ፍጥነት ይጓዛል። እ.ኤ.አ. በ2013 የዚህ ቡድን አባል የሆነው የቼልያቢንስክ ሚትዮር ከሩሲያ ቼልያቢንስክ ከተማ በላይ ፈንድቶ ከፍተኛ ጉዳትና ጉዳት በማድረስ የአፖሎ ክፍል የአስትሮይድ ትኩረት አግኝቷል።
የተፅዕኖ ስጋትን ለመገምገም እና የእነዚህን የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ ምህዋር በደንብ ለመረዳት ናሳ ሴንትሪ II የሚባል የተራቀቀ ስርዓት ይጠቀማል። አስትሮይድ በሰማይ ላይ ስላለው ቦታ ትክክለኛ ምልከታዎችን በመሰብሰብ መረጃው ለአነስተኛ ፕላኔት ማእከል ሪፖርት ይደረጋል፣ ከዚያም ያንን መረጃ ወደ ምድር ቅርብ የነገር ጥናት ማዕከል (CNEOS) ይመገባል። CNEOS ይህን መረጃ የሚጠቀመው አስትሮይድ በፀሐይ ዙሪያ ያለውን ምህዋር ለመመስረት ነው።
ሴንትሪ II ልዩ የተፅዕኖ ሁኔታዎችን ለመገምገም ልዩ ስልተ ቀመር ይጠቀማል እና አነስተኛ ሊሆኑ የሚችሉ ክስተቶችን ለመለየት እርግጠኛ ባልሆነ ክልል ውስጥ በዘፈቀደ ነጥቦችን በዘፈቀደ ይመርጣል። ይህ ናሳ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶችን ለመከታተል እና ለመከታተል እና አስፈላጊ ሲሆን ማንቂያዎችን እንዲሰጥ ያስችለዋል።
የፀሐይ አውሎ ነፋሶች እና አስትሮይድ በፕላኔታችን ላይ አደጋዎችን ማምጣታቸውን ሲቀጥሉ፣ የናሳ ትጉ ክትትል እና የላቀ ስርዓቶች ምድርን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ተጽእኖዎች ለመጠበቅ ወሳኝ መረጃ ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ናሳ CNEOS
- ትንሹ ፕላኔት ማዕከል