የስነ ልቦና ተልእኮ፡- የብረት-ሀብታም አስትሮይድ ሚስጥሮችን መክፈት

NASA's Psyche የጠፈር መንኮራኩር በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን በብረት የበለጸገ አስትሮይድ ለማጥናት ወደር የሌለው ተልእኮ ሊጀምር ነው። የዚህ ዓይነቱ የመጀመሪያው ተልእኮ እንደመሆኑ መጠን፣ ሳይቼ በሶላር ስርዓታችን ውስጥ ዓለታማ አካላት እንዲፈጠሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለሳይንቲስቶች ለመስጠት ያለመ ነው።
ሳይቼ የተሰኘው አስትሮይድ በብረት ከበለጸገው የፕላኔቷሲማል ውስጠኛ ክፍል ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጥንቅር እንዳለው ይታመናል፤ ይህ የድንጋይ ቋጥኝ ሙሉ በሙሉ መፈጠር አልቻለም። ሳይንቲስቶች ይህን አስትሮይድ በቅርበት በማጥናት ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ዙሪያ ያሉትን እንቆቅልሾች ለመፍታት ተስፋ ያደርጋሉ።
የሳይኪ ተልእኮ አንድ አስገራሚ ገጽታ የፀሐይ ስርዓት ነገሮች እንዴት እንደሚፈጠሩ የተለየ አመለካከት ሊያቀርብ መቻሉ ነው። በማርስ፣ ቬኑስ እና ምድር ላይ ከሚገኙት ዓለቶች በተለየ መልኩ የሳይኪ ወለል የተለየ የብረት ኦክሳይድ እጥረት ያሳያል። ይህ የሳይኪ ታሪክ እና የምስረታ ሂደት ከፕላኔቶች አፈጣጠር መደበኛ ታሪኮች እንደሚለይ ሊያመለክት ይችላል።
አላማውን ለማሳካት፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በሶስት የሳይንስ መሳሪያዎች እና የስበት ሳይንስ ምርመራ የታጠቁ ነው። ማግኔቶሜትሩ የጥንት መግነጢሳዊ መስክ ማስረጃን ይፈልጋል ፣ ይህም የአስትሮይድ ጥንቅር ፍንጭ ይሰጣል። የጋማ ሬይ እና የኒውትሮን ስፔክትሮሜትር ሳይኪን የሚፈጥሩትን ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች ለማወቅ ይረዳል፣ ባለ ብዙ ስፔክተራል ምስል ደግሞ ስለ ማዕድን ስብጥር እና የመሬት አቀማመጥ መረጃ ይሰጣል።
ከሳይንስ መሳሪያዎቹ በተጨማሪ፣ ሳይቼ በሃል-ተፅእኖ ገፋፊዎች የሚንቀሳቀስ በጣም ቀልጣፋ የማስፈንጠሪያ ዘዴን ይጠቀማል። እነዚህ ገፋፊዎች የኤሌክትሪክ እና መግነጢሳዊ መስኮችን በመጠቀም የተሞሉ የ xenon ጋዝ አተሞችን ለማፋጠን እና መነሳሳትን ይፈጥራሉ። ቀደም ሲል በናሳ ዶውን ተልዕኮ ጥቅም ላይ በዋሉት ቴክኖሎጂዎች ላይ በመገንባት የዚህ አይነት የማራዘሚያ ስርዓት ከጨረቃ ባሻገር ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ሲውል ይህ የመጀመሪያው ይሆናል።
የሳይኪ ተልእኮ ከናሳ፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ኢንዱስትሪ እውቀትን እና ግብዓቶችን በመሳብ የትብብር ጥረት ነው። በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በዋና መርማሪ ሊንዲ ኤልኪንስ-ታንቶን የሚመራ ተልዕኮው ተማሪዎች በሳይንስ፣ ምህንድስና እና ፈጠራ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲሳተፉ እድሎችን ይሰጣል።
የተልእኮውን ሂደት ለመከታተል ፍላጎት ላላቸው፣ NASA የተለያዩ የተሳትፎ መንገዶችን ይሰጣል። የ«ተሳትፎ» የሚለው ድረ-ገጽ እንቅስቃሴዎችን፣ ልምምዶችን እና ትምህርታዊ ግብዓቶችን ያቀርባል፣ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ግን መደበኛ ዝመናዎችን ይሰጣሉ። የተልእኮው ድህረ ገጽ እና የናሳ አይኖች በሶላር ሲስተም መሳሪያ ላይ ተጨማሪ መረጃ እና የቦታ መንኮራኩሩን ቅጽበታዊ ክትትል ያቀርባሉ።
ለኦክቶበር 12፣ 2023 የሚጀምርበት ቀን ተቀጥሮ፣ የሳይኪ ተልዕኮ በብረት የበለጸገ አስትሮይድ ሚስጥሮችን የመፍታት ቃል ገብቷል። ሳይኪን በመመርመር፣ ሳይንቲስቶች እንደ ራሳችን ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን የኃይለኛ ግጭቶች እና የቁስ ክምችት የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡- ናሳ (ብሔራዊ ኤሮናውቲክስና የጠፈር አስተዳደር)