የስነ ልቦና ተልእኮ፡- ብረት የበለፀገ አስትሮይድን ማሰስ

በነሀሴ 2022 ሊጀመር የታቀደው የናሳ ሳይኬ ተልዕኮ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን ተመሳሳይ ስም ያለው በብረት የበለጸገ አስትሮይድ ለማጥናት ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ በ2026 መጀመሪያ ላይ ወደ አስትሮይድ ይደርሳል እና ወደ ሁለት አመታት የሚጠጋ ጊዜን በመዞሪያው ያሳልፋል አሰራሩን ለመመርመር። ተልዕኮውን በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚመራ ሲሆን አጠቃላይ አስተዳደር በናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) እና በማክስር ቴክኖሎጂ የጠፈር መንኮራኩር ልማት ነው።
የሳይቼ ተልዕኮ ዋና አላማዎች በስርዓተ ህታችን ውስጥ ዓለታማ ፕላኔቶች መፈጠር ላይ ብርሃን ማብራት ነው። ሳይኪ እንደ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ምድር እና ማርስ ያሉ ዓለታማ ፕላኔቶች መገንቢያ የፕላኔተሲማል ዋና አካል ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶች ያምናሉ። ሳይቼን በቅርብ በማጥናት የራሳችንን ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን የአመጽ ግጭቶች እና የቁስ ክምችት ሂደቶች ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ለመደነቅ ተዘጋጅተዋል እናም ከዚህ በፊት ጥናት ያልተደረገለት Psyche የተለየ የፕሪሞርዲያል ሶላር ሲስተም ነገር ሊሆን እንደሚችል አምነዋል። የእሱ ልዩ ጥንቅር እና ታሪክ ስለ የፀሐይ ስርዓት ምስረታ አማራጭ ሁኔታዎች ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል።
የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ሶስት የሳይንስ መሳሪያዎችን ይይዛል፡ የጥንት መግነጢሳዊ መስክ ማስረጃን ለመፈለግ አንድ ማግኔቶሜትር፣ በሳይኪ ላይ የሚገኙትን ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች ለማወቅ ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ስፔክትሮሜትር እና ማዕድን ስብስባውን እና መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥን የሚመረምር ባለብዙ ስፔክትራል ምስል። በተጨማሪም ተልእኮው የጠፈር መንኮራኩሩን የቴሌኮሙዩኒኬሽን ሲስተም በመጠቀም የስበት ሳይንስ ምርመራ ያካሂዳል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የአስትሮይድ ሽክርክሪት፣ ጅምላ እና የስበት መስክን ለመተንተን ይረዳቸዋል።
በተለይም፣ የሳይኪ ተልእኮ በሃል-ተፅእኖ ግፊቶች የተጎላበተ እጅግ ቀልጣፋ የማስፈንጠሪያ ዘዴን ይጠቀማል። እነዚህ ግፊቶች የጠፈር መንኮራኩሯን xenon propellant በመጠቀም ያንቀሳቅሳሉ፣ ይህም ግፊት የተከሰሱ አተሞችን በማፋጠን እና በማባረር በኩል ይፈጥራል። ይህ የላቀ የማበረታቻ ቴክኖሎጂ ከጨረቃ ባሻገር ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ የተልእኮውን ዓላማ በብቃት እንዲያሳካ ያስችለዋል።
በአጠቃላይ፣ የሳይኪ ተልእኮ በብረት የበለፀገ አስትሮይድን ለመመርመር እና ለመረዳት ከፍተኛ ጥረትን ይወክላል፣ይህም በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ስለ ዓለታማ አካላት አፈጣጠር እና ለውጥ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- NASA/JPL-ካልቴክ/ASU (ሥዕላዊ መግለጫ)
- የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ (የተልእኮው አጠቃላይ እይታ እና ዝርዝሮች)