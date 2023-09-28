የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት መጪ የኮከብ ፓርቲዎች

ኦክቶበር 14፣ “የእሳት ቀለበት” አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በዩኤስ ደቡብ ምዕራብ በሚገኙ ዘጠኝ ግዛቶች ውስጥ ይታያል፣ የተቀረው አሜሪካ ደግሞ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል። ይህ የሰማይ ክስተት የከዋክብትን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ፍላጎት በመቀስቀስ በሀገሪቱ ዙሪያ በርካታ የኮከብ ፓርቲዎችን በማደራጀት ግርዶሹን ለማክበር እና ሰዎች ለጨለማ ሰማይ ያላቸውን ፍቅር እና የከዋክብት እይታን እንዲለማመዱ እድል እንዲሰጡ አድርጓል።
ከኦክቶበር 12-15 የሚካሄደው የካሊፎርኒያ የጨለማ ሰማይ ፌስቲቫል አንዱ እንደዚህ አይነት ክስተት ነው። በዴዝ ሸለቆ ስታርካምፕ ውስጥ የሚገኘው በዓሉ የሶስት ምሽቶች ቴሌስኮፕ ምልከታ፣ የስነ ፈለክ ትምህርቶች፣ የምሽት እይታ የፎቶግራፍ ወርክሾፖች እና 78% ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በጥቅምት 14 ያቀርባል። ተሳታፊዎች በካምፕ፣ በምግብ መኪኖች፣ በስጦታዎች እና ከሰአት በኋላ በሚደረጉ ትርኢቶች ይካፈላሉ።
በሚዙሪ፣ የአሜሪካ ልብ ስታር ፓርቲ ከኦክቶበር 12-15 ይካሄዳል። በካንሳስ ከተማ የስነ ከዋክብት ማህበር የተዘጋጀ ይህ ክስተት ለጀማሪዎች እና ልምድ ያላቸውን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ያቀርባል። ከእንግዶች ተናጋሪዎች ጋር እና የፀሐይ ማጣሪያዎችን በመሥራት ላይ ካለው አውደ ጥናት ጋር፣ ተሰብሳቢዎች በ63% ግርዶሽ ታይነት እየተደሰቱ ግርዶሹን የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ዝግጅቱ የሚካሄደው በትለር፣ ሚዙሪ አቅራቢያ በ40-አከር ጥቁር ሰማይ ቦታ ላይ ነው።
ከኦክቶበር 12-15 የተካሄደው የኢሊኖይ የጨለማ ሰማይ ስታር ፓርቲ፣ በከዋክብት እይታ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ላይ ያነጣጠረ ሌላ የኮከብ ድግስ ነው። በጂም ኤድጋር ፓንተር ክሪክ ስቴት አሳ እና የዱር አራዊት አካባቢ የሚገኘው ዝግጅቱ ለሦስት ቀናት የሰማይ እይታን ይሰጣል ፣ የዩኒቨርሲቲ ተናጋሪዎች አርብ እና ቅዳሜ ያቀርባሉ። ቅዳሜ, 50% ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል. በሳንጋሞን አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ የተስተናገደው ድግስ የድንኳን ማረፊያ እና RVs ለመኖሪያ ያበረታታል።
የበለጠ ጀብደኛ ልምድ ለሚሹ፣ በዩታ የሚገኘው የቦልደር ሜይል መሄጃ የኋላ ማሸጊያ ጉዞ ግራንድ ስቴርኬዝ-እስካላንቴ ናሽናል ሀውልትን በሚቃኙበት ጊዜ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሹን ለማየት እድል ይሰጣል። በWildland Trekking የተዘጋጀው፣ የተመራው የአራት ቀን የእግር ጉዞ ተጓዦችን በካዮን ሀገር በኩል ይወስዳል እና በሚያስደንቅ አካባቢ መካከል የማይረሳ ግርዶሽ ተሞክሮ ይሰጣል።
ሌሎች የኮከብ ድግሶች በቴክሳስ ውስጥ የሚገኘው የፀሐይ ግርዶሽ መንደር ያካትታሉ፣ ይህም የሚመራ ግርዶሽ እይታን ብቻ ሳይሆን የአስትሮፖግራፊ ክፍለ ጊዜዎችን እና የሳይንስ ሙከራዎችን እንዲሁም በኦሪገን የሚገኘው ግርዶሽ ኢንቶ ኔቸር ስታር ፓርቲን ያሳያል፣ በቴሌስኮፖች፣ ንግግሮች እና የቁርስ ቡፌ በፊት ኮከብ እይታን ያቀርባል። የፀሐይ ግርዶሽ ክስተት.
እነዚህ የከዋክብት ፓርቲዎች በሌሊት ሰማይ አስደናቂ ነገሮች እየተዝናኑ የፀሐይ ግርዶሹን ለማክበር ልዩ እድሎችን ይሰጣሉ። ልምድ ያለህ የስነ ፈለክ ተመራማሪም ሆነ በቀላሉ በሰለስቲያል ክስተቶች የምትደነቅ፣ እነዚህ ዝግጅቶች ለሁሉም ሰው የሆነ ነገር ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
- የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ የሚከሰት ግርዶሽ፣ በዚህም ምክንያት የፀሀይ ግርዶሽ የሚታይ ነው።
- ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን በከፊል የምትሸፍንበት ግርዶሽ፣ በዚህም ግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ይኖረዋል።
ምንጮች:
- የጨለማ ሰማይ ፌስቲቫል: የካሊፎርኒያ ጨለማ የሰማይ ፌስቲቫል
- የአሜሪካ ልብ ስታር ፓርቲ፡ የካንሳስ ከተማ የስነ ፈለክ ማህበር
- የጨለማ ሰማይ ኮከብ ፓርቲ፡ ኢሊኖይ የጨለማ ሰማይ ኮከብ ፓርቲ
- የፀሐይ ግርዶሽ መንደር: ጋርነር ስቴት ፓርክ
- ቦልደር ሜይል መሄጃ: Wildland Trekking
- ግርዶሽ ወደ ተፈጥሮ ኮከብ ፓርቲ፡ የY ሪዞርት ሩጫ
- ግርዶሽ ኤክስፐርት: WhenIsTheNextEclipse.com