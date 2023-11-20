የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የጋላክቲክ ማእከልን ምስጢር ገልጧል

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳጅታሪየስ ሲ (Sgr C) በመባል የሚታወቀውን የኮከብ አፈጣጠር ክልል ዝርዝር መረጃ በማሳየት ወደ ጋላክሲያችን እምብርት ታይቶ የማይታወቅ ፍንጭ ሰጥቷል። ይህ አስደናቂ ምስል ከሳጂታሪየስ ኤ ፣ ፍኖተ ሐሊብ ማእከላዊ ልዕለ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ በ500,000 ከዋክብት መካከል ትኩረት የሚሰርቁ የፕሮቶስታሮች ስብስብ ያሳያል።
ከቀደምት ምልከታዎች በተለየ፣ በዌብ ቴሌስኮፕ የተቀረፀው የኢንፍራሬድ መረጃ እጅግ አስደናቂ የሆነ የመፍትሄ እና የስሜታዊነት ደረጃ ይሰጣል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ ባህሪያትን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የታዛቢው ቡድን ዋና መርማሪ እና በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ የሆነው ሳሙኤል ክሮዌ፣ በዚህ አካባቢ የኮከብ አፈጣጠርን የማጥናት አዲስ ስለተገኘው ደስተኛ መሆኑን ገልጿል። ከክሮዌ አማካሪዎች አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር ጆናታን ታን እንደተናገሩት የዌብ መገለጦች በጋላክሲክ ማእከል አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን የኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦችን ለመፈተሽ ወደር የለሽ እድል ይሰጣሉ።
በሳጊታሪየስ ሲ ውስጥ ከሚታወቁት ግኝቶች አንዱ ከፀሀያችን 30 እጥፍ የሚበልጥ ግዙፍ ፕሮቶስታር ነው። የሚገርመው፣ በእነዚህ ፕሮቶስታሮች ዙሪያ ያለው የዳመና ጥግግት በጋላክሲው ውስጥ በጣም ጥቅጥቅ ካለባቸው ዞኖች ውስጥ አንዱ ቢሆንም ብዙ ሰዎች የማይኖሩበትን አካባቢ ቅዠት ይፈጥራል። ምስሉ በኮከብ የተሞሉ ባዶዎችን የሚመስሉ ትናንሽ ኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመናዎችን ያሳያል።
የዌብ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) መሣሪያ ከጨለማው ደመና ስር የሚከበብ ሰፊ ionized ሃይድሮጂን ልቀቶችን ተይዟል፣ በሳይያን ቀለሞች ይገለጻል። ይህ የሃይድሮጂን ክልል ከተጠበቀው በላይ ይዘልቃል, ስለ ሃይለኛ ፎቶኖች ምንጮች አስገራሚ ጥያቄዎችን ይፈጥራል. በተጨማሪም ባለሙያዎች በበርካታ አቅጣጫዎች በተበታተነው ionized ሃይድሮጂን ውስጥ ያለውን የተመሰቃቀለ መርፌ መሰል አወቃቀሮችን እየመረመሩ ነው።
በስፔን ከሚገኘው የኢንስቲትዩት አስትሮፊሲካ ደ አንዳሉሺያ ተባባሪ መርማሪ ሩበን ፌድሪያኒ የጋላቲክ ማዕከሉን በተጨናነቀ እና የተጨናነቀ ቦታ እንደሆነ ገልፀዋል፣የጋዝ ደመና ከዋክብትን በመፍጠር በዙሪያው ያለውን ጋዝ በነፋስ፣በጄት እና በጨረር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለማችንን ሚስጥሮች ማግኘቱን ሲቀጥል የጋላክሲው ማእከል አዲስ ግንዛቤ ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ውስብስብነት እና ስለ ጠፈር አካባቢ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከምድር 25,000 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘው የጋላክሲው ማእከል የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የግለሰቦችን ኮከቦችን የማጥናት ችሎታን ይሰጣል ፣ ይህም በተለያዩ የጋላክሲ ክልሎች ውስጥ በተለያዩ የኮከብ አፈጣጠር ሂደቶች ላይ ብርሃን ይሰጣል ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጋላክሲው ማእከል ውስጥ ምን አገኘ?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጋላክሲያችን እምብርት ውስጥ ሳጂታሪየስ ሲ (ኤስግር ሲ) በመባል የሚታወቀውን የኮከብ መፈጠር አካባቢ ምስል ቀርጿል። ምስሉ የፕሮቶስታሮች ስብስብ፣ ትናንሽ የኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመናዎች እና ሰፊ ionized ሃይድሮጂን ልቀቶችን አሳይቷል። እነዚህ ግኝቶች የኮከብ አፈጣጠር እና የጠፈር አካባቢ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
2. Sagittarius C ከ Sagittarius A ምን ያህል ይርቃል?
ሳጂታሪየስ ሲ ከሳጂታሪየስ ኤ ፣ ፍኖተ ሐሊብ ማእከላዊው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ 300 የብርሀን አመታት ይርቃል።
3. በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ላይ የኢንፍራሬድ መረጃን የወሰደው መሳሪያ የትኛው ነው?
በጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ላይ ያለው የኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) መሳሪያ የሳጂታሪየስ ሲን ዝርዝር የኢንፍራሬድ መረጃ ወስዷል።
4. በ Sagittarius C ውስጥ ያለው የደመና ጥግግት የህዝቡን ግንዛቤ እንዴት ይነካዋል?
ምንም እንኳን መጠኑ ቢኖረውም ፣ በሳጊታሪየስ ሲ ውስጥ ፕሮቶስታሮችን የሸፈነው ደመና ከኋላው የሚገኙትን ከዋክብት ብርሃንን ያደናቅፋል ፣ ይህም ብዙ ህዝብ የማይኖርበት አካባቢን ይፈጥራል ። እንደ እውነቱ ከሆነ, ሳጅታሪየስ ሲ በጋላክሲው ውስጥ በጣም ጥቅጥቅ ካለባቸው ክልሎች አንዱ ነው.