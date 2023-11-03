አዲስ ርዕስ፡ ግጥሚያዎችን ዝጋ፡ ወደ ምድር እየተቃረበ ያለውን ፈጣን እንቅስቃሴ አስትሮይድ ማሰስ

ምድር በህዋ ላይ ስትጎዳ፣ አስትሮይድ በቅርብ ርቀት ላይ ማለፍ የተለመደ ነገር አይደለም። ዛሬ፣ ናሳ እንዳሳወቀው አንድ ሳይሆን አምስት አስትሮይድ ፕላኔታችንን እንደሚያልፉ፣ እያንዳንዱም ልዩ ባህሪያቱ እና በኮስሚክ ሰፈራችን ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ እንደሚያሳየን የስነ ፈለክ ህክምና ላይ ነን።
በዚህ አሰላለፍ ውስጥ ከታዩት አስትሮይድ አንዱ Asteroid 2023 JF ነው። ይህ የሰማይ ቤሄሞት ቅርብ አቀራረብን በኖቬምበር 3 ያደርጋል፣ ይህም በግምት 5.8 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የምድር ርቀት ውስጥ ይመጣል። በ120 ጫማ አካባቢ ስፋት ያለው፣ በፕላኔታችን ዳራ ላይ ትልቅ እይታ ነው። በሰዓት ወደ 61,744 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ በሚያስደነግጥ ፍጥነት መጓዝ፣ መገኘቱ በአጽናፈ ዓለማችን ውስጥ ስላሉት ግዙፍ ኃይሎች ልብ የሚነካ ማስታወሻ ነው።
ወደ ምድር የሚወስደው ሌላው ታዋቂ አስትሮይድ አስትሮይድ 2023 QP8 በመባል ይታወቃል። ወደ 590 ጫማ የሚጠጋ ስፋት ያለው፣ የእነዚህን የጠፈር አካላት ስፋት መጠን ያሳያል። ምህዋሯ በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደ ፕላኔታችን ገጽ ያቀርባታል፣ ወደ 6.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚደርስ ርቀት። በሰዓት በግምት 31,815 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ፍጥነት የሚንቀሳቀሰው ይህ አስትሮይድ የሰማይ አከባቢያችን ቋሚ እንቅስቃሴ እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ሰፊ በሆነው የዩኒቨርስ ስፋት ውስጥ፣ የእነዚህ አስትሮይዶች ምንባብ ከከባቢ አየር ባሻገር ወደሚገኘው አስደናቂው የጠፈር ዳንስ እይታ ይሰጠናል። ስለ ስስ ሚዛን፣ የሰማይ አካላት እርስ በርስ መተሳሰር፣ እና ቀጣይ ሳይንሳዊ ፍለጋ እና ግንዛቤ አስፈላጊነትን ያስታውሰናል።
በየጥ:
ጥ፡ አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
መልስ፡- አስትሮይድ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ ቋጥኝ ነገሮች ሲሆኑ በዋናነት በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይገኛሉ።
ጥ፡ እነዚህ አስትሮይድስ ለምድር ስጋት ናቸው?
መልስ፡ እነዚህ አስትሮይዶች በአንፃራዊነት ወደ ምድር ሲሄዱ፣ ለፕላኔታችን አፋጣኝ ስጋት አያስከትሉም። የፕላኔታችንን ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ ናሳ ከምድር አጠገብ ያሉትን ነገሮች በቅርበት ይከታተላል።
ጥ፡ እነዚህን አስትሮይዶች ከምድር ማየት እንችላለን?
መ: በሚያሳዝን ሁኔታ, እነዚህ አስትሮይድስ በአይን አይታዩም. ይሁን እንጂ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የጠፈር ኤጀንሲዎች እንቅስቃሴያቸውን ለመመልከት እና ለመከታተል የላቀ ቴሌስኮፖች እና ራዳር ሲስተም ይጠቀማሉ።