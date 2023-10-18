ጥናት የኒያንደርታል ጂኖችን በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ አገኘ

በቅርብ ጊዜ በጄኔቫ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ የዘረመል ጥናት በዘመናዊ ሰዎች እና በኒያንደርታሎች መካከል እርስ በርስ ለመራባት ተጨማሪ ማስረጃዎችን ሰጥቷል. የአንዳንድ ዘመናዊ የሰዎች ህዝቦች ዲኤንኤ የተተነተነው ምርምር በጂኖም ውስጥ የኒያንደርታል-የተወረሱ የዲ ኤን ኤ ክፍሎች መኖራቸውን አሳይቷል.
ከ 40,000 ዓመታት በፊት ፣ ከአፍሪካ ሆሞ ሳፒየንስ ወደ ምዕራባዊው የዩራሺያ ክፍል ዘልቀው ገቡ ፣ ኒያንደርታልስ ለብዙ ሺህ ዓመታት ይኖሩበት ነበር። በሁለቱ ዝርያዎች መካከል የእርባታ ግንኙነት መፈጠሩ የሚታመነው በዚህ የግንኙነት ወቅት ነው።
በዘመናዊው የሰው ልጅ ውስጥ የኒያንደርታል ጂኖች ስርጭትን በማጥናት ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ሁለት ዝርያዎች የጋራ ታሪክ የበለጠ ለመረዳት ይፈልጋሉ. ይህ አዲስ ምርምር በዘመናዊው የሰው ልጅ ዲ ኤን ኤ ውስጥ በኒያንደርታሎች የተተወውን የዘር ውርስ ላይ ብርሃን ያበራል።
ጥናቱ ለቀጣይ የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ጥናት አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ይህም በተለያዩ የሆሚኒን ዝርያዎች መካከል ያለው ጥንታዊ ግንኙነት የዘመናችን የሰው ልጅ የዘረመል ሜካፕ በመቅረጽ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደነበረው ያሳያል። ከዚህም በላይ የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥን ውስብስብነት አፅንዖት ይሰጣል, ታሪካችን ከዝግመተ ለውጥ ዘመዶቻችን ጋር በጣም የተቆራኘ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል.
እነዚህ ግኝቶች ጠቃሚ ናቸው ምክንያቱም በሆሞ ሳፒየንስ እና በኒያንደርታልስ መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት በማጉላት በእነዚህ ሁለት ዝርያዎች መካከል ያለው ባዮሎጂያዊ ልውውጥ ቀደም ሲል ከሚታመነው የበለጠ ሰፊ እንደነበር ያሳያል። ከአፍሪካ ውጭ ባሉ ዘመናዊ የሰው ልጆች ውስጥ የኒያንደርታል ጂኖች መኖራቸውን ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
ይህ ጥናት ውስብስብ የሆነውን የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሽ አንድ ላይ እንድናጣ ያግዘናል፣ ይህም ስለ ቅድመ አያቶቻችን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የጥንት ዘመዶቻችን የተዉትን የዘረመል አሻራዎች በመከታተል፣ ለዝርያዎቻችን ታሪክ የበለፀገ ልጣፍ ጥልቅ አድናቆትን እናገኛለን።
ምንጮች:
- የጄኔቫ ዩኒቨርሲቲ፡ በጄኔቫ ዩኒቨርሲቲ የተመራ ጥናት በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ የኒያንደርታል ጂኖች ስርጭትን ያሳያል።