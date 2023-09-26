የእንስሳት ተመራማሪዎች የውሻ የሳንባ ካንሰርን ለማጥናት 3D ኦርጋኖይድ ይጠቀማሉ

የእንስሳት ተመራማሪዎች በውሾች ውስጥ ያለውን የሳንባ ካንሰር ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ለመመርመር ከሴል ሴሎች እና ከቲሹ ናሙናዎች የተውጣጡ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ አካል መሰል አወቃቀሮችን 3D ኦርጋኖይድ ተጠቅመዋል። የሳንባ ካንሰር ከሰዎች ጋር ሲነፃፀር በውሾች ውስጥ በጣም አናሳ ነው ፣ ግን ብዙውን ጊዜ በውሻዎች ውስጥ የበለጠ ገዳይ ነው። በላብራቶሪ ውስጥ የሚበቅሉት ኦርጋኖይዶች ከባህላዊ 2D ሕዋስ ባህሎች ጋር ሲነፃፀሩ ውስብስብ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ ውክልና ይሰጣሉ።
ባዮሜዲሲን እና ፋርማኮቴራፒ በተባለው መጽሔት ላይ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎች ቴክኖሎጅዎቻቸውን እና ግኝቶቻቸውን ከውሻ የሳንባ ካንሰር ጋር ተያይዘው ገለጹ። በውሻዎች ላይ የሳንባ ካንሰር፣ የውሻ ዋና የሳንባ ካንሰር ተብሎ የሚጠራው፣ ብዙ ጊዜ ደካማ የሆነ ትንበያ አለው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ እና የተወሰኑ የሕክምና አማራጮችን ይተዋል ። መደበኛው አቀራረብ የሳንባ ሕብረ ሕዋሳትን በቀዶ ሕክምና ማስወገድ ነው, ነገር ግን ይህ ለከፍተኛ ጉዳዮች ፈውስ ላይሆን ይችላል.
የሳንባ ሎቤክቶሚ ለሚያደርጉ ውሾች አማካይ የመዳን ጊዜ ከኬሞቴራፒ ጋር በ160 እና 450 ቀናት መካከል ነው። ይሁን እንጂ ሰፊ የካንሰር እድገት ላላቸው ውሾች የመዳን ጊዜያቸው ከ 60 እስከ 180 ቀናት ብቻ ነው. እንደ ሰው መድሃኒት ሳይሆን, የታለሙ ህክምናዎች በእንስሳት ህክምና ውስጥ በጣም አናሳ ናቸው, ለህክምና ጥቂት አማራጮችን ይተዋል.
ጥናቱ ዓላማ ያለው የ3D ኦርጋኖይድ ባህሎችን፣ የሕያዋን ቲሹ ተለዋዋጭነትን በተሻለ ሁኔታ በመኮረጅ፣ የውሻ የሳንባ ካንሰርን አዳዲስ የሕክምና መንገዶችን ለመዳሰስ ነው። ተመራማሪዎች ከዕጢ ናሙናዎች እና ጤናማ የሳንባ ቲሹ ከሳንባ ካንሰር ካለባቸው ውሾች ኦርጋኖይድ ፈጥረዋል። የውሻ ቀዳማዊ የሳንባ ካንሰር ኦርጋኖይድ (cPLCO) እና canine normal lung organoids (cNLO) የቲሹ አርክቴክቸር እና ሞለኪውላዊ መገለጫዎችን የመጀመሪያውን ዕጢ ቲሹዎች ማባዛት ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ የተለያዩ የውሻ የሳንባ ካንሰር ዓይነቶች ለፀረ-ካንሰር መድሐኒቶች የተለያዩ ስሜቶችን እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል ይህም ለግል የተበጁ የሕክምና ዘዴዎች እድሎችን ያሳያሉ። በተጨማሪም በኦርጋኖይድ ሴሎች አዋጭነት እና በሴል ምልክት እና እድገት ውስጥ በተሳተፉ የተወሰኑ የዒላማ ሞለኪውሎች አገላለጽ ደረጃዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለይተው አውቀዋል። ይህ ወደፊት የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን ሊያስከትል ይችላል.
የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል እንደሚያሳየው ካንሰሩ ኦርጋኖይድ በሌሎች ካንሰሮች ውስጥ ከዕጢ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የጂኖች አገላለጽ መጨመሩን አሳይቷል። በተጨማሪም ኦርጋኖይድ በሴሎች መስፋፋት፣ ልዩነት እና ህልውና ላይ ወሳኝ ሚና በሚጫወተው በሚቶገን-አክቲቪድ ፕሮቲን ኪናሴ (MEK) ምልክት ማድረጊያ መንገድ ላይ ማበልፀግ አሳይቷል። ተመራማሪዎቹ ትራሜቲኒብ የተባለውን የMEK አጋቾቹን በመመርመር የካንሰርን ኦርጋኖይድ አቅምን በእጅጉ እንደሚቀንስ እና የዕጢ እድገትን እንደሚገታ አረጋግጠዋል።
የውሻ ሳንባ ካንሰር ኦርጋኖይድ መፈጠር በሽታውን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለማጥናት ኃይለኛ መሳሪያ ይሰጣል. ይህ ምርምር ለአራት እግር ጓደኞቻችን የበለጠ ውጤታማ ህክምናዎችን የመምራት አቅም አለው.
ምንጮች:
- ባዮሜዲስን እና ፋርማኮቴራፒ (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)