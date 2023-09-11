የአርቲስቱ ንክኪ፡ በጥንቷ ግብፅ የቀብር ሥዕሎች ላይ አዲስ የተገኙ ዝርዝሮች

ከሲኤንአርኤስ፣ ከሶርቦኔ ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኒቨርሲቲው ግሬኖብል አልፔስ የተውጣጡ ተመራማሪዎች በጥንቷ ግብፅ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሥዕሎች ላይ የተደበቁ ዝርዝሮችን በማግኘታቸው በጊዜው ስለነበሩት ጥበባዊ ቴክኒኮችና ልምምዶች ብርሃን ፈነጠቀ። ከግብፅ የጥንታዊ ቅርሶች ሚኒስቴር እና ከሊጅ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ቡድኑ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን ለአካባቢው ኬሚካላዊ ትንተና እና ምስል በማጉላት በሥዕል ሥራው ወቅት የተደረጉ የማይታዩ ማሻሻያዎችን አሳይቷል።
በጥያቄ ውስጥ ያሉት ሥዕሎች በ1,400 እና 1,200 ዓክልበ. ገደማ፣ በሉክሶር ውስጥ በናክታሞን እና በመና መቃብር ውስጥ ተገኝተዋል። ተመራማሪዎቹ በትናትናቸው አንዳንድ የሥዕሎቹ ክፍሎች ለዓይን የማይታዩ ቢሆኑም ተለውጠዋል ወይም ተዳሰዋል። ለምሳሌ፣ ራምሴስ II የቁም ሥዕል ላይ ያለው የራስ ቀሚስ፣ የአንገት ሐብል እና በትረ መንግሥት ጉልህ ክለሳዎች ነበራቸው። በተመሳሳይ፣ በመና መቃብር ውስጥ ባለው የስግደት ቦታ ላይ ያለ ክንድ የቦታ እና የቀለም ለውጦች ታይተዋል።
እነዚህ ግኝቶች የጥንቷ ግብፅ ጥበብ በጣም መደበኛ እና ግትር ነበር የሚለውን አመለካከት ይቃወማሉ። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ለውጦች የተደረጉት በኮሚሽነሮች ጥያቄ ወይም በአርቲስቶቹ የዕድገት ራዕይ ምክንያት መሆኑን ነው ። የኬሚካል ትንተና፣ 3D ዲጂታል ተሃድሶ፣ ፎቶግራፍ እና ማክሮፎግራፊን ጨምሮ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን መጠቀም ቡድኑ የስዕሎቹን የመጀመሪያ ቀለም እንዲመልስ እና ስለእነዚህ ድንቅ ስራዎች የበለጠ ተለዋዋጭ ግንዛቤ እንዲያሳይ አስችሎታል።
ይህ ጥናት ተመራማሪዎቹ በጥንቷ ግብፅ ጥበብ ላይ ያደረጉትን ምርመራ መጀመሪያ ብቻ ያሳያል። የወደፊት አላማቸው የጥንት ግብፃውያን ድራጊዎች-ጸሐፍት የእጅ ጥበብ እና ጥበባዊ ማንነቶች ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለመፈለግ ሌሎች ሥዕሎችን መተንተን ነው።
የዚህ የምርምር ፕሮጀክት ግኝቶች PLOS ONE በተባለው መጽሔት ላይ ታትመዋል.
ማጣቀሻ:
በፊሊፕ ማርቲኔዝ፣ ማቲያስ አልፌልድ፣ ካትሪን ዴፌይት፣ ሂሻም ኤሌቲ፣ ሔለን ግላንቪል፣ ሜሊንዳ ሃርትቪግ፣ ፍራንሷ-ፊሊፕ ሆክኬት፣ ማጉይ ጃበር፣ ፓውሊን ማርቲኔትቶ፣ ዴቪድ "በጥንታዊ የግብፅ ሥዕሎች ከቴባን ኔክሮፖሊስ የተደበቁ ምስጢሮች። Strivay፣ እና ፊሊፕ ዋልተር፣ ጁላይ 12፣ 2023፣ PLOS ONE።
DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647