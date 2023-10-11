የ30 ዓመታት የዳርዊን ፊንች ዝግመተ ለውጥ በጂኖም ጥናት ተገለጠ።

በጋላፓጎስ ደሴቶች ውስጥ የሚገኙት የዳርዊን ፊንችስ ልዩ የወፍ ዝርያዎች ቡድን፣ ቻርለስ ዳርዊን ለመጀመሪያ ጊዜ በኤችኤምኤስ ቢግል ላይ ባደረገው ጉዞ ካጠናቸው በኋላ ሳይንቲስቶችን ቀልብ ስበው ነበር። አሁን፣ ከ30 ዓመታት ጥናት በኋላ፣ አጠቃላይ የጂኖም ጥናት በእነዚህ አስደናቂ ወፎች የዝግመተ ለውጥ ጉዞ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
የዳርዊን ፊንቾች የተለያዩ የምግብ ምንጮችን ለመለማመድ በሚያስችላቸው የመንቆሩ መጠን እና ቅርፅ ባላቸው አስደናቂ ልዩነቶች ይታወቃሉ። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እነዚህን ልዩነቶች በመቅረጽ በአካባቢያዊ ሁኔታዎች ሚና ላይ ያተኮሩ ቢሆንም አዲሱ ጥናት እንደሚያሳየው ጄኔቲክስም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል.
በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እና በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተመራው ጥናቱ በጋላፓጎስ ደሴቶች ከሚገኙ 1200 ሰዎች የተውጣጡ 51 ወፎችን ጂኖም ተንትኗል። ቡድኑ ምንቃር መጠን እና ቅርፅ ጋር የተያያዙ የዘረመል ልዩነቶችን ለመለየት የላቀ የዲኤንኤ ቅደም ተከተል ቴክኒኮችን ተጠቅሟል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የጄኔቲክ ለውጦች ለአካባቢያዊ ለውጦች ምላሽ ለመስጠት በፍጥነት ይከሰታሉ, ይህም ፊንቾች ከአዳዲስ የምግብ ምንጮች ጋር እንዲላመዱ ያስችላቸዋል. ተመራማሪዎቹ በመንቁራር ልማት ውስጥ የተሳተፉ አንዳንድ ጂኖች ፈጣን የዝግመተ ለውጥ ሂደት እንዳደረጉ ደርሰውበታል ይህም በመላመድ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ወሳኝ ሚና ያሳያል።
በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያሳየው በደሴቶች መካከል የጂን ፍሰት ቢኖርም የዘረመል ልዩነት በሰዎች ውስጥ እንደሚቆይ ያሳያል። ይህ የሚያሳየው ከአጎራባች ደሴቶች የሚመጡ አዳዲስ የዘረመል ቁሶች ለዝርያዎቹ አጠቃላይ የጄኔቲክ ልዩነት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ነው።
ባጠቃላይ፣ ይህ ቀዳሚ ምርምር የዳርዊን ፊንችስ ዝግመተ ለውጥ ጀነቲካዊ መሰረትን በተመለከተ አጠቃላይ ግንዛቤን ይሰጣል። በእነዚህ ወፎች ምንቃር ላይ የሚታዩትን አስደናቂ ልዩነቶች በመቅረጽ በጄኔቲክስ እና በአካባቢ መካከል ያለውን መስተጋብር አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች