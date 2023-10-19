STS-58፡ በህዋ ውስጥ የህይወት ሳይንስ ምርምርን ማካሄድ

በጥቅምት 18፣ 1993 የጠፈር መንኮራኩር ኮሎምቢያ የ STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) ተልእኮ ጀመረች። ይህ ተልእኮ በጠፈር በረራ ላይ ያለውን የፊዚዮሎጂ መላመድ ግንዛቤን በቆራጥነት በተደረጉ ተከታታይ ሙከራዎች ለማራመድ ያለመ ነው። የሰባት አባላት ያሉት የ STS-58 መርከበኞች ኮማንደር ጆን ኢ.ብላሃ፣ ፓይለት ሪቻርድ ኤ. ሴርፎስ፣ የደመወዝ ጭነት አዛዥ ዶ/ር ኤም ሪያ ሴዶን፣ የተልእኮ ስፔሻሊስቶች ዊሊያም ኤስ. ማክአርተር፣ ዶ/ር ዴቪድ ኤ.ዎልፍ፣ ሻነን ኤም. ሉሲድ ነበሩ። ፣ እና የደመወዝ ጭነት ስፔሻሊስት ዶ/ር ማርቲን ጄ ፌትማን።
የተልእኮው ዋና ዓላማ በጠፈር በረራ ላይ ያለውን የፊዚዮሎጂ ምላሾች ግንዛቤ ለማግኘት የልብና የደም ዝውውር፣ የሳንባ፣ የቁጥጥር፣ የኒውሮቬስትቡላር እና የጡንቻኮላክቶሬት ስርዓቶችን ማጥናት ነበር። በ 14 ቀናት ውስጥ ሰራተኞቹ 14 ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ስምንቱ የጠፈር ተመራማሪዎችን በሙከራ ደረጃ እና ስድስቱ የላብራቶሪ አይጦችን ተጠቅመዋል ።
ለዋና ተመራማሪዎች የሳይንስ መመለሻን ለማመቻቸት፣ ከመጠን በላይ የተመዘገበው የመጀመሪያው Spacelab-4 ተልዕኮ በሁለት ተልእኮዎች ተከፍሏል። ይህ STS-58 ተልዕኮ፣ እንደ ሁለተኛው ክፍል፣ SLS-2 ተሰይሟል። የቀደመው SLS-1 ተልዕኮ በሰኔ 1991 የተካሄደ ሲሆን በሰባት አባላት የተካሄዱ ዘጠኝ ሙከራዎችን አሳትፏል።
የጠፈር መንኮራኩር ኮሎምቢያ ፍሎሪዳ ውስጥ ከሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ተነስታ የህይወት ዘመኗን 15ኛ ጊዜ ማስጀመር ጀመረች። ሰራተኞቹ በስፔላብ ሞጁል ውስጥ ሰርተዋል፣ እሱም በማመላለሻ መጓጓዣው ውስጥ በተሰቀለው። ይህ ሞጁል የተሰራው በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ሲሆን ከዚህ ቀደም በተደረጉ ተልዕኮዎችም ጥቅም ላይ ውሏል።
በ STS-58 ላይ የተደረገው ሙከራ የሰራተኞቹ አባላት በተልዕኮው በፊትም ሆነ በነበሩበት ወቅት ሰፊ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ እና እንዲተነትኑ አስፈልጓቸዋል። ለምሳሌ፣ ሉሲድ እና ፌትማን የክብደት ማጣትን በማዕከላዊ የደም ሥር ግፊት ላይ የሚያስከትለውን ውጤት በቀጥታ ለመለካት ካቴተሮች በክንድ ደም ወሳጅ ጅማታቸው ውስጥ በልባቸው ውስጥ ገብተዋል። ሰራተኞቹ የጠፈር ተመራማሪዎችን ግንዛቤ እና የክብደት ማጣት ስሜትን ለመለካት የሚሽከረከር ጉልላት ባለ ቀለም ነጠብጣቦች እና የሚሽከረከር ወንበር በመጠቀም የስሜት ህዋሳትን መላመድ አጥንተዋል።
ከሳይንሳዊ ሙከራዎች በተጨማሪ ሰራተኞቹ በሌሎች ተግባራት ላይ ተሰማርተዋል፣ ለምሳሌ በተራዘመው የኦርቢተር የህክምና መርሃ ግብር ውስጥ መሳተፍ እና በመሬት ላይ ካሉ ሰዎች ጋር በሹትል አማተር ሬዲዮ ሙከራ በኩል መገናኘት። እንዲሁም ከ 4,000 በላይ የመሬት ፎቶዎችን ከታች ለማንሳት እድሉን ወስደዋል.
በአጠቃላይ፣ የ STS-58 ተልእኮ በህዋ ላይ በተካሄደው የህይወት ሳይንስ ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነበር። ከጠፈር በረራ ጋር ስለ ፊዚዮሎጂ መላመድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል እናም በዚህ መስክ ለወደፊቱ ተልዕኮዎች እና ሙከራዎች መንገድ ጠርጓል።
ምንጮች:
- ናሳ
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ