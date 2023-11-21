አዲስ ጥናት በዌልስ እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎኬሽን እድገት ላይ ፍንጮችን ያሳያል

በቅርብ የተደረገ ጥናት በጥርስ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎኬሽን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። Echolocation እነዚህ የባህር ውስጥ ፍጥረታት በውሃ ውስጥ አካባቢ ውስጥ እንዲዘዋወሩ፣ እንዲግባቡ እና አደን እንዲያደርጉ የሚያስችል አስደናቂ ችሎታ ነው። ከጠፋው የ Xenorophidae ቤተሰብ ብዙ የቅሪተ አካላት ስብስብን በመተንተን ተመራማሪዎች ለኢኮሎጂ እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ቁልፍ ባህሪያትን እና ማስተካከያዎችን ለይተው አውቀዋል።
በቅሪተ አካላት ስብስብ ውስጥ ቀደም ሲል የማይታወቅ ዝርያን ጨምሮ የዜኖሮፈስ ዝርያ የሆኑ ሁለት ጥንታዊ ዝርያዎች ተገኝተዋል. እነዚህ ፍጥረታት ከ 25 እስከ 30 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በምስራቅ ሰሜን አሜሪካ ዙሪያ በውሃ ውስጥ ይኖሩ ነበር። ከመንጋጋ ጥርስ ጋር የሚመሳሰሉ ጥርሶች ቢኖራቸውም በሌሎች መንገዶች ዘመናዊ ዶልፊኖችን የሚመስሉ እና ከተለመዱት የጠርሙስ ዶልፊኖች ጋር ተመሳሳይ ርዝመት አላቸው.
ጥናቱ ያተኮረው በጥንታዊው Xenorophus እና በዘመናዊ ኢኮሎኬቲንግ ዘመዶቻቸው መካከል ስላለው ተመሳሳይነት ነው፣ በተለይም በመንጋጋቸው አወቃቀሮች እና በመተኮሻዎቻቸው ዙሪያ። እንደ ዘሮቻቸው ሁሉ Xenorophus በንፋስ ጉድጓድ አቅራቢያ ባለው የራስ ቅል ውስጥ asymmetry ነበራቸው. ይህ የራስ ቅል አሲሜትሪ ከፍተኛ ድምጽ ያላቸውን ድምፆች ለማምረት ወሳኝ ነው፣ የማሚቶ ቁልፍ አካል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ Xenorophus የተለየ snout መታጠፍ እንዳለው ደርሰውበታል ይህም ወደ ግራ መዞር እና መዞር አስከትሏል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ይህ መዋቅር በታችኛው መንጋጋ ውስጥ ስብ ውስጥ ያለውን ቦታ ሊጎዳ ይችላል. በዘመናዊ ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ውስጥ, ይህ መዋቅር የድምፅ ሞገዶችን ወደ ውስጣዊ ጆሮ እንዲያስተላልፉ, አቅጣጫዊ የመስማት ችሎታን ያመቻቻል.
Xenorophus እንደ ዘመናዊ አቻዎቻቸው ከፍተኛ ድምፅ ያላቸውን ድምፆች በማምረት እና በመስማት ረገድ የተዋጣለት ላይሆን ቢችልም, የእነሱ የንፍጥ አወቃቀሮች በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ጉልህ የሆነ የሽግግር ደረጃን ይወክላል. ተመራማሪዎቹ በXenorophus ውስጥ ያለውን asymmetry እና snout bend በማጥናት ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች እንዴት የኢኮሎጅሽን ችሎታቸውን እንዳዳበሩ የተሻለ ግንዛቤ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ያምናሉ።
ይህ ጥናት በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለውን የአሲሜትሪነት አስፈላጊነት ያጎላል እና ይህንን ባህሪ በቅሪተ አካላት ውስጥ መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። Asymmetry እንደ ግለሰባዊ ልዩነት ወይም የጂኦሎጂካል መዛባት ውድቅ ሊደረግ አይገባም ነገር ግን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር መላመድ እንደሆነ በቅርበት መመርመር አለበት።
የምርምር ቡድኑ የስርጭቱን መጠን ለማወቅ በሌሎች የኦዶንቶሴቶች ውስጥ ያለውን snout መታጠፍ የበለጠ ለመመርመር አስቧል። የእነሱ ግኝቶች ዳይቨርሲቲ በተባለው መጽሔት ላይ ታትመዋል.
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ኢኮሎኬሽን ምንድን ነው?
ኢኮሎኬሽን አንዳንድ እንስሳት እንደ ጥርስ የተጨማለቁ ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ለመዳሰስ፣ ለመግባባት እና አዳኞችን ለማግኘት የሚጠቀሙበት የስሜት ሕዋስ ነው። ከፍተኛ ድምጽ ማሰማት እና በአካባቢው ያሉትን ነገሮች ከወረወሩ በኋላ የሚመለሱትን ማሚቶዎች ማዳመጥን ያካትታል።
ጥ፡ በዓሣ ነባሪ እና ዶልፊን የራስ ቅሎች አውድ ውስጥ asymmetry ምንድን ነው?
Asymmetry በሰውነት መዋቅር ውስጥ የመስታወት መመሳሰል አለመኖርን ያመለክታል. በዓሣ ነባሪ እና ዶልፊን የራስ ቅሎች ላይ፣ በነፋስ ጉድጓዱ አቅራቢያ ያለው አሲሚሜትሪ ለሥነ-ምህዳራዊነት የሚያገለግሉ ከፍተኛ ድምጾችን ለማምረት እና ለመስማት ችሎታቸው ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ጥ፡ ጥናቱ ስለ ዌል እና ዶልፊን ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤያችን እንዴት አስተዋጾ አድርጓል?
ጥናቱ ከጠፋው የ Xenorophidae ቤተሰብ ቅሪተ አካላትን ተንትኖ ስለ ኢኮሎኬሽን ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ የሚሰጡ ቁልፍ ባህሪያትን ለይቷል። በ Xenorophus ውስጥ ያለውን asymmetry እና የተለየ snout bend በማጥናት ተመራማሪዎች በዘመናዊ ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎጂ ችሎታን ለማዳበር አስፈላጊ የሆኑትን ማስተካከያዎች የተሻለ ግንዛቤ አግኝተዋል።
ጥ፡ ለምንድነው asymmetry በዝግመተ ለውጥ አስፈላጊ የሆነው?
Asymmetry ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር መላመድን ስለሚያንፀባርቅ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ አስፈላጊ ገጽታ ነው። ጥናቱ እንደ ተራ ልዩነት ወይም የጂኦሎጂካል መዛባት ከማስወገድ ይልቅ በቅሪተ አካላት ውስጥ ያለውን አለመመጣጠን መመርመር ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
ጥ: odontocetes ምንድን ናቸው?
ኦዶንቶሴቶች የጥርስ ዌል፣ ዶልፊኖች እና ፖርፖይዞችን የሚያጠቃልሉ የሴታሴያን ንዑስ ትእዛዝ ናቸው። በእንፋሎት ጉድጓዱ አቅራቢያ ባለው የራስ ቅል ውስጥ እንደ asymmetry በመሳሰሉት የማስተጋባት ችሎታዎቻቸው እና ልዩ ባህሪያት ይታወቃሉ።