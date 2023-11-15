አዲስ ጥናት የተፋጠነ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን ያፋጥናል ይላል።

በቅርብ ጊዜ በዩሲኤል ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የአርክቲክ ውቅያኖስ ፈጣን የአየር ሙቀት መጨመር የአለምን የሙቀት መጠን በ 2 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በስምንት አመታት ያፋጥናል, ይህም ቀደም ሲል ከተገመቱት ትንበያዎች ይበልጣል. ይህ አስደንጋጭ ግኝት የአለም ሙቀት መጨመር ትንበያዎችን ለማጣራት የአርክቲክ የአየር ንብረት ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን የመከታተል እና የመረዳት አስፈላጊነትን አፅንዖት ይሰጣል።
የአርክቲክ ክልል በአሁኑ ጊዜ የሙቀት መጠኑ ከዓለም አቀፋዊ አማካይ በአራት እጥፍ የሚበልጥ ፍጥነት አለው። በ Earth System Dynamics ላይ የታተመው ጥናቱ ይህ የተፋጠነ ሙቀት መጨመር በፓሪስ ስምምነት ላይ የተዘረዘሩትን የ1.5°C እና 2°C ወሳኝ የሙቀት ገደቦችን በመጣስ ጊዜ ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመገምገም ያለመ ነው።
የአርክቲክ ሙቀት መጨመር በአለም አቀፍ የሙቀት መጨመር ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማወቅ የምርምር ቡድኑ ፈጣን የአርክቲክ ሙቀት መጨመርን ያላገናዘበ አማራጭ የአየር ንብረት ለውጥ ሞዴሎችን አዘጋጅቷል። በዚህ መላምታዊ ሁኔታ ውስጥ የተገመተውን የሙቀት መጠን ከ"እውነተኛው ዓለም" ሞዴሎች ጋር በማነፃፀር፣ ፈጣን የአርክቲክ ሙቀት መጨመር ሳይኖር፣ ጣራዎቹ ከመጀመሪያው ከታቀደው ዘግይተው እንደተጣሱ ደርሰውበታል፣ በቅደም ተከተል አምስት እና ስምንት ዓመታት ዘግይተዋል።
ይህ ጥናት በተጨማሪም በአርክቲክ ውስጥ ያለው ያልተመጣጠነ ፈጣን ሙቀት መጨመር፣ አርክቲክ አምፕሊፊኬሽን ተብሎ የሚጠራው በአየር ንብረት ትንበያ ላይ የበለጠ እርግጠኛ አለመሆንን አስተዋውቋል። ለክልሉ ሞዴል ትንበያዎች ልዩነት ከሌሎቹ የዓለም ክፍሎች የበለጠ ሆኖ ተገኝቷል.
መሪው ደራሲ አሊስታይር ዱፊ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታ ላይ አፅንዖት ሰጥቷል፣ ይህም ወሳኝ የአየር ንብረት ገደቦችን በመጣስ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ገልጿል። የአለም ሙቀት መጨመር ትንበያዎችን ለማሻሻል በቦታው ላይ በሚደረጉ መለኪያዎች እና የሳተላይት ምልከታዎች የአርክቲክ የሙቀት መጠንን በስፋት መከታተል አስፈላጊ መሆኑን አሳስቧል።
ጥናቱ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር በፕላኔታችን ላይ የሚኖረውን ሰፊ ተፅእኖ፣ ለምሳሌ የባህር በረዶ ማፈግፈግ እና ለአለም ቅዝቃዜ የሚያስከትለውን መዘዝ በቁጥር ባይገልጽም፣ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር ለአጠቃላይ የሙቀት መጠን መጨመር ያለውን ቀጥተኛ አስተዋፅኦ አሳይቷል።
ተባባሪ ደራሲ ጁልየን ስትሮቭ በ2°ሴ የአለም ሙቀት መጨመር፣ በተለይም በአርክቲክ ስነ-ምህዳሮች እና ማህበረሰቦች ላይ የሚያስከትለውን ከፍተኛ መዘዝ በአካባቢው ያለውን አንድምታ አፅንዖት ሰጥተዋል። እንደ የባህር ከፍታ መጨመር እና ከፐርማፍሮስት የሚቀልጥ ካርበን ከመሳሰሉት አለም አቀፍ ውጤቶች በተጨማሪ እነዚህን አካባቢያዊ ተጽእኖዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።
የአርክቲክ ማጉላት በዋነኛነት የሚከሰተው በባህር በረዶ ወደ ኋላ በማፈግፈግ ነው, ይህም የፀሐይ ብርሃንን እና በውቅያኖስ ውስጥ ያለውን ሙቀት መጨመር ያስከትላል. በተጨማሪም፣ በዋልታ ክልሎች ውስጥ ቀጥ ያለ የአየር ድብልቅ አለመኖሩ ከሐሩር ክልል ጋር ሲነፃፀር ሞቃታማ አየርን ወደ ምድር ወለል ያጠጋል፣ ይህም የሙቀት መጨመርን ያባብሳል።
ይህ ጥናት ፈጣን የአርክቲክ ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመመርመር 40 የአየር ንብረት ሞዴሎችን ያካተተ አጠቃላይ ስብስብን ተጠቅሟል። ይህንን ሁኔታ ከሞዴሎቹ ውስጥ ማስወገድ ለሙቀት ትንበያዎች እና ተያያዥነት አለመረጋጋት ያለውን ከፍተኛ አስተዋፅኦ አጉልቶ አሳይቷል.
የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ያለው አጣዳፊነት እየተጠናከረ ሲሄድ፣ ይህ ጥናት በአርክቲክ አካባቢ እየጨመረ ያለውን ቀውስ እና በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ዒላማዎች ላይ የሚያስከትለውን ከፍተኛ ውጤት ለማስታወስ ያገለግላል። ለፖሊሲ አውጪዎች እና ሳይንቲስቶች በክልሉ ውስጥ የተፋጠነ የሙቀት መጨመር አሉታዊ ተፅእኖዎችን ለመከላከል የአርክቲክ የአየር ንብረት ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን መከታተል እና መረዳትን ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት አጽንኦት ይሰጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን እንዴት ይጎዳል?
መ: የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን ለማፋጠን ሃላፊነት አለበት, ይህም ቀደም ሲል ከተገመተው ስምንት አመት ቀደም ብሎ ወደ 2 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ይደርሳል. ይህ የሆነበት ምክንያት የአርክቲክ ክልል የአየር ሙቀት መጨመር ከአለምአቀፍ አማካኝ በአራት እጥፍ በሚጠጋ ፍጥነት ነው፣ይህ ክስተት አርክቲክ አምፕሊፊኬሽን በመባል ይታወቃል።
ጥ፡ ለምንድነው የአርክቲክ ሙቀትን መከታተል ወሳኝ የሆነው?
መ፡ የአርክቲክ የሙቀት መጠንን መከታተል አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የክልሉ ፈጣን ሙቀት መጨመር ለአለም ሙቀት መጨመር ከፍተኛ አስተዋፅዖ አለው። የተሻሻለ ክትትል ይበልጥ ትክክለኛ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን እና በአርክቲክ ውስጥ ስለሚከሰቱ ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል, የአለም ሙቀት መጨመር ትንበያዎችን ለማጣራት ይረዳል.
ጥ፡ በአርክቲክ የ2°ሴ የአለም ሙቀት መጨመር የሚያስከትለው መዘዝ ምንድን ነው?
መ፡ በ2°ሴ የአለም ሙቀት መጨመር በአርክቲክ 4°C አመታዊ አማካኝ ጭማሪ እና በክረምት የ7°ሴ ጭማሪን ያስከትላል። እነዚህ ከፍተኛ ሙቀቶች በአካባቢያዊ ስነ-ምህዳሮች እና በአርክቲክ ህዝቦች ላይ ከባድ መዘዝ አላቸው, እና እንደ የባህር ከፍታ መጨመር እና የፐርማፍሮስት ማቅለጥ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ያባብሳሉ.
ጥ: የአርክቲክ ማጉላት መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የአርክቲክ ማጉላት በዋነኛነት የሚከሰተው በባህር በረዶ ወደ ኋላ በማፈግፈግ ነው, ይህም የፀሐይ ብርሃንን እና በውቅያኖስ ሙቀትን ወደ መጨመር ያመራል. በተጨማሪም፣ በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ቀጥ ያለ የአየር ድብልቅ አለመኖሩ ከሐሩር ክልል ጋር ሲነፃፀር ሞቃታማ አየርን ወደ ምድር ገጽ ቅርብ ያደርገዋል፣ ይህም በአካባቢው ያለውን ሙቀት መጠን ይጨምራል።