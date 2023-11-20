የአውሮራስ አስደናቂ እይታ፡ ሰማያትን የሚያበራ የተፈጥሮ ክስተት

አንድ ሰው መኪና ላይ ቆሞ አውሮራስን እየተመለከተ፣ በፀሐይ ላይ በተፈጠረው የኮሮና ቫይረስ ምክንያት፣ በደቡብ ምዕራብ የሳይቤሪያ ኦምስክ ክልል፣ ሩሲያ ህዳር 6፣ 2023 ሰማያትን ያበራል።
ቀኑ ወደ ምሽት ሲቀየር፣ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት በመሃል መድረክ ላይ ሲሆን ተመልካቾችን በሚያንጸባርቅ ውበት ይማርካል። አውሮራስ፣ ሰሜናዊ እና ደቡባዊ ብርሃኖች በመባልም የሚታወቀው፣ ሰማዩን በዳንስ ያሸበረቁ ቀለማት ባላቸው የዳንስ ትርኢቶች ያስከብራል፣ ይህም ተመልካቾችን በአድናቆት ይተዋል። እነዚህ ኢተሬያል መብራቶች የሚከሰቱት ከፀሐይ በሚወጣው ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ሲሆን በዓለም ዙሪያ በተለያዩ ቦታዎች ሊታዩ ይችላሉ።
አውሮራስ የሚከሰቱት ከፀሐይ ከባቢ አየር የሚሞሉ ቅንጣቶች በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ ነው። እነዚህ ቅንጣቶች፣ በዋናነት ኤሌክትሮኖች እና ፕሮቶን፣ ወደ ፕላኔታችን የሚነዱት በፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ ነው። ከከባቢ አየር ጋዞች፣ በተለይም ከኦክሲጅን እና ከናይትሮጅን ጋር በሚገናኙበት ጊዜ፣ የምንመሰክረው የሚያሳየን አስደናቂ ብርሃን የሚፈጥር የተለያየ የሞገድ ርዝመት ያመነጫሉ።
እንደ አርክቲክ እና አንታርክቲክ ባሉ የዋልታ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚስተዋሉ አውሮራዎች በጨለማው ሰማይ ላይ የሚጨፍሩ ግርማ ሞገስ ያለው የባሌ ዳንስ ያቀርባሉ። የሚያማምሩ አረንጓዴዎች፣ ብሉዝ፣ ሮዝ እና ወይን ጠጅ ቀለሞች በህይወት ያለ የሚመስለውን ሸራ ይሳሉ። እነዚህ ቀለሞች የሚመነጩት የምድር ከባቢ አየር ስብጥር እና ግጭቶች በሚፈጠሩበት ከፍታ ላይ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድን ነው አውሮራዎች በብዛት በዋልታ ክልሎች የሚታዩት?
መ፡ አውሮራስ በብዛት በፖላር ክልሎች ይስተዋላል ምክንያቱም የምድር መግነጢሳዊ መስክ ቻናሎች የተሞሉ ቅንጣቶችን ወደ ምሰሶቹ ስለሚያስተላልፍ ከከባቢ አየር ቅንጣቶች ጋር የመጋጨት እድልን ይጨምራል።
ጥ፡ አውሮራስ ለሰው ልጆች ጎጂ ናቸው?
መ፡ አውሮራስ በሰዎች ላይ ቀጥተኛ ጉዳት አያስከትልም። ነገር ግን ለብርሃን ማሳያዎች ተጠያቂ የሆኑት ቻርጅ ቅንጣቶች በኤሌክትሮኒካዊ ስርዓቶች እና በሳተላይት ግንኙነቶች ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ.
ጥ፡ አውሮራስን በየስንት ጊዜ ማየት ትችላለህ?
መ: የአውሮራስ መከሰት ከፀሐይ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው, እሱም የ 11 ዓመት ዑደት ይከተላል. ከፍተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ አውሮራስ በተደጋጋሚ እና በዝቅተኛ ኬክሮስ ላይ ሊታይ ይችላል.
ለማጠቃለል ያህል፣ የሰማይን ብርሃን የሚያበራውን አውሮራስ አስማት መመስከር በፀሀያችን እና በምድራችን መካከል ያለውን ውስብስብ ስምምነት የሚያሳይ ነው። እነዚህ ማራኪ ማሳያዎች የአጽናፈ ዓለማችንን አስደናቂ ነገሮች ፍንጭ ይሰጣሉ እና በዙሪያችን ያሉትን አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተቶች ያስታውሰናል። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ እራስዎን በከዋክብት የተሞላው የምሽት ሰማይ ስር ሲያገኙ፣ የአውሮራስን መሳጭ ዳንስ ይከታተሉ።