5 ወደ ምድር እየተቃረበ ያለው አስትሮይድ፡ መጠን፣ ፍጥነት እና የርቀት ዝርዝሮች ተገለጡ

ናሳ በአሁኑ ጊዜ ወደ ምድር የሚጎዱ አምስት አስትሮይዶችን ለይቷል እና በሚቀጥሉት ቀናት የቅርብ አቀራረቦችን ያደርጋል። እነዚህ አስትሮይዶች በመጠን እና በፍጥነት ይለያያሉ, ከመካከላቸው አንዱ እንደ ሕንፃ ትልቅ ነው. ስለእነዚህ የጠፈር ዐለቶች ቁልፍ ዝርዝሮች እዚህ አሉ።
አስትሮይድ 2023 SN1፡ 15 ጫማ ስፋት ያለው ይህ አስትሮይድ በአሁኑ ጊዜ ወደ ምድር እየሄደ ሲሆን በሴፕቴምበር 20 በጣም በቅርበት የሚያልፍ ሲሆን በሰአት 58,306 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ይጓዛል። የዚህ አስትሮይድ በጣም ቅርብ የሆነ አቀራረብ 332,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ይሆናል, ይህም ከጨረቃ ርቀት የበለጠ ነው.
አስትሮይድ 2023 RP9፡ በግምት ወደ 90 ጫማ ስፋት ያለው አስትሮይድ 2023 RP9 ወደ ምድር እያመራ ነው እና በሴፕቴምበር 20 የቅርብ አቀራረብ ይኖረዋል። በሰአት 47,678 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ ነው እና ምድርን በ881,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ናፍቃለች።
የተቀሩት ሶስት አስትሮይድስ በምንጭ መጣጥፍ ውስጥ በግለሰብ ደረጃ አልተገለፁም ነገር ግን በመጠን ፣በፍጥነት እና ለምድር ቅርበት ተመሳሳይ ባህሪያት ሊኖራቸው ይችላል።
እነዚህ የአስትሮይዶች የቅርብ አቀራረቦች ከፕላኔታችን ጋር ወደ ቅርበት የመምጣት እድል ያላቸውን የጠፈር ቁሶችን ለመከታተል አስፈላጊውን የማያቋርጥ ንቃት ለማስታወስ ያገለግላሉ። ናሳ እና በዓለም ዙሪያ ያሉ ሌሎች የጠፈር ኤጀንሲዎች አስትሮይድን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን ያለማቋረጥ ይከታተላሉ፣ አስፈላጊ ከሆነም ቀደም ብሎ ፈልጎ ማግኘት እና እምቅ ቅነሳ ስልቶችን ያረጋግጣል።
እነዚህ አስትሮይዶች በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ የሆኑ አቀራረቦችን እያደረጉ ቢሆንም፣ የተሰላ አቅጣጫቸው ምንም አይነት የግጭት ስጋት ስላላሳየ በአሁኑ ጊዜ ምንም የሚያሳስብ ነገር እንደሌለ ልብ ማለት ያስፈልጋል። እነዚህ ገጠመኞች ሳይንቲስቶች እነዚህን የጠፈር ቋጥኞች በቅርብ እንዲያጠኑ እና ስለ ድርሰታቸው እና ባህሪ ያለንን ግንዛቤ እንዲያሻሽሉ ጠቃሚ እድሎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ናሳ (ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር)