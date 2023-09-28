በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ምድር በጣም ሞቃት እየሆነች በመምጣቱ አጥቢ እንስሳት የመጥፋት አደጋ ሊገጥማቸው ይችላል ሲል ጥናት አመለከተ።

በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመ አዲስ ጥናት አጥቢ እንስሳት ከ250 ሚሊዮን ዓመታት በኋላ በምድር ወገብ አካባቢ በሚፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ አጥቢ እንስሳት ሊጠፉ እንደሚችሉ ይጠቁማል። ጥናቱ ከቢሊዮን አመታት በኋላ ሙቀት በከባቢ አየር ውስጥ ተዘግቶ እና ውቅያኖሶች በሚተንበት ጊዜ በምድር ላይ ያለው ህይወት እስከ "የሸሸው የግሪን ሃውስ" ደረጃ ይቀጥላል የሚለውን ባህላዊ እምነት ይሞግታል።
በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ተመራማሪው አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ የተደረገው ጥናት አጥቢ እንስሳት ሙቀትን የመቋቋም አቅም ውስንነት ያሳያል። አጥቢ እንስሳት እንደ ላብ፣ የደም ዝውውር ሥርዓት እና ቀዝቃዛ አካባቢዎችን የመፈለግ ችሎታን የመሰሉ ስልቶችን ፈጥረው ሳለ፣ እነዚህ ማስተካከያዎች ገደብ አላቸው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ምድር የአየር ንብረት ጫፍ ላይ ልትደርስ እንደምትችል እና ለአጥቢ እንስሳት ህይወት መኖር አትችልም.
በጥናቱ መሰረት የአጥቢ እንስሳት የመጨረሻ ቀን ወደ 250 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ ሲሆን ይህም አጥቢ እንስሳት ለመጀመሪያ ጊዜ ከታዩበት ጊዜ ጋር ተመሳሳይ ነው. ምንም እንኳን ስለ ምድር የወደፊት እጣ ፈንታ ትንበያ ማድረግ ፈታኝ ቢሆንም ፋርንስዎርዝ እና ባልደረቦቹ በፕላኔቷ ላይ የሙቀት መጨመር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሶስት ቁልፍ ነገሮችን ለይተው አውቀዋል።
በመጀመሪያ፣ ሊገመት የሚችል ፓንጄአ ኡልቲማ የተባለ ሱፐር አህጉር መመስረት፣ ከምድር ወገብ አካባቢ ያሉትን ሁሉንም አህጉራት እንደሚያሰባስብ ይጠበቃል። ይህ አብዛኛው የመሬት ክፍል በሞቃታማ እና እርጥበት አዘል አካባቢዎች ውስጥ እንዲገኝ ያደርገዋል, ይህም ለአጥቢ እንስሳት ህይወት ትልቅ ፈተናዎችን ይፈጥራል. በተጨማሪም፣ የአህጉራት መገጣጠም ከጨመረው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር ይገጣጠማል፣ ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር ይለቀቃል።
በመጨረሻም, ፀሀይ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ, ተጨማሪ ሃይል ታመነጫለች, ይህም ቀስ በቀስ የሙቀት መጨመር ያስከትላል. እነዚህ ነገሮች ተደምረው አብዛኛው የሱፐር አህጉር አማካይ ወርሃዊ የሙቀት መጠን ከ40 እስከ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስበትን ሁኔታ ይፈጥራሉ።
የፕላኔቷ የወደፊት ሁኔታ በእርግጠኝነት ባይታወቅም, ይህ ጥናት በአጥቢ እንስሳት ላይ የሙቀት መጨመር ምክንያት ሊፈጠሩ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ያሳያል. የእነዚህ የአካባቢ ለውጦች የረጅም ጊዜ ውጤቶችን እና በተለያዩ ዝርያዎች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ ጥናት
- አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ፣ በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ተመራማሪ