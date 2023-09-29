ናሳ አስትሮይድ 2009 UG እየተቃረበ መሆኑን ይከታተላል

ናሳ በአስጊ ሁኔታ ወደ ምድር የሚቀርቡትን አስትሮይድስ በተከታታይ ሲከታተል ቆይቷል። ነገር ግን፣ ከደህንነት አንፃር፣ እነዚህ አስትሮይድስ ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ጠቃሚ መረጃ ይይዛሉ። በቅርቡ ናሳ በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በኩል የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በማምጣት የጠፈር ምርምርን በማራመድ አስደናቂ ምዕራፍ አስመዝግቧል። አሁን፣ የናሳ ቀጣይ ተልእኮ፣ ሳይቼ፣ በማርስ እና በጁፒተር መካከል የሚገኘውን ሜታሊካል አስትሮይድ ማጥናት ነው።
የሳይኪ ተልእኮ ያተኮረው የአስትሮይድ ልዩ ባህሪያትን በመቃኘት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም የኒኬል-ብረት ኮርን ጨምሮ, ይህም ለፀሃይ ስርዓታችን ምስረታ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል. ናሳ ወደ አስትሮይድ ሳይኪ 280 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመቅረብ ስለ ሶላር ሲስተም እና ከዚያም በላይ ስላለው ተለዋዋጭነት ጉልህ ግንዛቤዎችን ለመሰብሰብ ተስፋ ያደርጋል።
ከሳይኪ በተጨማሪ፣ የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) በቅርቡ 2009 ዩጂ የተባለ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው አስትሮይድ ወደ ምድር እየሄደ እንዳለ አግኝቷል። ስፋቱ ከአውሮፕላኑ ጋር የሚመጣጠን ይህ አስትሮይድ ሴፕቴምበር 30 ላይ ወደ ፕላኔታችን በቅርብ እንደሚቀርብ ይጠበቃል። ምንም እንኳን በአንፃራዊነት ቢቀርብም፣ በ2.35 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ፣ ናሳ በምድር ላይ ምንም አይነት ስጋት እንደማይፈጥር ያረጋግጣል።
አስትሮይድ 2009 UG የአተን አስትሮይድ ቤተሰብ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በጥቅምት 16 ቀን 2009 ነበር። ከብዙ አመታት ምልከታ በኋላ አሁን የተጠበቀውን የቅርብ አቀራረብ እያደረገ ነው። በሰዓት 32,418 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ያለው ይህ አስትሮይድ ለናሳ ትጉ ክትትል ጥረት ሌላ ትኩረት የሚስብ ነገር ሆኖ ያገለግላል።
እንደ ናሳ ግምት፣ ከ492 ጫማ በላይ የሆነ አስትሮይድ ብቻ አደገኛ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። አስትሮይድ 2009 UG ከዚህ ገደብ በታች ሲወድቅ በፕላኔታችን ላይ ምንም አይነት አደጋ ይፈጥራል ተብሎ አይጠበቅም።
ምንጭ፡- NASA JPL
ማሳሰቢያ: በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የቀረበው መረጃ በምንጭ መጣጥፍ እና አሁን ባለው እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው.