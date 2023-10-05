አርክቱረስ ከፀሐይ መውጣት በፊት የጠዋት ገጽታውን ይሠራል

ከሰሜን ኬክሮስ አጋማሽ ላይ የሚታየው ሁለተኛው በጣም ደማቅ ኮከብ አርክቱረስ የመጀመሪያ ማለዳውን በምስራቅ-ሰሜን ምስራቅ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እየታየ ነው። በ100 ፀሀይ ብርሀን ያበራል እና በሰሜናዊው የሰማይ አጋማሽ ላይ በጣም ደማቅ ኮከብ ነው። አርክቱሩስ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በምዕራቡ ሰማይ ላይ ሊታይ ይችላል፣ ፀሐይ ከጠለቀች ከአንድ ሰአት በኋላ ከ10° በላይ ከምዕራብ-ሰሜን ምዕራብ አድማስ በላይ ይታያል።
ስለ አርክቱሩስ አንድ አስገራሚ እውነታ በምዕራባዊው ምሽት ሰማይ እና በምስራቃዊ የጠዋት ሰማይ ላይ ለመታየት በሰሜን በኩል በጣም ሩቅ ነው. በዚህ አመት ከፀሀይ በታች ለሦስት ሰዓታት ያህል ከአድማስ በታች ነው, ይህም በሁለቱም አቅጣጫዎች እንዲታይ ያስችለዋል. ቢግ ዳይፐር አርክቱረስን ለማግኘት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣ የተጠማዘዘው እጀታ ወደ እሱ እንደሚያመለክተው።
ከአርክቱሩስ በተጨማሪ ፕላኔቷ ቬኑስ በምስራቅ-ደቡብ ምስራቅ በጠዋት ድንግዝግዝም ትታያለች። ቬኑስ በሊዮ ህብረ ከዋክብት ፊት ለፊት ትታያለች, እና በከዋክብት ሜዳ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ከአንድ ጥዋት እስከ ሌላው በቀላሉ ሊታይ ይችላል. ቬኑስ ደረጃዎችን ያሳያል እና በአሁኑ ጊዜ በትንሹ ግርዶሽ ምዕራፍ ላይ ትገኛለች፣ ከፕላኔታችን 51% የሚሆነው ከእኛ እይታ ብርሃን የበራ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ጁፒተር ፀሐይ ከመውጣቷ አንድ ሰዓት በፊት በምዕራቡ ሰማይ ላይ ትገኛለች፣ እና በአሁኑ ጊዜ ከምዕራቡ አድማስ ከ20° በላይ ትገኛለች። ወደ ኋላ ሲመለስ ቀስ በቀስ ከቬኑስ እየራቀ ነው፣ ወይም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ከከዋክብት ሜዳ ጋር ሲሄድ። ጁፒተር በመጨረሻ ቬኑስ ስትወጣ ትቀመጣለች፣ እና ሁለቱ ፕላኔቶች በግንቦት 23፣ 2024 የቅርብ ትስስር ይኖራቸዋል፣ ነገር ግን በፀሀይ ብርሀን ምክንያት ለመመልከት አስቸጋሪ ይሆናል።
በመጨረሻም፣ ደማቅ ግዙፍ ጨረቃ እና ሳተርን ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በደቡብ ምስራቅ ሰማይ ላይ ይታያሉ። ኔፕቱን ከጨረቃ ጋር ተመሳሳይ በሆነ የቢኖኩላር መስክ ላይ ነው, ነገር ግን ጨረቃ በሌላቸው ምሽቶች እንኳን ፈታኝ እይታ ነው. ቴሌስኮፕ ያላቸው የሰማይ ተመልካቾች የተሻለ የማየት ዕድላቸው ሊኖራቸው ይችላል።
በአጠቃላይ ፣ ሰማዩ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እና ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ለመመልከት በሚያስደንቅ የሰማይ አካላት ተሞልቷል።
ምንጮች:
- የዩኤስ የባህር ኃይል ኦብዘርቫቶሪ MICA የኮምፒውተር ፕሮግራም።