በጥቅምት 14፣ 2023፣ በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ላይ የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል። በዚህ ግርዶሽ ወቅት ብሩህ ቬነስ እና ጁፒተር ፀሐይ ከመውጣቷ በፊትም ይታያሉ። ግርዶሹ በኦሪገን የባህር ዳርቻ ላይ ይጀምራል እና በኔቫዳ፣ በዩታ፣ በኮሎራዶ፣ በአሪዞና፣ በኒው ሜክሲኮ፣ በቴክሳስ እና በሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ በኩል ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ይቀጥላል። በግርዶሹ መንገድ ላይ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች አመታዊ ወይም "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ ይመሰክራሉ፣ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ የማይሸፍነው በጨረቃ ዙሪያ የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል።
ከዋናው ጥላ ውጭ፣ የሰማይ ተመልካቾች ከመንገድ ላይ ባላቸው ርቀት ላይ በመመስረት ከፊል ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል። በቺካጎ ጨረቃ 54% ፀሀይን ትሸፍናለች ፣ በፎኒክስ ደግሞ 85% ፀሀይ ትሸፍናለች። ግርዶሹን ለመታዘብ ምርጡ መንገድ ፀሀይን በቴሌስኮፕ ወይም በቢኖክዩላር ወደ ስክሪን በማውጣት ነው። ሌላው ዘዴ ደግሞ በነጭ ስክሪን ላይ የግርዶሹን ምስል ለመፍጠር ትንሽ ቀዳዳ ለምሳሌ በአሉሚኒየም ፎይል የተሰራ ነው። በዛፍ ላይ ተደራራቢ ቅጠሎችም መሬት ላይ ብዙ ግርዶሽ ምስሎችን የሚያሳዩ ተፈጥሯዊ ፒንሆሎችን መፍጠር ይችላሉ።
ይህ ግርዶሽ ሚያዝያ 8 ቀን 2024 በሰሜን አሜሪካ ሰፊ ክፍል ላይ ለሚኖረው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ቅድመ ሁኔታ ነው። ይህ መጪ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፔሪጂ ላይ ከገባች ከአንድ ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው፣ ይህም ወደ ምድር ቅርብ ነው። በውጤቱም, ጨረቃ የፀሐይን ዘውድ በማጋለጥ የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ ይሸፍናል.
ከግርዶሹ በተጨማሪ በጠዋት እና በማታ ሰማይ ላይ የሚደረጉ አስደሳች የሰማይ ክስተቶችም አሉ። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ብሩህ ቬነስ በምስራቅ ሰማይ ላይ ከሬጉሉስ, የሊዮ ብሩህ ኮከብ ጋር ይታያል. ቬኑስ ቀስ በቀስ ወደ ምስራቅ ትሄዳለች እና በቅርቡ በሊዮ ውስጥ ሌላ ኮከብ የሆነውን Rho Leonisን ያልፋል። በሌላ በኩል ጁፒተር በምዕራቡ ሰማይ ላይ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት በሐማል እና ሜንካር ከዋክብት አጠገብ ይታያል. ሳተርን ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በደቡብ ምስራቅ ይታያል, እና ምንም እንኳን እንደ ቬኑስ እና ጁፒተር አስደናቂ ባይሆንም, አሁንም አስደናቂ እይታ ነው.
ምንጮች:
- "የፀሐይ ግርዶሽ እና የጠዋት ፕላኔቶች" (ምንጭ ጽሑፍ)