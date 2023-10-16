የመጨረሻው ሩብ ጨረቃ እና ብሩህ ቬኑስ በሰማይ

እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 5፣ 2023፡ የመጨረሻው ሩብ ጨረቃ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ትታያለች፣ በምስራቅ-ደቡብ ምስራቅ ከቬኑስ ብሩህ መገኘት ጋር። ጨረቃ በአሁኑ ጊዜ ግማሽ ሞልታለች እና በካንሰር ህብረ ከዋክብት መካከል በድብቅ ከዋክብት መካከል የምትገኝ በምስራቅ ትታያለች። የማለዳ ድንግዝግዝ ሲቃረብ ጨረቃ በምስራቅ-ደቡብ ምስራቅ ከፍ ከፍ ትላለች።
የማለዳ ኮከብ በመባል የምትታወቀው ቬኑስ ከ30° በላይ በምስራቅ-ደቡብ ምስራቅ አድማስ ላይ በድምቀት ታበራለች። ከጨረቃ ግርጌ በስተግራ 40° አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ከድንግል ህብረ ከዋክብት ከሩቅ ከዋክብት ፊት ለፊት ወደ ምስራቅ እየሄደ ነው። ቬኑስ ከዛቪጃቫ በ0.7° ላይ ትገኛለች፣ይህም ቤታ ቨርጂንስ በመባልም ይታወቃል፣ እና ነገ ጠዋት ከኮከቡ 0.5° ውስጥ ያልፋል። ዛቪጃቫን በፕላኔቷ አቅራቢያ ለማግኘት, ቢኖኩላር ይመከራል.
ቬነስን በቴሌስኮፕ መመልከቱ ምእራፎቹን ያሳያል፣ አሁን ያለችበት ደረጃ ግርዶሽ ነው፣ ይህም ማለት በግምት 57% ብርሃን ታበራለች። ይህ ደረጃ የጠዋቱ ጊቦስ ምዕራፍ ተብሎ ይጠራል። በሚቀጥሉት ቀናት ቬኑስ በምስራቅ 5° ላይ ወደ ላይ ወደ ሚገኘው ከቬኑስ በስተግራ በ27° አካባቢ ወደ ሚገኘው ኮከብ ስፒካ መቅረብ ትቀጥላለች። ሁለቱ ከ 22 ኛው በኋላ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሰፊ ትስስር ላይ ይደርሳሉ.
በምሽት ሰማይ ላይ ሁለቱም ሜርኩሪ እና ማርስ አይታዩም. ሜርኩሪ በታኅሣሥ 4 ከፀሐይ ወደ ከፍተኛው የርዝመቱ መጠን ይደርሳል፣ ነገር ግን በደቡብ ምዕራብ ሰማይ ላይ ያለው ዝቅተኛ ቦታ በምሽት ሰዓታት ውስጥ እንዳይታይ ያደርገዋል። በሌላ በኩል ማርስ በኖቬምበር 17 ወደ የላቀ ትስስር እያመራች ነው እና በመጨረሻም በማለዳ ሰማይ ላይ ትታያለች።
ሳተርን ግን ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በደቡብ-ደቡብ-ምስራቅ ይታያል, ከሌሎቹ የሰማይ ኮከቦች የበለጠ ብሩህ ሆኗል. በቅርቡ የመልሶ ማሻሻያ እንቅስቃሴውን አብቅቷል እና በዝግታ ቢሆንም ወደ ምስራቅ እየሄደ ነው። ሳተርን ከፕላኔቷ ታችኛው ክፍል በስተቀኝ 6.7° አካባቢ ካለው ከዴኔብ አልጌዲ፣ ካፕሪኮርነስ ጅራት ጋር በተመሳሳይ ባይኖኩላር የእይታ መስክ ላይ ይገኛል። ቀስ በቀስ ወደ ስካት እና ወደ ላምዳ አኳሪ እየሄደ ነው።
ጁፒተር ከምስራቃዊ አድማስ ከ10° በላይ ሲሆን ከአሪየስ ፊት ለፊት ከሀማል እስከ መንካር ባለው ምናባዊ መስመር በስተ ምዕራብ አቅጣጫ ይመለሳል። ተቃውሞውን ተከትሎ ጁፒተር ሌሊቱን ሙሉ ትታያለች።
ምንጮች:
- የዩኤስ የባህር ኃይል ኦብዘርቫቶሪ MICA የኮምፒውተር ፕሮግራም
– [ምንጭ ጽሑፍ]