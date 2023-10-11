የአሜስ ማእከል ዋና የቴክኖሎጂ ባለሙያ

ይህ ጽሑፍ በአሜስ ሴንተር ውስጥ በተለያዩ የቴክኖሎጂ እና አሰሳ ዘርፎች የምርምር ፕሮጀክቶችን እና ዋና መርማሪዎችን አጉልቶ ያሳያል። ከተጠቀሱት ፕሮጀክቶች መካከል ወደ ጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች የማረፍ ተልእኮዎችን ለማስቻል ባዮሎጂካል አነሳሽ የጨረር ነጸብራቅ አብሌተር (BIRRA)፣ ሊሰበሰብ የሚችል የጠፈር ቴሌስኮፕ (CST) ለናኖሳቴላይት ኢሜጂንግ እና ምልከታ፣ ለከባቢ አየር መመለሻ መሳሪያዎች ስሌት ሞዴል እና ቴክኖሎጂ ኢንካፕሌሽን ያካትታሉ። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር ጉዞ የህክምና ቴራፒን ማድረስ።
ወደ ጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች ወይም ጨረራ-ከፍተኛ አከባቢዎች የመግቢያ እና የማረፊያ ተልእኮዎችን ለማስቻል በባዮሎጂ የታገዘ ራዲየሽን የሚያንፀባርቅ አብላሪ (BIRRA)
በሲልቪያ ጆንሰን የሚመራው የBIRRA ፕሮጀክት በዳግም ሙከራ ወቅት ጨረሮችን ለማንፀባረቅ የሚያስችል የሙቀት መከላከያ ማዘጋጀት ነው። ለእንደገና ተልእኮዎች ባህላዊ የሙቀት መከላከያ ዘዴዎች ከባድ ናቸው, ስለዚህ ይህ ፕሮጀክት በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙትን የታዘዙ አወቃቀሮችን በመጠቀም ጨረርን የሚያንፀባርቁ ቁሳቁሶችን ይዳስሳል.
ሊሰበሰብ የሚችል የጠፈር ቴሌስኮፕ (CST) ለናኖሳቴላይት ኢሜጂንግ እና ምልከታ
በኤልዉድ አጋሲድ የሚመራው ሊሰበሰብ የሚችል የጠፈር ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት ናኖሳቴላይቶችን በመጠቀም የታመቀ ኢሜጂንግ ሲስተምን በማዘጋጀት ላይ ያተኩራል። የ CubeSat መስፈርትን የሚያከብሩ ናኖሳቴላይቶች በፍጥነት ሊገነቡ እና እንደ ሁለተኛ ደረጃ ጭነት በተለያዩ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪዎች ላይ ሊሰማሩ ይችላሉ። ሊሰራ የሚችል ቴሌስኮፕን በ nanosatellite ውስጥ በማዋሃድ ይህ ፕሮጀክት ናኖሳቴላይቶችን ለምስል እና ምልከታ ተልእኮዎች ወጪ ቆጣቢነት እና ሁለገብነት ለማሳየት ያለመ ነው።
የማስላት የቁሳቁስ ሞዴሊንግ፡ ለፊኖሊክ ፒሮሊሲስ ማመልከቻ
ጆን ላውሰን የፔኖሊክ ፖሊመሮችን ፒሮሊሲስ ሞዴል ለማድረግ ጠንካራ የስሌት ዘዴዎችን ለማዳበር ያለመ የሆነውን የአብላቲቭ ቁሶችን ኮምፒውቲሽናል ሞዴሊንግ ፕሮጀክት ይመራል። ለዳግም ሙከራ ተልእኮዎች አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ያስፈልጋሉ ፣ እና አሁን ያሉት ቁሳቁሶች የተወሰኑ የናሳ ተልእኮዎችን ይገድባሉ። የፒሮሊሲስን ግንዛቤ እና ሞዴሊንግ ማሻሻል አዳዲስ የማስወገጃ ቁሳቁሶችን ለማምረት እና የሙቀት መከላከያ ስርዓት ንድፎችን ለማሻሻል ይረዳል.
የሕክምና ሕክምናዎችን ለማድረስ ኢንካፕስሌሽን ቴክኖሎጂ
በስፔስ ሕክምና መስክ በዴቪድ ጄ. ይህ ቴክኖሎጂ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር ጉዞ ጠቃሚ ይሆናል፣ ምክንያቱም ህዋሶችን በሽታን የመከላከል ስርዓት አለመቀበልን ስለሚከላከል እና የቲራፒቲካል ፕሮቲኖችን ከቁጥጥር ውጭ ለማድረግ ያስችላል። ፕሮጀክቱ የተቦረቦረ የካርቦን ማሻሻያ ካፕሱሎችን እንደ የበሽታ መከላከያ ጋሻ እና ለህክምና ወኪሎች ማቅረቢያ ተሽከርካሪ ይጠቀማል።
ይህ ጽሑፍ በአሜስ ሴንተር እየተካሄዱ ያሉትን የተለያዩ የምርምር ፕሮጄክቶች አጠቃላይ እይታን ያቀርባል፣ ይህም የሕዋ ምርምርን እና ቴክኖሎጂን ለማራመድ እየተዘጋጁ ያሉትን አዳዲስ አቀራረቦችን እና ቴክኖሎጂዎችን አጉልቶ ያሳያል።