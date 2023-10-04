የሃያ-አመት ጊዜ ያለፈው የኤታ ካሪና፡ የከዋክብት ፍንዳታ አዲስ ግንዛቤ

በቻንድራ ኤክስ ሬይ ኦብዘርቫቶሪ የተደረገው ምልከታ ከኢዜአ ኤክስኤምኤም-ኒውተን ቴሌስኮፕ መረጃ ጋር ተደምሮ በኤታ ካሪና ውስጥ “ታላቅ ፍንዳታ” እየተባለ ስለሚጠራው የከዋክብት ፍንዳታ አስደናቂ አዲስ መረጃ አቅርቧል። ይህ ፍንዳታ የተከሰተው በ1800ዎቹ አጋማሽ ላይ ሲሆን በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ስርዓቱ ከ10 እስከ 15 የሚደርሱ ምድሮችን በኃይል አስወጥቶ ሆሙንኩለስ ኔቡላ የተባለ ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ ፈጠረ።
ቻንድራ በ1999፣ 2003፣ 2009፣ 2014 እና 2020 የኤታ ካሪና ምስሎችን አንሥቷል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ከታላቁ ፍንዳታ የተገኘውን ቁሳቁስ መስፋፋቱን እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል። የቅርብ ጊዜ ምልከታዎች በሆሙንኩለስ ኔቡላ ዙሪያ የራጅ ራጅ ቀለበት ብቻ ሳይሆን ስለ ኤታ ካሪና የጥቃት ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ደካማ የኤክስሬይ ቀለበትም ያሳያሉ።
ደካማው የኤክስሬይ ዛጎል በ1840ዎቹ ከታላቁ ፍንዳታ የተነሳው ፍንዳታ ሞገድ እንደሆነ ይታመናል፣ይህም ከዚህ ቀደም ያልታወቀ ነበር። ይህ ግኝት በEta Carinae የኋላ ታሪክ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። የጥናቱ መሪ የሆኑት ማይክል ኮርኮርን ይህ ደካማ የኤክስሬይ ሼል “የኤታ ካሪና የኋላ ታሪክን እኛ የማናውቀውን ጠቃሚ ክፍል ይነግረናል” በማለት ገልጿል።
ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው የኤክስሬይ ውጫዊ ዛጎል ከታላቁ ፍንዳታ በፊት ከሚሞት ኮከብ ከተወጡት ነገሮች የተገኘ ነው። በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እንደታየው በክልሉ ውስጥ ያለው የስብስብ እንቅስቃሴ እንደሚያመለክተው ይህ ቁሳቁስ በ1200 እና 1800 መካከል ሳይፈነዳ አይቀርም። ከታላቁ ፍንዳታ የተነሳው የፍንዳታ ማዕበል እነዚህን ክምችቶች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዲግሪ ሴልሺየስ በማሞቅ ብሩህ X- ፈጠረ። የጨረር ቀለበት. አሁን፣ የፍንዳታው ሞገድ ከቀለበቱ በላይ ተንቀሳቅሷል፣ ይህም ታላቁ ፍንዳታ የተከሰተው በሁለት ኮከቦች መካከል ባለ ሶስት ኮከብ ስርዓት በመዋሃድ ሊሆን እንደሚችል ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
ይህ በቻንድራ እና በኤክስኤምኤም-ኒውተን መካከል የተደረገ የትብብር ጥረት ስለ እነዚህ ከዋክብት ክስተቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለማግኘት ከተለያዩ የስነ ፈለክ መሳሪያዎች ምልከታዎችን በማጣመር ያለውን ሃይል አሳይቷል። ግኝቶቹ በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ ታትመዋል፣ እና ስለ ፈንጂ የከዋክብት ክስተቶች ውስብስብ ተለዋዋጭነት እና ዝግመተ ለውጥ እውቀታችን አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል (የታተመ ጥናት)
- የምስል ክሬዲት፡ ኤክስሬይ፡ NASA/SAO/GSFC/M ኮርኮርን እና ሌሎች; የምስል ሂደት፡ L Frattare፣ J Major፣ N Wolk፣ SAO/CXC