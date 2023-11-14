ተንሳፋፊ መሣሪያ ቦርሳ ከመሬት በላይ በሚንሳፈፍበት ጊዜ ትኩረትን ይስባል

ባልተጠበቀ ሁኔታ፣ ሁለት የናሳ ጠፈርተኞች በቅርቡ ለሚያስፈልገው የጥገና ሥራ በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ዙሪያ መደበኛ የጠፈር ጉዞ ጀመሩ። ሜጄር ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ለመጀመሪያ ጊዜ የጠፈር ጉዞአቸውን ከጣቢያው ውጪ ከስድስት ሰአታት በላይ አሳልፈዋል፣የማስተናገጃ ባርን መሳሪያ በተሳካ ሁኔታ በማንሳት እና መያዣን በመተካት። ነገር ግን፣ ወደ ጠፈር ጣቢያው እንደገና ከገቡ በኋላ፣ ወዲያውኑ አንድ አሳዛኝ ችግር አስተዋሉ - የመሳሪያ ቦርሳቸው ጠፍቷል።
NASA በፍጥነት በድር ጣቢያው ላይ ማሻሻያ አቅርቧል, ይህም አንድ የመሳሪያ ቦርሳ በእንቅስቃሴው ወቅት ሳይታሰብ መጥፋቱን አረጋግጧል. እንደ እድል ሆኖ፣ በቦርሳው ውስጥ ያሉት መሳሪያዎች በጠፈር ተጓዦች ጠቃሚ ተግባራት ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ በመቀነስ በጠፈር መንኮራኩሩ ጊዜ በሙሉ ወሳኝ አልነበሩም። የተልእኮ ቁጥጥር የቦርሳው አቅጣጫ ከጠፈር ጣቢያው ጋር የመጋጨት እድሉ አነስተኛ መሆኑን ወስኗል።
የጎደለው የመሳሪያ ቦርሳ አሁን በጠፈር ላይ ከሚንሳፈፉ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ነገሮች ላይ ልዩ የሆነ ተጨማሪ ሆኗል, ይህም በአሁኑ ጊዜ ከመሬት 250 ማይል በላይ ይሽከረከራል. ባለሙያዎች እንደሚተነብዩት ቦርሳው ነጭ እና ደማቅ መሳሪያ ተሸካሚ ለብዙ ወራት ከመበታተኑ በፊት ይንጠባጠባል. የቦርሳው ትክክለኛ ይዘት ባይታወቅም በዓለም ዙሪያ ያሉ የጠፈር ወዳጆችን ትኩረት ስቧል።
EarthSky ታዋቂው የጠፈር መከታተያ ድህረ ገጽ፣ ጥርት ያለ ሰማይ እና ጥንድ ቢኖክዮላስ ሲኖራቸው በምድር ላይ ያሉ ሰዎች ተንኮለኛውን የመሳሪያ ቦርሳ የመለየት እድል ሊኖራቸው እንደሚችል ይጠቁማል። በጨረፍታ ለመመልከት ታዛቢዎች ወደ ጠፈር ጣቢያው አቅጣጫ እንዲመለከቱ ይመከራሉ እና ከዚያ አካባቢውን ይቃኙ። ሆኖም፣ ቦርሳውን ማግኘት ፈታኝ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የሚታየው በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ ነው።
የሚገርመው ነገር እንዲህ ዓይነት ክስተት ሲከሰት ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2008 ፣ አንድ ጠፈርተኛ ከአይኤስኤስ ውጭ የጥገና ሥራ ሲሰራ በጠፈር ጉዞ ወቅት የመሳሪያ ቦርሳ ጠፋ። ይህ የቅርብ ጊዜ ክስተት በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ እንዳረጋገጠው በአሁኑ ጊዜ በህዋ ክትትል ኔትወርኮች እየተከታተሉ እና እየተከፋፈሉ ያሉ ከ35,000 በላይ ፍርስራሾችን ዝርዝር ይጨምራል። በተጨማሪም፣ በሺህ የሚቆጠሩ ትንንሽ ፍርስራሾች ሳይታወቁ የቀሩ፣ የምድርን ምህዋር ቦታ የበለጠ ያጨናግፋሉ።
ስለዚህ፣ የሌሊቱን ሰማይ ስንመለከት፣ አሁን በህዋ ላይ የምናደርገውን የማሰስ እና የጥገና ጥረቶች ትሑት ማስታወሻ የሆነውን ተንሳፋፊ የመሳሪያ ቦርሳ እንድናይ እድሉ አለ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በጠፈር መራመዱ ወቅት የመሳሪያው ቦርሳ እንዴት ጠፋ?
በተለመደው የጠፈር ጉዞ ወቅት፣ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ዙሪያ የጥገና ስራዎችን ሲሰሩ፣ ጠፈርተኞቹ ሳያውቁት አንድ የመሳሪያ ቦርሳቸውን አጥተዋል። ወደ ኪሳራ የሚያደርሱት ትክክለኛ ሁኔታዎች አይታወቁም።
2. የጎደለው የመሳሪያ ቦርሳ በጠፈር ጣቢያው ላይ አደጋ ይፈጥራል?
የተልእኮ ቁጥጥር የመሳሪያው ቦርሳ አቅጣጫ ከጠፈር ጣቢያው ጋር የመጋጨት አደጋ አነስተኛ መሆኑን አስታውቋል። ስለዚህ, የጎደለው ቦርሳ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ አይደለም.
3. የመሳሪያው ቦርሳ ከምድር ላይ ሊታይ ይችላል?
እንደ EarthSky ድህረ ገጽ፣ ጥርት ያለ ሰማይ እና ቢኖክዮላር ያለው፣ ከመሬት በላይ የሚንሳፈፈውን ደማቅ ነጭ የመሳሪያ ቦርሳ የማየት እድል ሊኖር ይችላል። ታዛቢዎች ወደ ጠፈር ጣቢያው እንዲመለከቱ እና አካባቢውን እንዲቃኙ ይመከራሉ።
4. በህዋ ላይ ምን ያህል ነገሮች እየተንሳፈፉ ነው?
የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ከ35,000 በላይ ፍርስራሾችን በጠፈር መዝግቧል። እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ ክትትል እና ካታሎግ ናቸው. በተጨማሪም፣ በአሁኑ ጊዜ ክትትል ያልተደረገላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ትናንሽ ፍርስራሾች አሉ።