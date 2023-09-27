ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል, ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ M87 *, በውስጡ ደብዛው ብርቱካን ዶናት ምስል በምስሉ የሚታወቀው, በእርግጥ እየተሽከረከረ ነው. M87* ከመሬት 87 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቆ በሚገኘው በሜሲየር 87 (M55) ጋላክሲ ልብ ውስጥ ይኖራል። ይህ ማስታወቂያ የመጣው የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን መረብ በመጠቀም ከሁለት አስርት አመታት ቆይታ በኋላ ነው።
ተመራማሪዎቹ በተለይ ከM87* የሚመነጩትን ኃይለኛ የጨረር ጄት እና ቅንጣቶች ለማጥናት ፍላጎት ነበራቸው። ይህ ጄት እንደ ፔንዱለም እየተወዛወዘ የ11 ዓመት ዑደት እንደሚከተል ደርሰውበታል። ይህ ክስተት ከፀሐይ 6.5 ቢሊዮን እጥፍ እንደሚበልጥ በሚገመተው በጥቁር ጉድጓድ እና በዙሪያው ባለው የቁስ ዲስክ መካከል ያለው የስበት ግንኙነት ውጤት ነው ተብሎ ይታመናል። ግኝቶቹ የጥቁር ቀዳዳው ሽክርክሪት ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ.
የአውሮፕላኖቹን የመወዛወዝ ጊዜ ለማረጋገጥ ቡድኑ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መረጃዎች ሰብስቦ ጥልቅ ትንተና አድርጓል። ጄቱ በየ10 አመቱ በ11 ዲግሪ አካባቢ አቅጣጫውን እንደሚቀይር ወስነዋል። እነዚህ ውጤቶች ከሱፐር ኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር የሚጣጣሙ እና ጥቁር ጉድጓዶች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና እንደሚሻሻሉ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ጥናቱ የአልበርት አንስታይን የአጠቃላይ አንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብን ይደግፋል፣ ይህም የሚሽከረከር ጥቁር ቀዳዳ በዙሪያው ያለውን የቦታ እና የጊዜ ጨርቅ እንደሚጎትት ይጠቁማል። ይህ "ፍሬም-መጎተት" በመባል የሚታወቀው ተፅዕኖ የሚከሰተው የጥቁር ቀዳዳው ሽክርክሪት ዘንግ ከአካባቢው የማጠራቀሚያ ዲስክ የማዞሪያ ዘንግ ጋር ሙሉ በሙሉ ካልተስተካከለ ነው.
ተመራማሪዎቹ እነዚህን ምልከታዎች ወደ ምድር ቅርብ በሆነ ሌላ ጥቁር ጉድጓድ ውስጥ ከሚታዩት የሚንቀጠቀጡ አውሮፕላኖች ጋር ያወዳድሯቸዋል፣ይህም በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በጣም ፈጣን በሆነ የጊዜ አቆጣጠር ላይ ነው። ሆኖም፣ በM87* ላይ የሚታየው ረዘም ያለ የመወዛወዝ ጊዜ ከአንስታይን ትንበያ ጋር ይስማማል።
ጥቁር ቀዳዳዎች እንዲሽከረከሩ የሚያደርጉ ልዩ ሂደቶች ገና ሙሉ በሙሉ አልተረዱም. አንድ ፅንሰ-ሀሳብ ትንንሽ ጥቁር ጉድጓዶች የሚፈጠሩት የኮከብ ቁስን በአክራሪሽን ዲስክ በመጠቀም ወደ ፈጣን መሽከርከር ይመራል። ከጊዜ በኋላ እነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች ሊዋሃዱ የሚችሉ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የተለያየ መጠን ያላቸውን የጥቁር ጉድጓዶች የፍጥነት መጠን ማረጋገጥ ይህንን መላምት ለማረጋገጥ ይረዳል።
በማጠቃለያው ፣ የሚሽከረከር ጥቁር ቀዳዳ M87 * ማረጋገጫ ስለ ጥቁር ጉድጓዶች ባህሪ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ኔቸር በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ይህ ምርምር እነዚህን የሰማይ ክስተቶች ለመረዳት አንድ ጉልህ እርምጃ ያሳያል።
ምንጮች:
1. መጣጥፉ፡- “ማረጋገጫ፡ Black Hole M87* እየተሽከረከረ ነው”
2. ዋናው ምንጭ፡ ተፈጥሮ (https://www.nature.com/articles/s41567-021-01354-0)