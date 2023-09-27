የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት የአንጎል ሽቦን ንድፍ ለማውጣት የ16 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ተቀበለ

የሚኒሶታ ሜዲካል ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ከብሔራዊ የጤና ተቋም (NIH) የአንጎል ምርምር በማራመድ ኢንኖቬቲቭ ኒውሮቴክኖሎጂዎች® (BRAIN) ተነሳሽነት የ16 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ተሸልሟል። የገንዘብ ድጋፉ የአንጎል 'የሽቦ ዲያግራም' ሚስጥሮችን እና የነርቭ ሴሎች እንዴት እንደሚገናኙ እና እርስ በርስ እንደሚግባቡ ላይ ያተኮረ አዲስ ፕሮጀክት ይደግፋል።
BRAIN CONNECTS በመባል የሚታወቀው የዚህ ፕሮጀክት ግብ ውስብስብ የነርቭ መንገዶች የሰዎችን ባህሪያት እንዴት እንደሚያመነጩ በተሻለ ለመረዳት ነው. ጥናቱ ለከፍተኛ ደረጃ ተግባራት እንደ ትኩረት እና ውሳኔ አሰጣጥ ባሉ ልዩ የአንጎል ክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት በካርታ ላይ ያተኩራል. ባህላዊ የካርታ ስራ ዘዴዎች ውስንነቶች ስላሏቸው ቡድኑ የላቀ ኤምአርአይ፣ ኦፕቲካል ኢሜጂንግ እና የሕዋስ መለያ ቴክኒኮችን ጨምሮ የላቀ ቴክኒኮችን በማጣመር ይህንን ክፍተት ለመቅረፍ ያስችላል።
ዋና መርማሪው ካሚል ኡጉርቢል ፒኤችዲ እንዳለው፣ “BRAIN CONNECTS የሂዩማን ኮኔክተም ፕሮጄክትን ፈለግ ይከተላል ነገር ግን የላቀ MRI ከሌሎች አዳዲስ መሳሪያዎች ጋር በመጠቀም የበለጠ ይወስዳል። ይህ አካሄድ ስለ አእምሮ ዑደቶች የበለጠ ዝርዝር እና የበለጠ ግልጽ የሆነ ሥዕላዊ መግለጫ ይሰጠናል።
አሁን ያሉት የአንጎሉን ተያያዥነት ለመቅረጽ የሚረዱ ቴክኒኮች አስፈላጊው መፍትሄ ይጎድላቸዋል ወይም በትላልቅ የአዕምሮ ክፍሎች ላይ የመጠን አቅም የላቸውም። የBRAIN CONNECTS አላማ ታይቶ በማይታወቅ የዝርዝር እና የልኬት ደረጃዎች አንጎል-ሰፊ የግንኙነት ካርታዎችን ማግኘት የሚችሉ መሳሪያዎችን ማዘጋጀት ነው።
ሳራ ሄልብሮነር ፒኤችዲ፣ ዋና ተመራማሪ እና የቤይለር የህክምና ኮሌጅ ተባባሪ ፕሮፌሰር፣ የአንጎልን የወልና ዲያግራም የመረዳትን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው ነበር፡ “NIH በጣም አስፈላጊ ከሆኑት የአንጎል አናቶሚ ባህሪያት ውስጥ አንዱን በመለየት ጠቃሚ ኢንቬስት በማድረግ ላይ ነው - የገመድ ዲያግራም ወይም እርስ በርስ ለመነጋገር የነርቭ ሴሎች እንዴት እንደሚዘጋጁ. በሚቀጥሉት ዓመታት፣ ይህ የአንጎል መታወክን በኒውሮሞዱላተሪ ሕክምና ረገድ ትልቅ ትርፍ ያስከፍላል።
ፕሮጀክቱ ባለ ብዙ ሞዳል ፣ የተለያዩ ዝርያዎች ፣ ባለብዙ ደረጃ አቀራረብን በመጠቀም ትክክለኛ የወልና ንድፎችን ለመፍጠር ያለመ ነው። እነዚህ ዝርዝር ሥዕላዊ መግለጫዎች ስለ አንጎል ግንኙነት እና በማወቅ፣ በባህሪ እና በበሽታ ላይ ስላለው ተጽእኖ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የተሳተፈው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ከሚኒሶታ የህክምና ትምህርት ቤት ፣ የዩ ኦፍ ኤም ሳይንስ እና ምህንድስና ኮሌጅ ፣ የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ፣ የሼንዘን የላቀ ቴክኖሎጂ ተቋም ፣ የቴክሳስ ኦስቲን ዩኒቨርሲቲ ፣ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፣ የቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ፣ የቀዝቃዛ ስፕሪንግ ባለሙያዎችን ያጠቃልላል። ወደብ ላቦራቶሪዎች, እና አለን ተቋም.
ቡድኑ የአንጎልን ሽቦ ዲያግራም ከማዘጋጀት በተጨማሪ ለአእምሮ መታወክ ህክምናዎችን ለማራመድ አቅዷል። በአእምሮ እና በኒውሮሎጂካል ሁኔታዎች ውስጥ የተለመደው የተቋረጠ የአንጎል ግንኙነትን መረዳት እና መፍታት ውጤታማ መፍትሄዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ወሳኝ እርምጃ ነው።
ይህ ፕሮጀክት በ NIH BRAIN Initiative የተደገፈ ሲሆን የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ግኝት ቡድን (ኤምዲቲ) በኦፕቲካል ኢሜጂንግ እና የአንጎል ሳይንስ ላይ ይጠቀማል።
ምንጮች:
– የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት በአንጎል መስመር ላይ ምርምር ለማድረግ የ16 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ተቀበለ
– NIH BRAIN Initiative UM1NS132207 ስጦታ