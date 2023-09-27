አዲስ የተገኘ ግዙፍ ቅሪተ አካል ሸረሪት በሸረሪት መጥፋት ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በአውስትራሊያ ሙዚየም እና በኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ የሚመራው የአውስትራሊያ ሳይንቲስቶች ቡድን በብሩሽ እግር ወጥመድ ያለው ሸረሪት ቤተሰብ የሆነች ግዙፍ ቅሪተ አካል ሸረሪት አዲስ ግኝት አድርጓል። Megamonodontium mcluskyi ተብሎ የሚጠራው ይህ ቅሪተ አካል በአይነቱ የመጀመሪያው ሲሆን በሸረሪቶች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይጨምራል።
ሳይንቲስቶቹ ቅሪተ አካሉ ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን አመት እድሜ እንዳለው ይገምታሉ እና በ McGraths Flat NSW , በብረት በበለጸገው ቋጥኝ ተብሎ በሚታወቀው ቅሪተ አካል ተገኝቷል። የሸረሪት ቅሪተ አካል የ Barychelidae ቤተሰብ ነው እና ሞኖዶንቲየም ከሚባለው ህያው ዝርያ በአምስት እጥፍ ይበልጣል።
የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ማቲው ማኩሪ እንዳሉት ይህ ግኝት ስለ ሸረሪቶች ያለፉትን ግንዛቤዎች ላይ ትልቅ ክፍተት የሚሞላ እና ስለ መጥፋት አዲስ መረጃ ይሰጣል። የዚህ ቅሪተ አካል የቅርብ ዘመድ ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ እንደሚገኝ ያብራራል ይህም ቡድኑ በአንድ ወቅት በሜይን አውስትራሊያ ተመሳሳይ አካባቢዎችን ይይዝ እንደነበር ይጠቁማል። ነገር ግን፣ አውስትራሊያ ይበልጥ ደረቃማ ስትሆን ይህ የሸረሪት ዝርያ መጥፋት አልቀረም።
የኩዊንስላንድ ሙዚየም አርኪኖሎጂስት እና የጥናቱ ተቆጣጣሪ ደራሲ ዶ/ር ሮበርት ራቨን የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ይህ በአውስትራሊያ ውስጥ ትልቁ ቅሪተ አካል ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የተገኘው የ Barychelidae ቤተሰብ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ነው። ይህ የሸረሪት ቅሪተ አካልን የማግኘት ብርቅየለሽነት አብዛኛውን ጊዜያቸውን በመቃብር ውስጥ በማሳለፋቸው ባህሪያቸው ምክንያት ለቅሪተ አካላት ትክክለኛ አካባቢ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል።
የ McGraths Flat ቅሪተ አካላት በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ በመቃኘት በጥንቃቄ ተመርምረዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የሸረሪትን ጥፍሮች፣ እግሮች እና የሰውነት ውስብስብ ዝርዝሮች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። ይህ ትንታኔ እንደ ኬሚካሎችን ለመዳሰስ፣ ንዝረትን ለመለየት፣ ዛቻዎችን ለመከላከል እና ድምጾችን ለማምረት ያሉ የተለያዩ ተግባራትን የሚያገለግሉ ሴታ የሚባሉ የፀጉር መሰል አወቃቀሮችን አሳይቷል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ አውስትራሊያ የሸረሪት ቅሪተ አካላት ያለንን እውቀት ከማስፋፋት ባለፈ ስለ ሸረሪት ዝርያዎች መጥፋት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ምርምር እና ምርምር በማድረግ ስለ እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና እንቆቅልሽ የበለጠ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።
የዜና ማመሳከሪያ
ማቴዎስ R McCurry, ሚካኤል ፍሬስ, ሮበርት ሬቨን. ከአውስትራሊያ ሚኦሴን የመጣ ትልቅ ብሩሽ-እግር ወጥመድ ሸረሪት (Mygalomorphae: Barychelidae)። የሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል. DOI: 10.1093 / zoolinnean / zlad100
ምንጮች:
- የአውስትራሊያ ሙዚየም
- የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ
- ኩዊንስላንድ ሙዚየም