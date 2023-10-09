ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ከ14,300 ዓመታት በፊት ከፍተኛ የፀሐይ ማዕበልን ገለጹ

በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተደረገ አንድ አዲስ ግኝት ከ14,300 ዓመታት በፊት በሬዲዮካርቦን መጠን ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ፣ይህም እስካሁን ታይቶ በማይታወቅ ታላቅ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። "የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ኤ: የሂሳብ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች" በሚለው እትም ላይ በዝርዝር የቀረበው ጥናት በፈረንሳይ ተራሮች በሚገኙ ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ውስጥ የሬዲዮካርቦን ደረጃዎችን መለካትን ያካትታል።
ተመራማሪዎች በግለሰብ ደረጃ የዛፍ ቀለበቶችን በመመርመር ከ14,300 ዓመታት በፊት የነበረውን አስደናቂ የራዲዮካርቦን መጠን መለየት ችለዋል። ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይለኛ ቅንጣቶችን ወደ ምድር ከባቢ አየር በለቀቀው ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ምክንያት የተፈጠረው ግርግር ከግሪንላንድ የበረዶ ቅንጣቶች ከተገኘው የቤሪሊየም ልኬቶች ጋር ተነጻጽሯል።
በጥናቱ ይህ አዲስ የተገኘው የፀሐይ አውሎ ንፋስ በአይነቱ ትልቁ እንደሆነ ገልጿል፤ ከዚህ ቀደም ተለይተው ከታወቁት ክስተቶች በመጠን በእጥፍ ብልጫ አለው። Miyake Events በመባል የሚታወቁት እነዚህ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ባለፉት 15,000 ዓመታት ውስጥ ዘጠኝ ጊዜ ተከስተዋል ነገር ግን በቀጥታ ታይተው አያውቁም።
የዚህ ምርምር ግኝቶች ተመሳሳይ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ማህበረሰባችን ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አስከፊ ተጽእኖ ስጋት ፈጥሯል። የጥናቱ መሪ ኤድዋርድ ባርድ በከባድ የፀሐይ ክስተቶች እና በሬዲዮካርቦን ምርቶች መካከል ያለውን ትስስር አጉልተው ገልጸው እነዚህ አውሎ ነፋሶች እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሳተላይት ሲስተሞች እና ኤሌክትሪክ አውታሮች ባሉ ዘመናዊ መሠረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሱትን አስከፊ መዘዝ አጽንኦት ሰጥተዋል።
በሊድስ ዩኒቨርሲቲ የአፕሊድ ስታስቲክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቲም ሄተን በኤሌክትሪክ መረቦች፣ በአሰሳ እና በመገናኛ ሳተላይቶች ላይ በትራንስፎርመሮች ላይ ዘላቂ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል እና በሱፐር አውሎ ንፋስ ወቅት የጠፈር ተጓዦች የጨረራ ስጋቶች ሊጨምሩ እንደሚችሉ አስምረውበታል።
የምድርን የመገናኛ እና የኢነርጂ መሠረተ ልማት ለመጠበቅ ጽንፈኛ የፀሐይ ክስተቶችን መረዳት እና መተንበይ ወሳኝ ነው። በፀሐይ ምልከታ ላይ ምንም እንኳን እድገቶች ቢኖሩም, ስለ ፀሐይ ባህሪ, ስለ እነዚህ አውሎ ነፋሶች መንስኤዎች እና ስለ ትንበያዎች ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ.
በዴንድሮክሮኖሎጂ የታገዘ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ ዛፎች መገኘቱ ያለፉትን የአካባቢ ለውጦች ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ያልታወቀ የፀሐይ እንቅስቃሴን ጊዜ ይሰጣል። ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በዘመናዊው ህብረተሰብ ላይ የሚያደርሱትን አደጋዎች የመረዳትን አጣዳፊነት እና በዚህ መስክ ላይ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያጎላል.
ምንጮች:
- Phys.org
- "የሮያል ሶሳይቲ ፍልስፍናዊ ግብይቶች ሀ፡ የሂሳብ ፊዚካል እና ምህንድስና ሳይንሶች"