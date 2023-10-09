አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በAsteroid ግኝት እና ጥናት ውስጥ ይረዳል

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) አስትሮይድን በማግኘት እና በማጥናት እና ምድርን ሊፈጠሩ ከሚችሉ ስጋቶች ለመጠበቅ ጠቃሚ መሳሪያ መሆኑን እያስመሰከረ ነው። የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ሄሊዮሊንክ3ዲ የተባለ ስልተ ቀመር አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድን ለመለየት ያለውን ውጤታማነት የሚያሳይ ጥናት በቅርቡ አሳትመዋል። በሃዋይ ውስጥ በሙከራ ጊዜ አልጎሪዝም አስትሮይድ 2022 SF289 600 ጫማ ስፋት ያለው ትልቅ ነገር በተሳካ ሁኔታ አግኝቷል፣ ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ አደገኛ ባይሆንም።
በተለየ ልማት ናሳ የአስትሮይድ 2023 ቲኤልን አቀራረብ አጉልቶ አሳይቷል፣ ይህም ዛሬ ወደ ምድር ቅርብ የሆነ አቀራረብን ያደርጋል። እስካሁን ከተገኙት 1,298,148 መካከል አንዱ የሆነው ይህ አስትሮይድ በ3.1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚመጣ ሲሆን በሰአት 50,124 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ይጎዳል። አደገኛ ሊሆን ይችላል ተብሎ ባይታሰብም ፣ መጠኑ ወደ 140 ጫማ ስፋት ፣ የአውሮፕላኑን ያህል ስፋት አለው።
አስትሮይድ 2023 ቲኤል በ1862 በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ካርል ሬይንሙት የተገኘው አፖሎ አስትሮይድ ከተሰኘው የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን አባል ነው። የሚገርመው፣ ይህ Asteroid 2023 TL ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምድር የቀረበ አቀራረብ ነው። ናሳ ወደፊት ወደፊት ወደ ምድር ትቀርባለች ብሎ አይጠብቅም።
ከጉዳታቸው በተጨማሪ አስትሮይድ ጠቃሚ ሀብቶችን ይይዛሉ እና ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ከሃዋይ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ተመራማሪው ኢስትቫን ዛፑዲ የጠፈር ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ጨረር አስተዳደር (SRM) ጋሻ ወይም ጥላ ከአስትሮይድ ጋር በማያያዝ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚያስችል ዘዴ አቅርቧል። ይህ ጋሻ የፀሐይን ኃይለኛ ጨረሮች በ 1.7 በመቶ ለመቀነስ ይረዳል, ይህም የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚያስችል መፍትሄ ይሰጣል.
ምንጮች:
- የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ጥናት
- የናሳ ማእከል የምድር ቅርብ የነገር ጥናት
– ከሃዋይ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኢስትቫን ሳፑዲ ያቀረቡት ሀሳቦች