በ'N' ፊደል የሚጀምሩ አስገራሚ ዳይኖሰርዎች

ይህ መጣጥፍ አስደናቂውን የዳይኖሰር አለምን ይዳስሳል፣ ስማቸው በ‹N› የሚጀምር 12 ዳይኖሰርቶች ላይ ነው። እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት የኖሩት በኋለኛው ጁራሲክ እና በኋለኛው ቀርጤስ ክፍለ-ጊዜዎች ሲሆን ይህም የምድርን ቅድመ ታሪክ ታሪክ መስኮት ይሰጡ ነበር።
በዚህ ዝርዝር ውስጥ ካሉት ዳይኖሰርቶች አንዱ ናንሺዩንጎሳዉሩስ ነው፣ ትልቅ ቴሮፖድ ዳይኖሰር በኋለኛው ክሪቴሴየስ ዘመን የነበረው። ከ13 እስከ 16 ጫማ ርዝመት ያለው እና እስከ 2,000 ፓውንድ ይመዝናል ተብሎ የሚገመተው ባለሁለት ደረጃ እና መጠነኛ መጠን ነበረው። በዋነኛነት የአረም ዝርያ ቢሆንም፣ ሁሉን ቻይ እንደሆነም ይቆጠራል።
ሌላው ዳይኖሰር፣ ኔዶሴራቶፕስ፣ ከኋለኛው የቀርጤስ ዘመን የመጣ እፅዋትን የሚያበላሽ ዳይኖሰር ነበር። የሴራቶፕሲድ ቤተሰብ አባል የሆነው፣ ልዩ በሆኑ ቅጦች ያጌጠ ልዩ ፍሪል ነበረው። ምንም እንኳን ከ Triceratops ጋር ተመሳሳይነት ቢኖረውም, ኔዶሴራፕስ አሁንም በባለሙያዎች መካከል የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ነው.
Nemegtosaurus፣ የቲታኖሰር ሳሮፖድ፣ እንዲሁም በኋለኛው ክሪቴሴየስ ዘመን ይኖር ነበር። እሱ በሚያስደንቅ ረዥም አንገቱ ይታወቅ ነበር ፣ ይህም በዛፎች እና በእፅዋት ላይ ከፍተኛ እፅዋትን ለመድረስ አስችሎታል። ትክክለኛው የአመጋገብ ስርዓት ባይታወቅም, የሣር ዝርያ እንደሆነ ይታመናል.
ኒዮቬናተር፣ ከጥንት የ Cretaceous ዘመን አስፈሪ አዳኝ፣ ትልቅ ቴሮፖድ ዳይኖሰር ነበር። ስለታም ጥፍር እና ጥርስ ያለው፣ የትንንሽ ዳይኖሰርቶችን የሰለጠነ አዳኝ ነበር። የኒዮቬንተር ቅሪተ አካላት በዊት ደሴት፣ ዩኬ ውስጥ ተገኝተዋል።
በመጨረሻም፣ ከኋለኛው ክሪቴሴየስ ዘመን ጀምሮ ግዙፍ የሆነ የእፅዋት ዝርያ የሆነ ዳይኖሰር ኒውኩንሱሩስ አለ። ይህ ዳይኖሰር የሳልታሳውሪድ ሳሮፖድ ቡድን አባል ሲሆን እስካሁን ከተገኙት ትናንሽ ሳውሮፖዶች አንዱ ተደርጎ ይወሰድ ነበር። የ Neuquensaurus ትክክለኛ መጠን እና ክብደት አሁንም በባለሙያዎች መካከል ክርክር አለ.
እነዚህ አምስቱ ዳይኖሰሮች በ'N' ፊደል የሚጀምሩትን 12 አስደናቂ ዳይኖሶሮችን ጨረፍታ ያመለክታሉ። እያንዳንዳቸው ስለ ምድር ጥንታዊ ነዋሪዎች ልዩነት እና ውስብስብነት ልዩ እይታ ይሰጣሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት በማጥናት የፕላኔታችንን የቀድሞ ታሪክ ምስጢር መፍታት መቀጠል ይችላሉ።
ምንጮች:
- የለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም
- ኢንሳይክሎፔዲያ ብሪታኒካ