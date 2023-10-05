ሳይንቲስቶች ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮችን ከቬላ ፑልሳር፣ ፈታኝ የተቋቋሙ ንድፈ ሐሳቦችን ያገኙታል።

በናሚቢያ የሚገኘውን የኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም የሳይንስ ሊቃውንት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ከሞተ ኮከብ ቬላ ፑልሳር ልዩ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮችን አግኝተዋል። እነዚህ የጋማ ጨረሮች የኃይል መጠን በ200 እጥፍ የበለጠ ሃይል አላቸው ከዚህ ቀደም በቬላ ፑልሳር ከታዩት ምልከታዎች ጋር ሲነፃፀሩ እንደዚህ ባሉ ከዋክብት በሚወጡ የጋማ ጨረሮች ላይ የተመሰረቱ ፅንሰ-ሀሳቦችን ፈታኝ ነው። ኔቸር አስትሮኖሚ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቱ ተመራማሪዎች ከእነዚህ ኃይለኛ ልቀቶች በስተጀርባ ያለውን ዘዴ እንደገና እንዲያጤኑ አነሳስቷቸዋል።
ፑልሳርስ ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ የሚመጡ ቀሪ ኮከቦች ናቸው። 20 ኪሎ ሜትር ያህል ዲያሜትራቸው የታመቁ፣ የሞቱ ኮከቦች ናቸው። Pulsars በጣም በፍጥነት ይሽከረከራሉ እና ጠንካራ መግነጢሳዊ መስክ አላቸው። በቬላ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ቬላ ፑልሳር በተለይ በሬዲዮ ባንድ ውስጥ ብሩህ እና የጠፈር ጋማ ጨረሮችን ያመነጫል። እነዚህ የጋማ ጨረሮች በ pulsar's magnetosphere ውስጥ በሚገኙ ፈጣን ኤሌክትሮኖች አማካኝነት ወደ አካባቢው በመጓዝ እና ሃይልን በጨረር ጨረር መልክ እንደሚለቁ ይታመናል።
ነገር ግን፣ ከኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ምልከታዎች ከፍ ባለ ሃይሎች ውስጥ እስከ አስር የቴራ-ኤሌክትሮን ቮልት የሚደርስ አዲስ የጨረር ክፍል አሳይተዋል። ይህ ቀደም ሲል ከቬላ ፑልሳር ከተገኘ ጨረር በ200 እጥፍ የበለጠ ጉልበት አለው። ከፍተኛ-ኃይል ያለው ክፍል በጊጋ-ኤሌክትሮን ቮልት (GeV) ክልል ውስጥ ከሚታዩ ጋማ ጨረሮች ጋር በተመሳሳይ የደረጃ ክፍተቶች ላይ ይታያል። ይህ ስለ pulsars ባህላዊ ግንዛቤን እና ልቀትን የሚለቁትን ዘዴዎች ይፈታተናል።
ግኝቱ በአስር የቴራኤሌክትሮንቮልት ክልል ውስጥ ሌሎች pulsarsን ለመመልከት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በከፍተኛ መግነጢሳዊ አስትሮፊዚካል ቁሶች ውስጥ ስለ ከፍተኛ የፍጥነት ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት መንገድ ይከፍታል። ይሁን እንጂ ለታየው ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮች ትክክለኛ ማብራሪያ በእርግጠኝነት አይታወቅም. ተመራማሪዎች እንደ ማግኔቲክ ዳግም ግንኙነት ከ pulsar's magnetosphere ባሻገር ያሉ ሂደቶችን ተሳትፎ ይጠቁማሉ። ይህንን ምስጢር ለመፍታት ተጨማሪ ጥናቶች እና ምልከታዎች አስፈላጊ ይሆናሉ።
ባጠቃላይ፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት የተቋቋመ እውቀትን የሚፈታተን እና ስለ pulsars ተፈጥሮ እና ልቀታቸው ስላለው ስልቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡- “ከቬላ ፑልሳር 20 ቴራኤሌክትሮንቮልትስ የሚደርስ የጨረር አካል ግኝት” ተፈጥሮ አስትሮኖሚ።