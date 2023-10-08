ቀጣዩ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ብርቅየ የሰማይ ክስተት

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 12፣ 2023፣ በሰሜን አሜሪካ ያሉ ሰዎች በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ እንዲመለከቱ እድል የሚሰጥ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ይሆናል። በተጨማሪም, 32 ሚሊዮን አሜሪካውያን ለጥቂት ደቂቃዎች አስደናቂ የሆነ "የእሳት ቀለበት" በጨረፍታ ማየት ይችላሉ.
ስለሚመጣው ክስተት ማወቅ ያለባቸው 10 ነገሮች እነሆ፡-
- በመላው አሜሪካ የሚታይ፡- ከአላስካ ምዕራባዊ ጫፍ እና ከቺሊ እና ከአርጀንቲና ደቡባዊ ግማሾች በስተቀር የፀሐይ ግርዶሹ ከሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ይታያል።
- የደህንነት ጥንቃቄዎች ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት የፀሐይ መከላከያ መጠቀም አስፈላጊ ነው. የአካባቢ ሱቆች፣ ሙዚየሞች፣ ፕላኔታሪየም እና ቤተመጻሕፍት የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ለመግዛት ጥሩ ቦታዎች ናቸው።
- የቀለበት ቅርጽ ያለው ግርዶሽ; የቀለበት ቅርጽ ያለው የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ስለራቀ በግርዶሽ ወቅት የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ነው. ቆንጆ ከፊል ግርዶሽ በመፍጠር እስከ 91% የሚሆነው ፀሀይ ይሸፈናል።
- ፔትሮግሊፍስ፡ በውሃ ካንየን፣ ኔቫዳ እና ቻኮ ካንየን፣ ኒው ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ጥንታዊ ፔትሮግሊፎች የፀሐይ ግርዶሾችን እንደሚያሳዩ ይታመናል።
- የኢዳሆ ልዩ ሁኔታ፡- ምንም እንኳን አይዳሆ በ "የእሳት ቀለበት" መንገድ ውስጥ ቢወድቅም, ከኦሪገን እና ኔቫዳ ድንበሮች አቅራቢያ ትንሽ ቦታ ብቻ ይመሰክራል.
- ከ2012 ጀምሮ በአሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያው “የእሳት ቀለበት”፡- ዩናይትድ ስቴትስ ለመጨረሻ ጊዜ “የእሳት ቀለበት”ን የተመለከተችው በግንቦት 2012 ነበር። የ2023 ግርዶሽ የዚህ አስደናቂ ክስተት መመለሱን ያሳያል።
- በዩታ ውስጥ "የግጦሽ ዞን" የዩታ ካንየንላንድስ ብሔራዊ ፓርክ “የተሰበረ ቀለበት” የሚታይበትን “የግጦሽ ዞን” ለመመስከር ልዩ እድል ይሰጣል። የባይሊ ዶቃዎች፣ የፀሐይ ብርሃን ጠብታዎችም እንዲሁ ይታያሉ።
- የማያን ቤተመቅደስ እይታ፡- "የእሳት ቀለበት" በሜክሲኮ ከሚገኘው ኤድዛና አርኪኦሎጂካል ቦታ ለ 4 ደቂቃዎች ከ 32 ሰከንድ አስደናቂ ጊዜ ይታያል.
- ረጅም ጊዜ መጠበቅ; ይህ ክስተት እስከ 2039 ድረስ የመጨረሻው የአሜሪካ “የእሳት ቀለበት” ይሆናል። ቀጣዩ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከUS የሚታየው በ2039 አላስካ ውስጥ ይሆናል።
- ካለፉት እና ወደፊት ግርዶሾች ጋር የተዛመደ፡ ይህ ግርዶሽ የሳሮስ 134 ዑደት አካል ነው ይህም ማለት በ2005 ከተከሰቱት አናላር ግርዶሾች ጋር የተያያዘ እና በ2041 ይሆናል ማለት ነው።
ለዚህ ብርቅዬ የሰማይ ዝግጅት ደስታ እየገነባ ነው፣ እና ግርዶሽ አሳሾች በሰሜን አሜሪካ ወደተለያዩ ስፍራዎች ጉዟቸውን እያቀዱ ነው። የፀሐይ መከላከያን ማዘጋጀትዎን ያስታውሱ እና በኮስሞስ አስደናቂነት ይደሰቱ!
ምንጮች፡- WhenIsTheNextEclipse.com፣ የግርዶሽ ሙሉ መመሪያ