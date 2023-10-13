በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ያልተለመዱ ክስተቶች

በጥቅምት 14 መጪው ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በሰሜን፣ በማዕከላዊ እና በደቡብ አሜሪካ ይታያል። በአንዳንድ ክልሎች, በተለምዶ "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ በመባል የሚታወቀው የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ እንኳን ይሆናል. ይህ ግርዶሽ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ባይገድበውም፣ ጨረቃ አሁንም እስከ 90% የሚሆነውን የፀሐይን ዲስክ ትሸፍናለች፣ ይህም አስደናቂ እይታን ይፈጥራል። ነገር ግን ከእይታ እይታ ጋር፣ የፀሃይ ግርዶሾች ሊያስደንቁዎት የሚችሉ አንዳንድ እንግዳ ክስተቶችን ያመጣሉ ።
ከእነዚህ ክስተቶች መካከል አንዱ “የቤይሊ ዶቃዎች” በመባል ይታወቃል። አጠቃላይ ወይም የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በተገቢው የአይን ጥበቃ በአስተማማኝ ሁኔታ ከተመለከቱ፣ በጨረቃ ጠርዝ አካባቢ ትንሽ የብርሃን ቅንጭብ (ብርሀን) እንደ ዶቃ የአንገት ሀብል ሊታዩ ይችላሉ። በ1836 ውጤቱን ለመጀመሪያ ጊዜ የገለፁት የስነ ፈለክ ተመራማሪው ፍራንሲስ ቤይሊ የተሰየሙት ይህ ክስተት የፀሀይ ብርሀን ከጨረቃ ያልተመጣጠነ ገጽታ ጋር በመገናኘቱ ነው።
በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት፣ የፀሐይ ዝናዎች ወይም ክሮችም ሊታዩ ይችላሉ። እነዚህ ከፀሐይ ወለል ላይ የሚነሱ ከፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስኮች የተሰሩ ግዙፍ መዋቅሮች ናቸው። በተለምዶ, ከመሬት ላይ ሊታዩ አይችሉም, ነገር ግን በግርዶሽ ወቅት, በአበባው ላይ የአበባ ቅጠሎችን የሚመስሉ ከጨረቃ ጀርባ ሊታዩ ይችላሉ.
በፀሐይ ግርዶሽ ላይ ከሚታዩ ተፅዕኖዎች አንዱ በፍጥነት የሙቀት መጠን መቀነስ ነው. ጨረቃ ፀሐይን ስትሸፍን የሙቀት መጠኑ ከ 5 እስከ 10 ዲግሪ ፋራናይት (ከ2.8 እስከ 5.6 ዲግሪ ሴልሺየስ) በፍጥነት ይቀንሳል። አንዳንድ ጊዜ, የሙቀት መጠኑ መቀነስ የበለጠ አስገራሚ ሊሆን ይችላል. በተጨማሪም ግርዶሹ በሚከሰትበት ጊዜ የንፋስ አቅጣጫ ለውጥ ይኖራል፣ ነፋሱ ከግርዶሹ በፊት ይሞታል እና ከዚያ በኋላ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይነሳል።
እንስሳት በፀሃይ ግርዶሽ ሊጎዱ ይችላሉ. በእኩለ ቀን የሚታየው ድንገተኛ ጨለማ ግራ ያጋባቸዋል፣ ወፎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ፣ ላሞችና ፈረሶች እንዲተኙ፣ እንደ ሲካዳ እና ክሪኬት ያሉ ክሪፐስኩላር ፍጥረታት የማታ ዘፈናቸውን መጮህ ይጀምራሉ።
የፀሐይ ግርዶሽ በሬዲዮ ሞገድ ድግግሞሽ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት በፀሃይ እና በምድር ionosphere መካከል ያለው መስተጋብር በፀሃይ ነበልባሎች እና አውሎ ነፋሶች ምክንያት የሚለዋወጠው በግርዶሽ ወቅት የሬዲዮ ሞገዶች ጣልቃ ገብነት ተጠያቂ ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ።
የሚገርመው፣ ረቂቅ ተሕዋስያን እንኳን ሳይቀሩ የፀሐይ ግርዶሽ በሚፈጠረው ያልተለመደ ንዝረት ሊነኩ ይችላሉ። በህንድ አጠቃላይ ግርዶሽ ላይ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በፔትሪ ምግቦች ላይ ያሉ ባክቴሪያዎች በግርዶሹ ጫፍ ወቅት የመጠን እና የቅርጽ ለውጦችን ያሳያሉ።
በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት, በመሬት ላይ ያሉ ጥላዎች ትንሽ የብርሃን ጨረቃዎችን በመፍጠር የፒንሆል ተጽእኖ ይኖራቸዋል. እነዚህ ጥላዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ቆንጆዎች ሊሆኑ እና ልዩ የእይታ ተሞክሮ ሊፈጥሩ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ አጠቃላይ ግርዶሹ ወደ ሙሉነት ከመድረሱ ጥቂት ጊዜያት በፊት ለደረቅ ቀለም ያላቸው ንጣፎች ትኩረት ከሰጡ፣ “የጥላ ባንዶች” በመባል የሚታወቁት ሞገድ ያላቸው የብርሃን እና የጨለማ ሰንሰለቶች ሊታዩ ይችላሉ። እነዚህ ባንዶች አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዱም ነገር ግን ለዘመናት ተስተውለዋል.
በመጨረሻም, በጠቅላላው ግርዶሽ, በአብዛኛው በቀን ውስጥ የማይታዩ ከዋክብትን እና ፕላኔቶችን በሰማይ ላይ ማየት ይቻላል. ይህ ክስተት በቀን ብርሀን ውስጥ ለዋክብትን ለመመልከት ያልተለመደ እድል ይሰጣል.
የፀሐይ ግርዶሽ በእይታ አስደናቂ ክስተቶች ብቻ ሳይሆን ለመመስከር እና አንዳንድ ያልተለመዱ ክስተቶችን ለማየት እድል ይሰጣል። ስለዚህ፣ ለጥቅምት 14 ቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት ያድርጉ እና በሰማይ ላይ አስደናቂ እይታን ለመመስከር ይዘጋጁ።
ምንጮች:
- የቀጥታ ሳይንስ፡ “የፀሐይ ግርዶሾች” (በኪምበርሊ ሂኮክ ጽሑፍ)
- ናሳ: "የፀሐይ ግርዶሽ ምንድን ነው?"