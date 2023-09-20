ያልተመለሱ ሚስጥሮች በቮክስ ሊገለጽ በማይችል ፖድካስት ውስጥ ተዳሰዋል

ለማብራራት የማይቻል፣ በመጋቢት 2021 በቮክስ የጀመረው ታዋቂው ፖድካስት 100ኛ ክፍል ላይ ደርሷል፣ እና ያልተመለሱ ጥያቄዎች እጥረት እንደሌለበት ግልጽ ሆኗል። ወደማናውቀው እና እንቆቅልሽ የሆኑ ክስተቶችን የሚዳስሰው ፖድካስት ከውቅያኖስ ጥልቀት ጀምሮ እስከ አጽናፈ ዓለማት ስፋት ድረስ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ገብቷል። በመንገዳችን ላይ, የማይታወቅ ፕሮዲውሰሮች እና ዘጋቢዎች በዙሪያችን ያሉትን ሚስጥሮች ትክክለኛ መጠን አግኝተዋል.
ሚስጥሮች በሁሉም መጠኖች ይመጣሉ ፣ እና ሊገለጽ የማይችል ሁለቱንም ትላልቅ እና ትናንሽ እንቆቅልሾችን ሸፍኗል። ከትልቁ ሚስጥሮች መካከል የአጽናፈ ሰማይ ስብጥር ነው። ለብዙ አሥርተ ዓመታት ምርምር ቢደረግም ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አብዛኛው ቁስ አካል ምን እንደሆነ ገና ማወቅ አልቻሉም። የማይታየው እና የማይታወቅ ቁስ አካል፣ ከግንዛቤያችን መሸሹን ቀጥሏል።
ሌላው ግዙፍ ጥያቄ የሁሉም ነገር የመጨረሻ እጣ ፈንታ ነው። የሰማይ አካላትን እና እየሰፋ ያለውን አጽናፈ ሰማይን በማጥናት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አጽናፈ ሰማይ መጀመሪያ እንደነበረው እና በመጨረሻም ፍጻሜውን ሊያገኝ እንደሚችል ተረድተዋል። የቢግ ባንግ ጽንሰ-ሀሳብ እና የአጽናፈ ዓለሙን የማያቋርጥ መስፋፋት መረዳቱ ወደዚህ ትኩረት የሚስብ ምስጢር አመራ።
የጨረቃችን አመጣጥም ትኩረት የሚስብ እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል። የጠፈር ተመራማሪዎች ከጨረቃ የተለየ ታሪክ የሚያሳዩ ቋጥኞችን ይዘው ሲመለሱ የቀድሞ ንድፈ ሐሳቦች ተፈትነዋል። አኖርቶሳይት የሚባል የተወሰነ የዓለት ዓይነት መኖሩ ኃይለኛ ሙቀትን እና መቅለጥን የሚያካትት አስደንጋጭ ክስተት ጠቁሟል። የዝግጅቱ ትክክለኛ ቅደም ተከተል አሁንም አይታወቅም ፣ ግን ዕድሎቹ በጣም ያልተለመዱ አይደሉም።
በተጨማሪም ፣ በምድር ላይ ሕይወት እንዴት እንደጀመረ የሚለው ጥያቄ የሳይንስ ሊቃውንትን ትኩረት መስጠቱን ቀጥሏል። ተመራማሪዎች የጥንቷን ምድር ሁኔታ በሚመስሉ የላብራቶሪ ሙከራዎች አማካኝነት የሕይወትን አመጣጥ ምስጢር ለመክፈት ተስፋ ያደርጋሉ።
በእነዚህ ምስጢሮች እና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ላይ የተደረገው ማብራሪያ የማይገለጽ ጥናት እንደሚያሳየው ያልተመለሱ ጥያቄዎች እድገትን ለማራመድ እና ምናብን ለማነሳሳት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። መልሶችን በመፈለግ ስለ ዓለማችን እና በውስጣችን ስላለው ቦታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን እናገኛለን። ፖድካስቱ ለመገለጥ የሚጠብቁ አስገራሚ ምስጢሮች እጥረት እንደሌለ አረጋግጧል።
(ምንጭ፡ ቮክስ – ሊገለጽ የማይችል)
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ ዩአርኤሎችን አልያዘም።